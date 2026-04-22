Embraer e Jazz firmano un contratto per il Collaborative Inventory Planning per gli E-Jets operativi in Canada

Embraer e Jazz Aviation LP (“Jazz”), la più grande compagnia aerea regionale del Canada e principale operatore di Air Canada Express, hanno annunciato oggi un accordo di supporto per la gestione delle scorte di ricambi per tutti gli E-Jets della flotta della compagnia aerea.

“Jazz opera attualmente con 25 E-175 e sarà il primo cliente dell’Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP) program in Canada. ECIP è l’Embraer collaborative, data driven inventory planning program, in cui Embraer si fa carico della maggior parte degli investimenti in ricambi e gestisce i materiali per contribuire a ridurre i tempi di fermo delle compagnie aeree”, afferma Embraer.

“Il nuovo contratto dimostra la rapida crescita di Embraer Services & Support in Nord America, la regione con la più ampia presenza mondiale di E-Jets. Siamo lieti di supportare Jazz, il nostro primo cliente in Canada, e di aiutarli a ridurre i tempi di fermo e a migliorare le loro prestazioni”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

“Questo accordo con Embraer rappresenta un altro importante passo avanti nel rafforzamento dell’affidabilità e dell’efficienza delle nostre operazioni con gli E-Jets in tutto il Nord America”, ha dichiarato Doug Clarke, Presidente di Jazz. “Partecipando al programma, sfruttiamo l’esperienza globale di Embraer nella gestione dei materiali per ridurre i tempi di fermo e garantire un servizio costante e di alta qualità ai passeggeri di Air Canada Express”.

“ECIP offre diversi vantaggi ai clienti. Innanzitutto, la maggior parte degli investimenti in scorte è coperta da Embraer, riducendo significativamente l’onere a carico delle compagnie aeree. Inoltre, la tariffazione annuale fissa per ogni componente consente ai clienti di bilanciare i costi con maggiore precisione e di aumentare l’efficienza delle scorte, grazie a tempi di consegna predefiniti e livelli di prestazioni garantiti da Embraer Services & Support. L’intero processo è basato sui dati, con una raccomandazione settimanale per gli ordini, elaborata utilizzando software avanzati e la competenza di pianificazione di Embraer, condivisa in modo collaborativo. Infine, tutte le compagnie aeree partecipanti al programma ECIP beneficiano dell’esperienza di Embraer nella gestione dei materiali e di una rete logistica globale dalle prestazioni di prim’ordine”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)