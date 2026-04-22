Tecnam inaugura AERO 2026 con la presentazione di quattro nuovi velivoli

Tecnam è ancora una volta protagonista ad AERO Friedrichshafen, presentando una gamma di nuovi velivoli che sottolinea la costante spinta all’innovazione dell’azienda in tutti i segmenti dell’aviazione.

In occasione dell’apertura odierna del salone, l’azienda ha presentato ufficialmente tre importanti aggiornamenti di prodotto, accompagnati da una cerimonia di consegna, segnando un nuovo capitolo nella storia di 78 anni del marchio.

“Tra le novità di AERO 2026 spiccano:

Il P2012 VIP: una nuova e versione del pluripremiato bimotore P2012 Traveller. Progettato per coniugare la versatilità regionale con il lusso di alta gamma, il P2012 VIP vanta interni personalizzati in stile business jet. Con sedili in pelle di alta qualità, isolamento acustico migliorato e dotazioni di cabina all’avanguardia, offre agli operatori una combinazione ineguagliabile di robustezza e affidabilità tipiche del P2012 e comfort esclusivo da executive.

Il P2010 MKIII: l’ultima evoluzione del celebre monomotore a quattro posti di Tecnam. Basandosi sulla sua rinomata cabina spaziosa e sulla maneggevolezza, l’MKIII introduce caratteristiche molto attese, tra cui un design degli interni completamente rinnovato e optional di alta gamma come factory-installed air conditioning system and an advanced Garmin software package. Questi perfezionamenti offrono a piloti e passeggeri un’esperienza di volo a lunga distanza senza pari, con il massimo comfort e una avanzata situational awareness.

Il P92 MKII con turbocharged Rotax 915iS: Tecnam ha introdotto una nuova opzione di propulsione per il suo iconico e intramontabile aereo ad ala alta. L’integrazione del motore Rotax 915iS a iniezione da 141 cavalli apporta al P92 potenza senza precedenti, high-altitude performance ed efficienza, soddisfacendo perfettamente le esigenze degli aviatori e delle scuole di volo più esigenti di oggi.

Durante l’evento, avverrà la presentazione del P2008JC NG, con un momento storico per la famiglia. Paolo Pascale Langer, CEO di Tecnam, consegnerà ufficialmente le chiavi del nuovo velivolo a sua figlia, Carolina Pascale Langer, Responsabile della Tecnam Flight Academy”, afferma Tecnam.

“AERO Friedrichshafen è sempre un luogo speciale per Tecnam, ma quest’anno è davvero eccezionale”, ha dichiarato Paolo Pascale, CEO di Tecnam. “Presentiamo velivoli che ridefiniscono le rispettive categorie, dal lusso executive del P2012 VIP all’impareggiabile efficienza dei nostri trainers aggiornati. A livello personale, consegnare le chiavi del nostro nuovissimo P2008JC NG a Carolina, che sarà al servizio della Tecnam Flight Academy, è un momento di profondo orgoglio. Rappresenta la dedizione costante della nostra famiglia all’aviazione, il passaggio del testimone alla prossima generazione di aviatori”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “La nostra gamma 2026 dimostra che Tecnam non smette mai di ascoltare i propri clienti. Che un operatore necessiti di un lussuoso bimotore VIP, di un performante quattro posti per famiglie con aria condizionata di ultima generazione e avionica Garmin, o della flotta di addestramento al volo più efficiente sul mercato, abbiamo la soluzione perfetta e moderna, pronta per il volo”.

Tecnam svela il P2012 VIP

Sulla scia del successo globale della P2012 series, Tecnam svela ad AERO Friedrichshafen l’atteso P2012 VIP.

“Progettato interamente attorno ai sensi del passeggero, il P2012 VIP sfrutta il volume della cabina più ampio della sua categoria per creare un ambiente su misura che si adatta istantaneamente agli impegni di lavoro e al tempo libero.

Salite a bordo e immergetevi in un’esclusiva oasi a sei posti a sedere, avvolta in vera pelle cucita a mano. Il cuore della cabina è caratterizzato da una spaziosa configurazione club a quattro posti, con ampio spazio per le gambe, completata da due ulteriori poltrone executive rivolte in avanti.

L’eleganza funzionale detta ogni dettaglio. Ogni poltrona premium offre otto gradi di libertà, consentendovi di reclinare, far scorrere e ruotare a vostro piacimento, con il supporto di braccioli retrattili. Per pranzare o lavorare in volo, due ampi tavolini a scomparsa elettrica possono essere facilmente estratti”, afferma Tecnam.

“Il P2012 VIP sostituisce le tradizionali tendine con dimmable smart panoramic windows. Un semplice tocco trasforma istantaneamente la luce naturale e l’atmosfera della cabina.

L’illuminazione personalizzata permette di passare senza soluzione di continuità da uno spazio di lavoro luminoso a una rilassante atmosfera crepuscolare, con punti lettura individuali.

Un avanzato sistema di insonorizzazione a tre strati avvolge la cabina per ridurre drasticamente il rumore esterno. In combinazione con LEMO headset plugs per ogni sedile per la cancellazione attiva del rumore, il volo sarà tranquillo e indisturbato come in una lounge privata.

Connettività ininterrotta, con le porte USB-C compatibili con Starlink®. Gli inverter standard da 110 V/220 V e le prese di corrente assicurano che i dispositivi non si scarichino mai.

L’integrazione dedicata con i dispositivi elettronici portatili (PED) trasmette la telemetria di volo in tempo reale direttamente a portata di mano.

Posizionato strategicamente vicino all’ingresso principale, il galley su misura è un gioiello dell’artigianato italiano. Dotato di un vano refrigerato e di una postazione caffè dedicata, permette ai passeggeri di gustare in pochi istanti un calice di prosecco frizzante o un espresso appena fatto.

Per la massima privacy, una lavatory privato nella parte posteriore, accessibile tramite un’elegante porta scorrevole, attende i passeggeri”, prosegue Tecnam.

“Il P2012 VIP è la massima espressione del design e dell’ingegneria aeronautica italiana”, ha dichiarato Paolo Pascale Langer, CEO di Tecnam. “Volevamo creare un aereo in cui il viaggio fosse magnifico quanto la destinazione. Combinando la robustezza e l’affidabilità della piattaforma P2012 con un lusso su misura, tecnologie intelligenti e uno spazio in cabina senza pari, abbiamo creato un ambiente che trasmette la sensazione di essere nel più esclusivo club privato dei cieli”.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 & Special Mission Platforms Sales Manager, ha aggiunto: “Salendo a bordo del P2012 VIP, ci si rende subito conto che offre un livello di volume e comfort semplicemente ineguagliabile in questa categoria di aeromobili. Dalla connettività predisposta per Starlink ai finestrini a oscuramento elettronico e alla macchina per il caffè espresso, ogni singolo dettaglio è stato progettato per anticipare le esigenze dei viaggiatori d’affari e degli operatori charter più esigenti”.

Tecnam eleva l’esperienza di volo con il lancio del P2010 MkIII

Tecnam annuncia ufficiale del P2010 MkIII upgrade, che porta livelli senza precedenti di comfort, tecnologia e situational awareness al suo famoso monomotore a quattro posti. Presentati oggi ad AERO Friedrichshafen, gli MkIII enhancements saranno disponibili per l’intera gamma di modelli P2010, inclusi il P2010 IO-390, il P2010 IO-360 e il P2010 TDI.

“La P2010 series è da tempo apprezzata per la sua cabina spaziosa, la maneggevolezza e l’elegante design italiano. Con l’aggiornamento MkIII, Tecnam risponde direttamente alle esigenze degli aviatori più esigenti, introducendo optional di fabbrica di alta qualità e un’estetica modernizzata.

Ogni nuovo P2010 MkIII esce dalla linea di produzione con un nuovo e sofisticato design degli interni grigio di serie, che eleva l’eleganza della cabina e il comfort dei passeggeri.

Per le versioni con motori Lycoming (IO-390 e IO-360), Tecnam introduce un factory-designed Air Conditioning system. Disponibile come optional, questo sistema garantisce una cabina perfettamente climatizzata in qualsiasi condizione meteorologica.

La certificazione EASA è prevista per l’estate 2026, seguita dalla certificazione FAA nell’ottobre 2026.

A dimostrazione dell’impegno di Tecnam nei confronti della sua flotta attuale, il sistema di climatizzazione sarà offerto anche come optional per i possessori di P2010 Lycoming.

Per massimizzare la situational awareness del pilota e la connettività dei passeggeri, il MkIII introduce aggiornamenti avionici di alta gamma:

Garmin Bundle Package: questa suite opzionale trasforma il cockpit con funzionalità all’avanguardia, tra cui Taxiway Routing, Enhanced Checklist system, Garmin Synthetic Vision 2.0, high-speed Starlink Connectivity.

Flight Management System (FMS) Update: disponibile come aggiornamento avionico sia per la versione TDI che per quella Lycoming, l’FMS offre al pilota funzionalità avanzate di pianificazione del volo e navigazione direttamente a portata di mano”, afferma Tecnam.

Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer,, ha dichiarato: “Il P2010 è sempre stato un punto di riferimento in termini di sicurezza, spazio e stile nel single-engine four-seat market. Con gli aggiornamenti MkIII, portiamo l’esperienza di volo a un livello completamente nuovo. Integrando questi nuovi miglioramenti, come il nostro nuovo sistema di climatizzazione interno e il software Garmin più recente, garantiamo un’esperienza di volo a lungo raggio senza pari”.

ACS Aviation sceglie il Tecnam P-Mentor

Tecnam annuncia un importante accordo di espansione della flotta con ACS Aviation, con sede nel Regno Unito. Firmato formalmente oggi in occasione di AERO Friedrichshafen, il programma da 3,4 milioni di euro rappresenta il più grande investimento in aeromobili nella storia dell’accademia di volo scozzese.

“Spinta da una forte crescita del fatturato, della redditività e da una crescente domanda per i suoi programmi di addestramento, ACS Aviation si è impegnata in un piano di espansione con 10 aeromobili nei prossimi quattro anni. La fase iniziale comprende quattro ordini confermati per il Tecnam P-Mentor, per un valore di 1,3 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre opzioni per altri sei velivoli, per un valore di 2,1 milioni di euro.

Questo investimento strategico porterà la flotta di ACS Aviation a 23 velivoli entro il 2027, incrementando significativamente la capacità di addestramento della prossima generazione di piloti commerciali. L’introduzione del P-Mentor, un addestratore biposto moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, dotato di avionica Garmin G3X, garantisce che gli allievi dell’accademia si addestrino su piattaforme che rispecchiano i moderni ambienti delle compagnie aeree in cui opereranno a breve”, afferma Tecnam.

Craig McDonald, Group Technical Director at ACS Aviation, ha dichiarato: “Oggi è un momento davvero importante per ACS Aviation. Annunciamo il più grande ordine di aeromobili della nostra storia: quattro velivoli Tecnam P-Mentor, insieme all’impegno di incrementare la flotta fino a un totale di dieci velivoli nei prossimi quattro anni. Questo investimento va oltre la semplice dimensione della flotta. Si tratta di aumentare la capacità, migliorare l’efficienza e garantire che il nostro ambiente di addestramento rispecchi le aspettative delle compagnie aeree nei confronti dei piloti moderni. Abbiamo registrato una crescita costante della domanda per i nostri programmi di addestramento per le compagnie aeree e questo ci offre la piattaforma per continuare tale crescita in modo sostenibile”.

“Siamo estremamente lieti di vedere ACS Aviation confermare il suo impegno nei confronti del P-Mentor”, ha affermato James Cracroft di Oriens Aviation, concessionario Tecnam per il Regno Unito e l’Irlanda. “La loro decisione di ordinare altri quattro P-Mentor è una forte conferma delle prestazioni, della sicurezza e della convenienza economica del velivolo”.

Pasquale De Rosa, Sales Manager Europe,, ha aggiunto: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con ACS Aviation in questo traguardo storico. Il loro impegno in un programma di espansione con 10 aeromobili testimonia la forte crescita e l’eccellenza operativa che hanno raggiunto in Scozia. Il P-Mentor è stato progettato specificamente per elevare gli standard delle moderne scuole di volo, offrendo efficienza, sicurezza e avionica avanzata senza pari. Siamo lieti che ACS Aviation abbia scelto Tecnam per ampliare in modo sostenibile la propria flotta e preparare i propri studenti a una carriera di successo nelle compagnie aeree”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)