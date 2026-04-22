Woodward sigla una partnership con Lufthansa Technik per CFM LEAP engine controls

Woodward, Inc.e Lufthansa Technik hanno stipulato un Elite Licensed Repair Service Facility Agreement (LRSF), rafforzando la loro consolidata collaborazione per l’assistenza dei Woodward components sui CFM International LEAP-1A and LEAP-1B engines. Nell’ambito del nuovo two-tier global support network di Woodward, Lufthansa Technik è il primo partner autorizzato a fornire la gamma completa di servizi di riparazione e revisione per Woodward fuel controls, valves and actuators sui motori CFM LEAP.

“Per gli operatori di aeromobili Airbus A320neo e Boeing 737 MAX, questo accordo si tradurrà in una maggiore resilienza del servizio e in una maggiore certezza nella pianificazione. Lufthansa Technik, in qualità di CFM Premier MRO provider, supporta già un numero significativo di aeromobili equipaggiati con motori CFM LEAP. La partnership Elite rafforza ulteriormente la capacità di Lufthansa Technik di fornire servizi integrati di riparazione e revisione, conformi alle specifiche OEM, per Woodward fuel controls, actuators and valves – il sistema critico che determina le prestazioni e l’affidabilità del motore – in un contesto di continua crescita delle flotte CFM LEAP.

Nell’ambito della collaborazione, Lufthansa Technik investirà in attrezzature di collaudo all’avanguardia per poter offrire funzionalità di livello Elite complete per i componenti Woodward. Questo investimento riflette l’impegno a lungo termine dell’azienda nei confronti della piattaforma CFM LEAP e la sua determinazione a fornire soluzioni di riparazione di alta qualità e conformi alle specifiche OEM per gli operatori di motori CFM LEAP-1A e LEAP-1B in tutto il mondo”, afferma Lufthansa Technik.

“La partnership con Lufthansa Technik rappresenta un importante passo avanti nella nostra collaborazione e nell’offerta di un servizio eccellente ai clienti”, ha dichiarato John DiSilvestro, Senior Vice President of Sales, Marketing and Service, Woodward. “Lufthansa Technik è un leader affermato nella manutenzione di motori e componenti e un partner di fiducia. Insieme, stiamo rafforzando il supporto globale per la crescente flotta di motori CFM LEAP”.

“Per i nostri clienti, questo accordo di partnership si traduce in vantaggi operativi tangibili: capacità di riparazione supportate dal produttore, stretto allineamento tecnico e continuità garantiscono l’affidabilità di cui le compagnie aeree hanno bisogno quando operano con motori di nuova generazione altamente efficienti e complessi”, ha dichiarato Berit Plewinsky, Vice President Commercial Aircraft Component Services, Lufthansa Technik. “Questo traguardo rafforza la nostra capacità di supportare le flotte LEAP in modo sostenibile per tutto il loro ciclo di vita”.

“Questa collaborazione riflette un elevato livello di fiducia reciproca e un impegno a lungo termine tra Woodward e Lufthansa Technik”, ha affermato Henning Linnekogel, Senior Director OEM Partner Management, Lufthansa Technik. “Entrando a far parte dell’ELITE network di Woodward come first independent MRO, stiamo approfondendo la nostra collaborazione e definendo nuovi standard in CFM LEAP component support”.

“Questo accordo mira a offrire maggiore valore ai clienti”, ha dichiarato Jacob Roush, Vice President of Sales at Woodward. “Le compagnie aeree necessitano di soluzioni altamente affidabili che garantiscano l’efficienza operativa degli aeromobili e riducano al minimo i tempi di inattività. La partnership con Lufthansa Technik a livello Elite ci consente di ampliare l’accesso a servizi in linea con le specifiche OEM per Woodward fuel controls, actuators and valves nella global CFM LEAP fleet”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)