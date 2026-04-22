News Brevi – 22.04.2026

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’ITEC 2026 – Dal 14 al 16 aprile 2026, presso l’ExCeL Exhibition Centre di Londra, si è svolta l’ITEC 2026, tra i più rilevanti appuntamenti a livello europeo nel settore della formazione avanzata basata su tecnologie di modelling & simulation per la Difesa. In questo prestigioso contesto internazionale, caratterizzato dalla partecipazione delle principali realtà industriali del settore, l’Aeronautica Militare – attraverso il 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce Galatina – ha fornito un contributo altamente qualificato, operando in sinergia con Leonardo nella presentazione di soluzioni innovative per la formazione. Il personale del Reparto è stato direttamente coinvolto nella realizzazione di dimostrazioni operative in ambiente di realtà virtuale, finalizzate ad evidenziare le potenzialità delle tecnologie immersive applicate alla formazione manutentiva. In particolare, sono stati presentati specifici scenari (use case) relativi ad attività tecniche su velivolo, tra cui simulazioni di prove motore con gestione di anomalie e sessioni interattive dedicate alla localizzazione e identificazione di componenti avionici, idraulici e strutturali del nuovo addestratore T-345A di Leonardo. Le attività dimostrative hanno consentito di riprodurre in modo realistico contesti operativi complessi, mettendo in luce come l’impiego della realtà virtuale rappresenti un elemento chiave per l’evoluzione dei processi addestrativi. Tali strumenti permettono infatti di incrementare l’efficacia della formazione, ottimizzare i tempi di apprendimento e garantire elevati standard di sicurezza, riducendo l’impiego di risorse operative nel rispetto del nuovo contesto normativo. La partecipazione del 10° RMV all’ITEC 2026 conferma il ruolo centrale dell’Aeronautica Militare nello sviluppo ed adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate ed innovative, nonché l’importanza della collaborazione sinergica e produttiva con l’industria nazionale, per la promozione del Sistema Paese e delle eccellenze italiane nel mondo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR ASTANA RICEVE NUOVI PREMI PER L’ECCELLENZA DEL SERVIZI ODI BORDO – Air Astana informa: “Air Astana ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per l’elevata qualità del proprio servizio di bordo nel corso dell’edizione annuale del WTCE, tenutasi ad Amburgo dal 14 al 16 aprile 2026. La compagnia aerea è stata premiata con i Travel Plus Awards, gli Onboard Hospitality Awards e i PAX Readership Awards in diverse categorie. Air Astana ha ottenuto i Travel Plus Gold Awards per il kit di cortesia della Business Class, la collezione di biancheria da letto di Business Class e i kit di cortesia per bambini sopra i sei anni e per neonati, oltre a ricevere una valutazione a cinque stelle per il servizio passeggeri e le dotazioni di bordo. Il kit di cortesia per neonati ha inoltre ricevuto il massimo riconoscimento da parte della giuria degli Onboard Hospitality Awards nella categoria “Best Onboard Amenities for Young Passengers”. In aggiunta, Air Astana è stata nominata vincitrice dei PAX Readership Awards nella regione CIS nelle seguenti categorie: Best Passenger Experience, Best Inflight Catering, Best Economy Class Amenity Kit, Best Children’s Amenity Kit, Best Business Class Amenity Kit e Best Business Class Table Linen. Il WTCE (World Travel Catering & Onboard Services Expo) è una delle principali fiere internazionali dedicate al catering di bordo, al retail inflight e alle soluzioni per il servizio ai passeggeri. L’evento si svolge annualmente dal 2012, e Air Astana è stata più volte tra i vincitori dei premi assegnati”.

IL PRESIDENTE ENAC ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO AEROPORTUALE DI RIMINI – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma partecipa alla presentazione ufficiale del Nuovo Distretto Aeroportuale di Rimini, in programma il 23 aprile alle ore 11:30 presso il Teatro Galli di Rimini. Importante momento di confronto sulla visione di sviluppo dell’aeroporto e sul suo ruolo strategico nel contesto territoriale, nazionale e internazionale, in un’ottica di integrazione tra infrastrutture, mobilità e sviluppo economico. Interventi di rappresentanti istituzionali e del settore tra cui l’AD AIRiminum, Leonardo Corbucci, che illustrerà le linee guida strategiche e la piattaforma infrastrutturale del progetto. A seguire, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, con un intervento dal titolo “Aeroporti regionali: distretti di mobilità integrata”, e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, con un contributo dedicato a “L’Emilia-Romagna e la Riviera: sempre più connesse con il mondo”. Uno spazio è riservato anche alla presentazione del concept architettonico del nuovo distretto aeroportuale a cura dell’architetto Massimo Roj, figura di rilievo internazionale”.

MARZOCCHI POMPE PARTECIPA ALL’AERO EXPO DI FRIEDRICHSHAFEN – Marzocchi Pompe S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, comunica che, dal 22 al 25 aprile 2026, prenderà parte alla trentunesima edizione dell’Aero Expo, organizzato da Messe Frankfurt presso il quartiere fieristico dell’aeroporto di Friedrichshafen (Germania). Il Salone Internazionale di Friedrichshafen è uno dei più grandi a livello mondiale ed è dedicato all’aviazione generale, alla business aviation e agli sport aeronautici. Con più di 750 espositori, la rassegna si prospetta di avere oltre 32.000 visitatori da tutto il mondo. Allo stand 110 del padiglione B3, i potenziali buyer e partner avranno occasione di confrontarsi con il team tecnico-commerciale di Marzocchi Pompe, ed in particolare di visionare le ultime soluzioni della gamma Elika e Micropompe 0,25-0,5 che partono dalla cilindrata 0,12cc. Oltre a queste tipologie di pompe, sono ovviamente disponibili tutte le altre famiglie di pompe singole e multiple della vasta gamma Marzocchi. Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “La partecipazione all’Aero Expo rappresenta per noi una scelta strategica. Il settore aeronautico è uno dei più avanzati in termini di requisiti tecnici e standard qualitativi, e costituisce un terreno ideale per valorizzare le nostre più recenti innovazioni, come il brevetto Elika reversibile. L’aviazione, insieme all’elettrificazione dei trasporti e dei sistemi industriali, è oggi uno dei driver principali di trasformazione tecnologica dell’idraulica. È un settore su cui puntiamo con decisione perché richiede soluzioni sempre più efficienti, silenziose e affidabili, esattamente le caratteristiche su cui stiamo investendo con la nostra attività di ricerca e sviluppo. Essere presenti in questa fiera significa quindi rafforzare il nostro posizionamento internazionale e intercettare le esigenze di un mercato ad alto valore aggiunto, destinato a crescere in modo strutturale nei prossimi anni”.

AMERICAN E TSA ESPANDONO IL TSA PRECHECK TOUCHLESS ID A TUTTI GLI AMERICAN HUB AIRPORTS – American informa: “American Airlines, in collaborazione con la Transportation Security Administration (TSA), ha annunciato che TSA PreCheck® Touchless ID è disponibile in tutti gli hub aeroportuali di American, offrendo ai membri AAdvantage® idonei un’esperienza più snella e touchless ai checkpoint di sicurezza TSA. I clienti che viaggiano a Charlotte (CLT), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK e LGA), Philadelphia (PHL), Phoenix (PHX) e Washington, D.C. (DCA), possono verificare la propria identità utilizzando la tecnologia di corrispondenza facciale sicura senza presentare un documento d’identità fisico o una carta d’imbarco. Oltre agli hub di American, il programma è disponibile in 60 aeroporti statunitensi in cui opera la compagnia aerea. TSA PreCheck® Touchless ID utilizza una tecnologia avanzata per confrontare l’immagine dal vivo di un cliente con le foto precedentemente fornite al governo degli Stati Uniti, come quelle su un passaporto, Global Entry o un visto. Una volta confermata l’identità, i clienti possono passare i controlli di sicurezza più rapidamente e accedere a una corsia di checkpoint accelerata”. “L’espansione del TSA PreCheck® Touchless ID nella nostra rete di hub è un passo importante nel nostro impegno volto a creare un’esperienza di viaggio più fluida ed efficiente”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “I nostri clienti apprezzano la velocità, la comodità e la scelta, e questa partnership con TSA li offre tutti e tre”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER L’INTEGRAZIONE DEL PAC-3® MSE IN AEGIS – Lockheed Martin informa: “Il governo degli Stati Uniti ha annunciato un contratto con Lockheed Martin per lo sviluppo, l’integrazione e il collaudo del PAC-3® Missile Segment Enhancement (MSE) nell’Aegis Combat System. Questa mossa colloca la Marina degli Stati Uniti tra gli utilizzatori del PAC-3 MSE a livello mondiale, insieme all’Esercito degli Stati Uniti e a 16 nazioni partner, fornendo una difesa estremamente efficace”. “Integrando le capacità del PAC-3 MSE in Aegis, la Marina statunitense compie un passo decisivo”, ha dichiarato Jason Reynolds, vice president and general manager, Lockheed Martin IAMD. “Lockheed Martin è all’avanguardia nell’innovazione alla base di questo progetto, combinando sistemi avanzati e collaudati in modi nuovi per accelerare lo sviluppo delle capacità e garantire un vantaggio decisivo”.

LOCKHEED MARTIN INVESTE 25 MILIONI IN FORTEM TECHNOLOGIES – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato un investimento di 25 milioni di dollari in Fortem Technologies, global leader in airspace security. Questo investimento, che rappresenta la prima tranche del Series B fundraising round di Fortem, consentirà all’azienda di accelerare la produzione su larga scala e di potenziare l’implementazione all’interno del Lockheed Martin Sanctum counter-UAS ecosystem. Basandosi su una consolidata collaborazione, l’investimento promuove un approccio integrato e congiunto, che sta entrando in una fase di implementazione operativa più ampia”. “Questa collaborazione strategica fornirà solide capacità operative in linea con la richiesta dei nostri clienti di soluzioni rapidamente implementabili, scalabili in termini di volume ed evolubili. Questo è solo l’ultimo esempio del nostro impegno a investire in anticipo rispetto alle necessità, per fornire soluzioni con la rapidità necessaria e a costi contenuti”, ha dichiarato Stephanie C. Hill, President, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems.

EASYJET LANCIA IN UK LA BIG ORANGE SALE – easyJet informa: “easyJet e easyJet holidays hanno lanciato oggi in UK la loro promozione estiva, la Big Orange Sale, per i britannici che desiderano esplorare l’Europa e non solo, con voli scontati disponibili per tutta l’estate e fino al prossimo inverno. Oltre 730.000 posti da e per il Regno Unito sono prenotabili con sconti fino al 20%. easyJet opererà quasi 40 milioni di posti da e per il Regno Unito quest’estate, nella sua stagione estiva più ricca di sempre. Questo include voli verso oltre 30 nuove destinazioni dal Regno Unito quest’estate”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Con il lancio odierno della nostra Big Orange Sale, i clienti possono approfittare delle nostre tariffe convenienti e dei pacchetti vacanza per pianificare una meritata pausa da attendere con impazienza nel 2026 e nel 2027. Con oltre 30 nuove rotte dal Regno Unito disponibili quest’anno, i clienti possono scegliere tra voli e pacchetti per un massimo di 136 destinazioni in Europa e oltre, sia per tornare nella loro meta di vacanza preferita, sia per scoprirne di nuove”.

IBERIA CLUB AGGIUNGE CINESA AL SUO PROGRAMMA FEDELTA’ – Iberia informa: “Iberia Club aggiungerà CINESA come nuovo partner al suo programma fedeltà, rafforzando la sua proposta di valore e offrendo ai suoi membri maggiori vantaggi per il tempo libero. Grazie a questa partnership, i membri Iberia Club possono ora riscattare i propri punti Avios per acquistare biglietti del cinema in qualsiasi sala CINESA, a partire da 1.000 punti Avios. Inoltre, per ogni euro speso su acquisti effettuati tramite www.cinesa.es, i clienti guadagneranno 3 punti Avios. Questa alleanza rafforza la versatilità di Avios come valuta premio, ampliandone gli utilizzi oltre i viaggi e avvicinandola ai momenti di svago quotidiani. Con questa aggiunta, il cinema entra a far parte di una rete in continua espansione di marchi partner, offrendo ai clienti nuovi modi per godere e massimizzare il valore dei propri Avios”. Pepe Palma Cane, Head of Iberia Club, afferma: “Con l’ingresso di Cinesa, continuiamo ad ampliare l’ecosistema Iberia Club con proposte di valore che rispondono ai reali interessi dei nostri membri. Il nostro obiettivo è offrire sempre più opportunità per guadagnare e utilizzare Avios con facilità, integrando il programma nella vita quotidiana e rafforzandone l’utilità anche al di fuori dei viaggi”. “Oltre ai voli, i membri Iberia Club possono accumulare Avios attraverso una vasta gamma di partner per le spese quotidiane. CINESA è il principale esercente cinematografico in Spagna, grazie agli 11 milioni di spettatori che ogni anno visitano una delle sue oltre 400 sale in 35 cinema situati in posizioni strategiche nelle principali città spagnole”, conclude Iberia.

IHG HOTELS & RESORTS E ANA ANNUNCIANO UNA LOYALTY PARTNERSHIP – ANA informa: “IHG Hotels & Resorts (IHG), una delle principali società alberghiere al mondo, e All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese, hanno annunciato una completa comprehensive loyalty partnership, che stabilisce un nuovo punto di riferimento per la collaborazione tra hotel e compagnie aeree nel settore dei viaggi. A partire da ottobre, i membri di IHG One Rewards e ANA Mileage Club (AMC) avranno accesso a vantaggi che includono un’offerta di fidelizzazione e riconoscimento migliorata per i membri AMC, il raddoppio dei punti accumulati su voli ANA selezionati e lo scambio bidirezionale di miglia ANA e punti IHG One Rewards. Grazie a questa partnership, i membri possono accumulare e riscattare premi nell’ampia rete internazionale di ANA, che serve 40 città e 55 rotte in tutto il mondo, nonché nell’intero portfolio globale di hotel IHG, con oltre 7.000 hotel in più di 100 paesi”. Heather Balsley, Chief Commercial & Marketing Officer, IHG Hotels & Resorts, ha dichiarato: “Mentre IHG continua a crescere in Giappone, la nostra partnership ventennale con ANA rimane fondamentale per questo slancio, combinando marchi globali affidabili, una profonda conoscenza del mercato locale e la forza di IHG One Rewards e ANA Mileage Club. Con oltre 80 hotel già operativi e in fase di sviluppo nel Paese, di cui la metà in co-branding con ANA, questa partnership ci consente di raggiungere i viaggiatori in più momenti del loro viaggio, di offrire maggiore valore ai membri del programma fedeltà e di espandere la portata globale di entrambi i marchi. Sfruttando la portata delle nostre reti di fidelizzazione combinate, stiamo rafforzando la preferenza per i nostri hotel, aumentando le prenotazioni dirette e generando valore a lungo termine per i nostri proprietari”. Keiji Omae, Executive Vice President, Customer Experience, ha commentato: “Siamo lieti di elevare la nostra partnership con IHG, consolidata in oltre 20 anni, a un livello più strategico e di compiere un passo decisivo verso la prossima fase di crescita. Nell’ambito della nostra Medium-term Corporate Strategy, che pone gli international passenger services come pilastro della nostra crescita, rafforzare la collaborazione con il rinomato gruppo IHG è un elemento essenziale per affermare la nostra presenza sui mercati internazionali. Integrando profondamente i punti di forza di entrambe le aziende, offriremo un nuovo valore aggiunto ai viaggi a una vasta gamma di clienti, sia in Giappone che all’estero, e accelereremo l’espansione del nostro business”.

IL PRESIDENTE EGIZIANO E IL SEGRETARIO GENERALE ICAO SI IMPEGNANO A RAFFORZARE L’AVIAZIONE ATTRAVERSO UNA MAGGIORE COLLABORAZIONE – L’ICAO informa: “Il President of the Arab Republic of Egypt e il Secretary General of the International Civil Aviation Organization (ICAO) sostengono una maggiore cooperazione per rafforzare sia il ruolo di leadership dell’Egitto nel trasporto aereo, sia il contributo cruciale dell’aviazione allo sviluppo economico mondiale. H.E. President Abdel Fattah El-Sisi ha ricevuto il Secretary General Juan Carlos Salazar il 19 aprile 2026. All’incontro hanno partecipato il Minister of Civil Aviation of Egypt, H.E. Sameh El-Hefny, Mr. Mohamed Rahma, Director of ICAO’s Air Transport Bureau and Officer-in-Charge of the ICAO Middle East Regional Office. Il Secretary General Salazar ha elogiato la leadership dell’Egitto durante le recenti regional airspace crisis, sottolineando la decisione immediata del Paese di mantenere aperto il proprio spazio aereo e gli aeroporti in stato di massima allerta. Ha lodato la gestione dei voli dirottati da parte del Civil Aviation Ministry, evidenziando come il supporto fornito dall’Egitto alle compagnie aeree e ai passeggeri abbia contribuito a garantire la continuità sicura e ordinata del traffico aereo durante un’interruzione senza precedenti. Salazar ha sottolineato l’apprezzamento dell’ICAO per la continua comunicazione e la stretta collaborazione con le autorità egiziane, dichiarando che tale partnership ha contribuito a scongiurare una crisi operativa di più ampia portata. Il President El-Sisi ha riconosciuto la leadership globale dell’ICAO nel promuovere l’aviazione civile e ha ribadito l’impegno dell’Egitto a stimolare la crescita economica attraverso lo sviluppo del trasporto aereo. Ha sottolineato la modernizzazione delle infrastrutture egiziane, il miglioramento dell’efficienza operativa e della qualità dei servizi, nonché l’ampliamento della capacità per soddisfare la crescente domanda di traffico aereo. Salazar ha ribadito l’impegno dell’ICAO a sostenere questi sforzi”. “Entrambe le parti hanno sottolineato la consolidata collaborazione dell’Egitto con l’ICAO sia a livello bilaterale che regionale, in particolare in qualità di Paese ospitante dell’ICAO Regional Office in Cairo dal 1953. L’Egitto e l’ICAO hanno quindi rinnovato questi accordi di ospitalità, con il Minister El-Hefny e il Secretary General Salazar che hanno firmato un accordo alla presenza di alti funzionari di entrambe le parti. Il rinnovo riflette la fiducia dell’ICAO nelle infrastrutture aeronautiche egiziane e nel suo continuo contributo regionale e globale all’aviazione civile. Dopo la cerimonia di firma, il Secretary General Salazar e il Minister El-Hefny hanno esaminato i programmi e le iniziative di supporto all’attuazione e di sviluppo delle capacità forniti dall’Ufficio regionale, e hanno valutato come questi possano contribuire ulteriormente a un trasporto aereo integrato ed efficiente per la regione”, conclude l’ICAO.

MAS E LOCKHEED MARTIN ANNUNCIANO UNA 2-35 SUSTAINMENT PARTNERSHIP IN QUEBEC – L3Harris informa: “MAS, società di L3Harris Technologies, e Lockheed Martin hanno annunciato un nuovo accordo quadro per la collaborazione e la condivisione di informazioni finalizzato alla creazione di un F-35 Air Vehicle Depot in Canada. L’accordo si basa sulla scelta da parte del Canada di MAS come strategic CF-35 sustainment partner, e prevede la creazione di un joint executive steering committee per definire depot capabilities, workforce training programs and sustainment solutions. Questa collaborazione rafforzerà la capacità del Canada di esercitare un maggiore controllo interno sulla manutenzione degli aeromobili, creando al contempo posti di lavoro altamente qualificati”. “Il depot-level sustainment significa che il personale aerospaziale canadese potrà eseguire la stessa manutenzione avanzata attualmente effettuata solo in poche sedi in tutto il mondo”, ha dichiarato Jason Lambert, President, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, L3Harris. “La nostra 40-year fighter sustainment heritage, unita alla competenza di Lockheed Martin sulla quinta generazione, rende questa partnership la scelta giusta al momento giusto”. “Si prevede che il deposito costituirà il fulcro di un quadro industriale di circa 30 fornitori canadesi, che contribuiranno con 3,2 milioni di dollari per ogni aereo, per l’intera flotta globale di oltre 1.325 F-35”, prosegue il comunicato. “Questa collaborazione risponde all’esigenza del Canada di sviluppare capacità di supporto logistico a livello nazionale e di gestire e manutenere la flotta canadese di F-35 in modo indipendente”, ha dichiarato Chauncey McIntosh, Vice President and General Manager, F-35 Program, Lockheed Martin. “Grazie all’esperienza di Lockheed Martin nello sviluppo di capacità di supporto logistico in tutto il mondo, ci aspettiamo che il nostro impegno congiunto con MAS garantisca la prontezza operativa della flotta e maggiori benefici economici”.

COLIBRIUM ADDITIVE SI AGIGUDICA UN CONTRATTO DA NAVAIR – GE Aerospace informa: “Colibrium Additive, società di GE Aerospace, si è aggiudicata un contratto da 31 milioni di dollari da parte del NAVAIR a supporto della sua Additive Manufacturing Capability initiative, che mira a consentire test, qualificazione e certificazione accelerati di metal additively manufactured parts e a migliorare la prontezza operativa della Marina degli Stati Uniti. In base a tale accordo, Colibrium Additive fornirà sei metal alloy Material Process Combinations (MPCs), ovvero i dati dettagliati sulle proprietà fisiche e meccaniche delle leghe; ottimizzerà i parametri di processo; consoliderà le specifiche dei materiali e dei processi; definirà i limiti di progettazione per le proprietà testate. In base all’accordo, per rispettare le tempistiche di sviluppo richieste da NAVAIR, Colibrium Additive fornirà anche tre M Line metal 3D printing systems e una M2 Series 5 printer, necessari a supporto dello sviluppo del MPC. È incluso anche un pacchetto completo di AddWorks™ services”.

GE AEROSPACE ANNUNCIA LE INAUGURAL ‘LIFTING FUTURES” WORKFORCE LOCATIONS – GE Aerospace informa: “La GE Aerospace Foundation ha annunciato le prime cinque comunità selezionate per il suo nuovo 30 million workforce training program, Lifting Futures: Auburn, Alabama; Cincinnati-Dayton region in Ohio; Dallas, Texas; Kuala Lumpur, Malaysia; Wroclaw, Poland. Lifting Futures è il programma di punta della GE Aerospace Foundation per la formazione professionale, annunciato per la prima volta dal Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp, lo scorso autunno. Il programma si concentra sul soddisfare la crescente esigenza di competenze nella produzione avanzata, fornendo a 10.000 lavoratori le competenze necessarie per supportare la crescente domanda nei settori aerospaziale e manifatturiero entro il 2030”. “Con Lifting Futures, GE Aerospace Foundation compie un ulteriore passo avanti per garantire un futuro solido all’industria aerospaziale e alle migliaia di lavoratori di cui abbiamo bisogno per soddisfare la crescente domanda”, ha dichiarato Christian Meisner, Chief Human Resources Officer, GE Aerospace. “Attraverso il nostro nuovo flagship workforce program, miriamo a collaborare con partner locali per aumentare le opportunità di carriera nel settore manifatturiero e creare un impatto a lungo termine nelle comunità pronte a contribuire alla costruzione del futuro del volo”. “Il programma Lifting Futures mira a colmare il divario di talenti qualificati nel settore manifatturiero, aumentando l’accesso a programmi comunitari di formazione e certificazione in competenze avanzate. Le cinque comunità selezionate per il primo ciclo di finanziamenti Lifting Futures presentano una forte domanda di lavoro, un bacino di potenziali nuovi lavoratori e istituti di formazione partner competenti. I Lifting Futures programs rafforzeranno gli ecosistemi esistenti di formazione professionale a livello locale. GE Aerospace Foundation collaborerà con i partner locali durante la primavera e l’estate per sviluppare piani d’azione specifici per le esigenze di ciascuna area, che guideranno gli investimenti locali. Man mano che i fondi verranno investiti, la Fondazione valuterà le opportunità per far crescere tali investimenti nel corso del programma. Ulteriori dettagli sui programmi specifici per le comunità saranno resi noti in autunno, al termine di questo processo strutturato di pianificazione”, conclude GE Aerospace.

ROLLS-ROYCE FORNIRA’ MOTORI MTU A ULTERIORI FAST RESPONSE CUTTERS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce è stata selezionata per fornire i suoi motori MTU 20V 4000 M93L per dieci ulteriori Sentinel Class Fast Response Cutters (FRC) ordinati dalla U.S. Coast Guard (USCG), portando così l’ordine totale del programma a 77 navi. Ogni imbarcazione sarà alimentata da due 4.300 kW (5.766 HP) mtu Series 4000 engines, che consentiranno velocità superiori a 28 nodi. Il cantiere navale Bollinger di Lockport, Louisiana, si è aggiudicato il contratto di costruzione delle nuove FRC (Forward Reconnaissance Cruisers), che garantiranno 650 posti di lavoro a Lockport e sosterranno una presenza industriale a livello nazionale che si estenderà a numerosi stati degli Stati Uniti. Bollinger ha già consegnato 61 FRC equipaggiate con mtu 20V 4000 M93L engines. Il contratto originale prevedeva la fornitura di un massimo di 58 unità, con consegna finale prevista per il 2028. Le successive proroghe del contratto hanno portato il programma a 77 unità e prolungato la linea di produzione di circa tre anni”.

ROLLS-ROYCE OTTIENE UNA NUOVA SELEZIONE IN AUSTRALIA – Rolls-Royce informa: “La Rolls-Royce MT30 marine gas turbine è stata selezionata per alimentare la nuova naval fleet of general-purpose frigates della Marina australiana. Lo scorso anno, l’Australia ha annunciato di aver scelto le Japan’s upgraded Mogami-class frigates come piattaforma di sostituzione per le proprie fregate multiruolo. Le fregate di classe Mogami sono attualmente equipaggiate con la Rolls-Royce MT30 marine gas turbine e l’Australian Navy ha annunciato che l’MT30 verrà utilizzato per alimentare la flotta. I motori Rolls-Royce MT30 alimenteranno una flotta di massimo 11 navi, contribuendo a potenziare le capacità della Australian Navy. La MT30 è la turbina a gas marina con la più alta densità di potenza attualmente in servizio. Progettata, assemblata e testata presso lo stabilimento Rolls-Royce di Bristol, Regno Unito, la turbina MT30 è il motore scelto per alcune delle piattaforme più avanzate al mondo. Rolls-Royce fornisce inoltre i motori per la prossima generazione di velivoli, tra cui l’Hawk della RAAF (Royal Australian Air Force), grazie al motore Adour; le flotte C-130J e C-27J della RAAF con motori AE 2100; l’MQ-4C Triton, alimentato dall’AE3007H; il velivolo MC-55 Peregrine (G550) con il BR710. La turbina a gas marina Rolls-Royce MT30 alimenterà anche le fregate di classe Hunter della Royal Australian Navy”.

AIRBUS E JDE PEET’S COLLABORANO PER LA MAPPATURA GLOBALE DELLE PIANTAGIONI DI CAFFE’ – Airbus informa: “Airbus Defence and Space è stata selezionata come partner tecnico della Coffee Canopy Partnership. Questa iniziativa innovativa, guidata da JDE Peet’s, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore del caffè, mira a creare la prima mappa completa e aperta al mondo delle piantagioni di caffè, a supporto di filiere di approvvigionamento resilienti e a impatto zero sulla deforestazione. La Coffee Canopy Partnership riunisce i principali commercianti e torrefattori di caffè del mondo. Grazie alla combinazione di immagini satellitari Pléiades (50 cm) e Pléiades Neo (30 cm) con modelli avanzati di intelligenza artificiale addestrati da Airbus su grandi insiemi di dati, è ora possibile identificare e monitorare le piantagioni di caffè dallo spazio con un livello di dettaglio prima ritenuto irraggiungibile. Questi modelli sono stati implementati in diversi paesi dell’Africa orientale, coprendo oltre 1,2 milioni di km2 di paesaggi diversi e complessi (colture all’ombra e sistemi agroforestali). Queste mappe consentiranno a governi, comunità locali e industrie del caffè di identificare il rischio di deforestazione, sostenere il ripristino del paesaggio e proteggere i mezzi di sussistenza di milioni di piccoli agricoltori”. “La Partnership è concepita per superare le iniziative frammentate e aziendali contro la deforestazione, promuovendo la collaborazione su scala paesaggistica e supportando gli sforzi per mappare e salvaguardare le regioni produttrici di caffè, non solo le singole filiere. Non si tratta dell’ennesimo schema di certificazione; è un’iniziativa di settore volta a rafforzare l’azione collettiva per contribuire a mantenere le foreste rigogliose e ridurre nel tempo il rischio di deforestazione causata dalla coltivazione del caffè. Invitiamo caldamente tutti gli attori del settore del caffè ad aderire”, ha dichiarato Laurent Sagarra, VP Engagement at JDE Peet’s. “Sfruttando le immagini satellitari ad altissima risoluzione di Pléiades e Pléiades Neo, combinate con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, Airbus contribuisce a identificare il rischio di deforestazione e a proteggere le foreste del nostro pianeta, fornendo al contempo ai produttori alimentari e ai piccoli agricoltori la trasparenza e i dati affidabili necessari per rafforzare la loro resilienza e costruire una filiera realmente sostenibile”, ha sottolineato Eric Even, Head of Space Digital at Airbus Defence and Space. “I primi risultati dimostrano un livello di precisione e scalabilità che stabilisce un nuovo punto di riferimento per il monitoraggio agricolo. Sulla scia del successo delle prime implementazioni in Africa, Airbus e il suo partner puntano a estendere questa capacità a livello globale, raggiungendo la copertura mondiale di tutte le regioni produttrici di caffè entro il 2027, grazie a un maggiore coinvolgimento e a investimenti congiunti da parte dell’industria e delle istituzioni. Contribuendo con la propria esperienza in ambito geospaziale e di intelligenza artificiale al progetto Canopy, Airbus supporta la trasformazione dell’ecosistema del caffè verso una maggiore resilienza e sostenibilità”, conclude Airbus.