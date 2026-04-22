Pratt & Whitney incrementa le sua capacità in Polonia, in Marocco e negli Stati Uniti

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, sta investendo 100 milioni di dollari nella sua facility di Rzeszów per espandere la capacità produttiva, aggiungere capacità avanzate e soddisfare la crescente domanda globale per i suoi commercial and military engines, inclusi i motori Pratt & Whitney GTF™, F135 e F100.

“Nel suo sito di Rzeszów, Pratt & Whitney costruirà una nuova struttura che ospiterà capacità specializzate per la lavorazione di isothermally forged parts, inclusi heat treatment, sonic machining and inspection operations. Questa espansione segue e supporta l’investimento di 200 milioni di dollari recentemente annunciato in una settima isothermal forging press nella Pratt & Whitney Columbus Forge facility in Georgia, U.S.. Questi progetti, che dovrebbero essere pienamente operativi entro il 2028, consentiranno un aumento del 30% nella produzione di parti critiche del motore, come rotating compressor and turbine disks”, afferma Pratt & Whitney.

“Questo investimento riflette il nostro continuo impegno ad aumentare la capacità produttiva per i nostri clienti e a fornire di più e più velocemente”, ha affermato Piotr Owsicki, general manager of Pratt & Whitney in Rzeszów. “L’espansione della nostra presenza in Polonia ci consente di sviluppare le capacità strategiche necessarie per produrre tecnologie chiave per avanzati commercial and military aircraft engines sulle piattaforme attuali e future”.

“La Polonia rappresenta il più grande investimento e base di dipendenti di RTX al di fuori degli Stati Uniti, con oltre 9.400 dipendenti nei suoi Collins Aerospace, Pratt & Whitney and Raytheon business nel paese. Gli stabilimenti di Pratt & Whitney in Polonia forniscono capacità avanzate di produzione e sviluppo tecnologico per commercial and military engines, turboprops and auxiliary power units. Ciò include la produzione di componenti critici del motore come GTF fan drive gear system, F100 static structures, critical F135 parts”, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney Canada apre una nuova manufacturing facility a Casablanca, Marocco

Pratt & Whitney Canada ha celebrato l’apertura ufficiale della sua nuova manufacturing facility nella Nouaceur Midparc Industrial Zone.

“Si prevede che Pratt & Whitney creerà circa 200 nuovi posti di lavoro entro il 2030 e aggiungerà capacità produttiva per supportare la crescente esigenza dei suoi clienti. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

Il sito di 130.000 piedi quadrati produrrà static and structural machined parts per Pratt & Whitney Canada aircraft engines, inclusa la famiglia di motori PT6“, afferma Pratt & Whitney

“Questo sito rappresenta un’estensione strategica della nostra rete di produzione globale e dimostra il nostro impegno nella costruzione di supply chain resilienti in tutto il mondo, che ci consentiranno di aumentare la produzione per i nostri clienti”, ha affermato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “Attraverso una stretta collaborazione con le organizzazioni locali, stiamo sviluppando la prossima generazione di professionisti aerospaziali, investendo nelle comunità in cui operiamo e contribuendo a rafforzare la posizione del Marocco come leader nel settore aerospaziale”.

“Da quando sono stati inaugurati i lavori nel 2024, la Pratt & Whitney Morocco facility ha fatto rapidi progressi dalla costruzione alla prontezza operativa, compreso il reclutamento di forza lavoro, la formazione tecnica e l’installazione di attrezzature di lavorazione avanzate. Il sito è stato progettato secondo i principi della produzione snella e incorpora sistemi digitali avanzati per promuovere qualità, eccellenza operativa ed efficienza.

Oltre a Pratt & Whitney, dal 2012 la consociata in RTX Collins Aerospace produce cockpit solutions and flight controls in Marocco. Tra i due siti, RTX impiega circa 250 lavoratori nel regno”, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney investe più di 100 milioni di dollari per espandere la presenza MRO negli Stati Uniti

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, sta investendo più di 100 milioni di dollari in tre siti di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) a Irving, Texas; West Palm Beach, Florida; Springdale, Arkansas. Nell’ambito degli sforzi continui volti ad aumentare la capacità di manutenzione dei motori GTF, Pratt & Whitney sta espandendo le strutture e aggiungendo nuove attrezzature per migliorare la velocità e l’efficienza durante tutto il processo di MRO.

“Questi investimenti dimostrano il continuo impegno di Pratt & Whitney nel potenziare le flotte GTF dei nostri airline customers”, ha affermato Rob Griffiths, senior vice president, Commercial Engines Operations, Pratt & Whitney. “In queste tre strutture statunitensi, stiamo investendo per aumentare la produttività per GTF engines and parts, aggiungendo capacità di riparazione e implementando nuove tecnologie per restituire i motori ai nostri clienti il più rapidamente possibile”.

“I recenti investimenti dell’azienda nelle sue strutture MRO negli Stati Uniti includono:

78 milioni di dollari a Irving, Texas – Pratt & Whitney ha aperto una nuova struttura di 500.000 piedi quadrati per il suo Commercial Serviceable Assets business, che acquista, vende e gestisce used serviceable material (USM) and engines. In un momento in cui i vincoli materiali sono uno dei principali fattori di ritardo nel processo di MRO, l’investimento aumenterà le scorte USM di oltre il 60%, contribuendo a ridurre i tempi di consegna.

20 milioni di dollari a West Palm Beach, Florida – Pratt & Whitney ha ampliato il suo West Palm Beach Engine Center di circa 50.000 piedi quadrati, aumentando la MRO GTF capacity del 40%. Nell’ambito dell’investimento, il sito ha anche aggiunto nuove attrezzature per l’assemblaggio e lo smontaggio del motore, la lavorazione meccanica, il collaudo, la pulizia e lo stoccaggio.

$ 4,7 milioni a Springdale, Arkansas – Pratt & Whitney ha ampliato la propria Propulsion Systems Division di 7.000 piedi quadrati, fornendo spazio aggiuntivo per commercial and military engine case repairs. Il sito ha inoltre aggiunto nuove apparecchiature per consentire GTF additive manufacturing repairs che ridurranno i tempi di processo di oltre il 60%.

Oltre a questi investimenti, all’inizio di quest’anno Pratt & Whitney ha aperto una GTF MRO expansion di 81.000 piedi quadrati presso il suo Columbus Engine Center a Columbus, Georgia. L’azienda ha investito 70 milioni di dollari per espandere il sito e aggiungere attrezzature e macchinari avanzati. La capacità annuale della struttura è aumentata di oltre il 25%, aggiungendo un volume di revisioni critiche al GTF MRO network, a supporto della flotta in crescita”, afferma Pratt & Whitney.

“Il GTF MRO network è composto da 21 global engine centers e circa 40 component repair facilities. Ad oggi, più di 2.700 velivoli con motori GTF sono stati consegnati a oltre 90 clienti in tutto il mondo, con 13.000 ordini e impegni in totale su tutte le piattaforme”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)