ITA Airways nel 2026 risparmierà carburante e ridurrà le emissioni grazie ad uno strumento di ottimizzazione IA

L’ottimizzazione del profilo di salita basata sull’intelligenza artificiale permetterà a ITA Airways di ridurre il consumo di carburante. La Compagnia ha già ottenuto riduzioni significative ed è sulla buona strada per conseguire oltre 7.100 tonnellate di risparmio di carburante e più di 22.100 tonnellate di CO2 tra il 2025 e il 2026.

“L’approccio innovativo e data-driven della compagnia, supportato da SITA OptiFlight®, migliorerà le performance garantendo al contempo benefici ambientali e risparmi economici.

Implementato su tutta la flotta di ITA Airways, SITA OptiFlight® calcola per ogni volo il profilo di salita più efficiente regolando velocità, accelerazione, transizioni di quota e Mach di salita, grazie all’utilizzo di analytics predittivi, machine learning e dati meteo 4D su tutti i velivoli della flotta.

SITA OptiFlight® applica una modellazione multidimensionale specifica per singolo aeromobile (tail-specific), garantendo profili di salita precisi in condizioni operative e meteorologiche variabili. Questo approccio evidenzia l’impegno di ITA Airways verso sostenibilità e performance, guidato dai dati”, affermano SITA e ITA Airways.

Francesco Presicce, Chief Innovation and Strategic Projects/Vision di ITA Airways, ha dichiarato: “In ITA Airways siamo consapevoli che le tecnologie innovative saranno la chiave per realizzare la nostra strategia di crescita e sostenibilità di lungo periodo. L’implementazione di SITA OptiFlight® rappresenta un chiaro esempio del nostro impegno dotando l’azienda di strumenti innovativi, concreti e misurabili, assicurando al tempo stesso eccellenza operativa. Gli insight basati su dati e intelligenza artificiale ci consentono di ottenere risparmi significativi di carburante e riduzioni delle emissioni senza compromettere efficienza o sicurezza. Questa iniziativa fa parte di un impegno più ampio verso un’aviazione più sostenibile e responsabile, e siamo orgogliosi di essere in prima linea in questo percorso”.

L’estensione della soluzione a tutta la flotta conferma la volontà della compagnia di posizionarci tra i protagonisti delle operazioni sostenibili.

Yann Cabaret, CEO di SITA for Aircraft, ha aggiunto: “Il settore dell’aviazione affronta la sfida urgente di ridurre le emissioni mantenendo l’efficienza operativa. La decisione di ITA Airways di implementare SITA OptiFlight® dimostra come l’utilizzo strategico dei dati possa generare un impatto misurabile. Il consumo di carburante rappresenta una delle principali criticità per le compagnie aeree, sia per le crescenti pressioni regolatorie e ambientali sia perché costituisce una delle voci di costo più rilevanti nelle operazioni quotidiane. La necessità di soluzioni intelligenti non è mai stata così forte. Grazie all’uso di dati in tempo reale e modelli predittivi, SITA OptiFlight® consentirà a ITA Airways di ridurre consumo di carburante ed emissioni mantenendo performance di volo ottimali. Questa collaborazione dimostra come la trasformazione digitale sia fondamentale per la sostenibilità dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa SITA – ITA Airways)