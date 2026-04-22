SkyTeam inaugura la sua flagship European lounge a Frankfurt Airport Terminal 3

SkyTeam ha inaugurato ufficialmente la sua nuova branded lounge a Frankfurt Airport (FRA) , che rappresenta la sua lounge di punta in Europa e rafforza ulteriormente il suo global network of premium airport experiences.

“Situata al fourth-floor mezzanine nella Terminal 3 non-Schengen international zone, la nuova lounge di 550 m2 offre 126 posti a sedere ed è progettata per offrire un’esperienza di alto livello ai passeggeri di First Class, Business Class e SkyTeam Elite Plus.

Combinando comfort moderni e design ispirato alla natura, la lounge offre una vista panoramica sulla pista e una gamma di servizi premium. Gli ospiti possono usufruire di docce, internet ad alta velocità, una cabina telefonica insonorizzata, un’area relax dedicata e uno spazio VIP esclusivo, pensati sia per la produttività che per il relax.

La Frankfurt Lounge offre un’esperienza gastronomica curata con piatti locali e internazionali preparati al momento e serviti durante tutto il giorno. La lounge dispone di un’area di show cooking e di un menu digitale che consente agli ospiti di ordinare comodamente pasti caldi tramite codice QR. I menu propongono ingredienti di provenienza locale e una selezione di piatti regionali, accompagnati da birre e vini tedeschi”, afferma SkyTeam.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ai viaggiatori nella nostra nuova lounge a Francoforte, un importante hub nel cuore dell’Europa. Questa apertura riflette il nostro costante impegno nel migliorare l’esperienza aeroportuale e nell’offrire un valore aggiunto ai clienti più fedeli delle nostre compagnie aeree associate. La nuova lounge combina comfort, qualità e design ricercato in uno dei mercati aeronautici più importanti della regione”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“La SkyTeam Lounge presso Frankfurt Airport (FRA) accoglierà i passeggeri idonei in partenza con voli internazionali operati da China Airlines, China Eastern, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia e Vietnam Airlines. Gestita in collaborazione con Global Lounge Network (GLN), la lounge apre tre ore prima della prima partenza SkyTeam e rimane aperta fino all’ultima partenza SkyTeam della giornata.

L’offerta globale di lounge SkyTeam continua ad espandersi, con oltre 750 lounge disponibili in tutto il mondo per i clienti idonei attraverso il member airlines and branded lounge network. Questo include le SkyTeam-branded lounges a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver, nonché la lounge condivisa con GLN a San Paolo“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)