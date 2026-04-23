Air Transat: al via la ripresa dei voli diretti da Roma Fiumicino per Toronto e Montréal

Air Transat, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, conferma il costante impegno sull’Italia e celebra la ripresa dei suoi voli diretti dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso il Canada, ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere Toronto e Montréal da aprile fino ad ottobre 2026.

Il network della compagnia prevede fino a 14 voli diretti dall’Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) per Toronto e Montréal.

“Air Transat offre voli diretti da Roma verso Toronto, metropoli cosmopolita affacciata sul Lago Ontario e porta d’accesso alle iconiche Cascate del Niagara. I voli sono già decollati dal 17 aprile scorso e saranno operativi fino ad ottobre.

Dal 17 aprile al 24 ottobre 2026, Roma – Toronto: 3 voli a settimana, dal 18 giugno 6 voli a settimana e dal 23 luglio voli giornalieri

Air Transat permette ai viaggiatori di raggiungere anche Montréal con voli diretti da Roma, già attivi dal 18 aprile e operativi fino ad ottobre.

Dal 18 aprile al 24 ottobre 2026, Roma – Montréal: 5 voli a settimana e dal 19 giugno voli giornalieri

La stagione estiva 2026 di Air Transat presenta inoltre da Roma Fiumicino voli in connessione verso Lima (Perù) e Cancún (Messico) operativi da maggio 2026: un’opportunità per i viaggiatori italiani di raggiungere Lima e Cancun con un unico vettore, beneficiando della comodità dell’Aeroporto di Roma Fiumicino“, afferma Air Transat.

“Da 39 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando il pluripremiato aeroporto di Fiumicino come hub strategico”, afferma Tiziana Della Serra, Managing Director di Rephouse e Country Manager di Air Transat in Italia. “Un legame con Aeroporti di Roma lungo quasi quattro decenni che, per la stagione estiva 2026, si rinnova e si rafforza con una programmazione di rilievo: voli diretti dall’Italia verso Toronto e Montréal, le città più iconiche del Canada orientale, per un prodotto che si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo”.

“L’operativo di Air Transat su Roma riveste un ruolo di assoluto rilievo per i flussi da e verso il Canada con i collegamenti giornalieri per Toronto e Montréal che rispondono efficacemente alla forte domanda tra la Capitale e le principali destinazioni canadesi”, ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma. “Siamo lieti di constatare come la collaborazione tra Aeroporti di Roma e Air Transat si stia consolidando nel tempo, con l’obiettivo comune di ampliare e valorizzare le opportunità di viaggio offerte ai nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Air Transat – Photo Credits: Air Transat – Aeroporti di Roma)