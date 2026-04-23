oneworld accoglie Hawaiian Airlines nell’alleanza

oneworld® ha dato il benvenuto a Hawaiian Airlines come nuova compagnia aerea membro, che diventa così la terza compagnia statunitense ad unirsi all’alleanza, dopo Alaska Airlines e American Airlines, e aggiunge Honolulu al suo hub globale.

“Con l’ingresso di Hawaiian Airlines, la rete globale di oneworld offre maggiori opportunità di viaggio nelle isole Hawaii e verso nuove destinazioni nel Pacifico, tra cui Hilo (Hawaii), Rarotonga (Isole Cook), Pago Pago (Samoa Americane) e Papeete (Tahiti)”, afferma oneworld.

“Siamo lieti di dare ufficialmente il benvenuto a Hawaiian Airlines nella famiglia oneworld, rafforzando ulteriormente la presenza della nostra alleanza nella regione del Pacifico e negli Stati Uniti”, ha dichiarato Ole Orvér, CEO di oneworld. “Rinomata per il suo servizio pluripremiato da quasi 100 anni, Hawaiian Airlines renderà i viaggi verso le splendide isole Hawaii più connessi e gratificanti per i clienti oneworld, offrendo un’esperienza di viaggio di alto livello che porta lo spirito di aloha nella nostra alleanza”.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di questa grande ‘ohana, ovvero la famiglia delle migliori compagnie aeree del mondo”, ha dichiarato Diana Birkett Rakow, CEO di Hawaiian Airlines. “oneworld offre significativi vantaggi di viaggio a livello globale ai nostri passeggeri, inclusi i membri del programma fedeltà Atmos Rewards e i residenti delle Hawaii. Il team di Hawaiian Airlines non vede l’ora di dare il benvenuto a bordo ai passeggeri oneworld provenienti da tutto il mondo, condividendo il loro aloha e la calorosa ospitalità hawaiana, e ispirando i visitatori ad apprezzare la cultura, l’ambiente e la gente delle Hawaii”.

“I passeggeri di Hawaiian Airlines potranno ora usufruire di quasi 1.000 destinazioni globali all’interno del network oneworld, mentre i passeggeri di livello superiore avranno accesso ai vantaggi oneworld Priority, tra cui l’accesso a First Class check-in and lounges e fast-track security lanes in aeroporti selezionati, indipendentemente dalla classe di viaggio, e una rete di quasi 700 lounge aeroportuali premium, tra cui oneworld branded lounges ad Amsterdam Schiphol Airport e la pluripremiata struttura di Incheon Airport a Seoul.

Hawaiian Airlines opera circa 230 voli giornalieri da, verso e all’interno delle isole hawaiane e nel 2025 ha accolto oltre 11 milioni di passeggeri. Hawaiian Airlines collega il Pacifico, unendo le isole delle Hawaii con destinazioni chiave in Asia, Nord America e Sud Pacifico, inclusi gli hub oneworld di Los Angeles, New York-JFK, Seattle, Sydney e Tokyo.

La compagnia aerea serve direttamente tutte le principali isole hawaiane e opera una media di 140 voli interinsulari al giorno. I clienti oneworld godono di collegamenti senza interruzioni in tutto l’arcipelago da e per Europa, Medio Oriente, Australia, Asia e Nord America tramite i suoi hub di Honolulu, O’ahu, e Kahului, Maui”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)