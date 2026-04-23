News Brevi – 23.04.2026

ITA AIRWAYS: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha sospeso fino al 31 maggio i voli da e per Dubai, Tel Aviv e Riyadh (inclusi i voli AZ815 e AZ839 del 1° giugno). I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Stato del volo sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

ENAC: TAR LOMBARDIA CONFERMA L’INTITOLAZIONE DELL’AEROPORTO DI MILANO MALPENSA AL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI – In un proprio comunicato, l’Enac informa: “Legittimato l’operato Enac di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa al Presidente Silvio Berlusconi: il TAR Lombardia ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo avverso l’intitolazione deliberata dal CdA di Enac nel 2024 con il via libera del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Esprimo soddisfazione per la decisione del TAR che consolida la delibera Enac, approvata anche dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, e il quadro normativo che attribuisce all’Enac e al Ministero competente, la titolarità delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti”. “I giudici hanno inoltre evidenziato che tale intitolazione presenta natura prevalentemente simbolica e onorifica, precisando che gli aeroporti costituiscono infrastrutture appartenenti al demanio dello Stato, destinate a soddisfare interessi di rilievo nazionale e internazionale e, pertanto, non assimilabili alla toponomastica locale, ambito nel quale operano i Comuni”, conclude il comunicato di Enac.

ENAC: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL RUOLO DI ENAC NELLA TUTELA SEI PASSEGGERI DEL TRASPORTO AEREO – In un proprio comunicato, l’Enac informa: “L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile accoglie con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato gli appelli dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), confermando le precedenti sentenze del TAR Piemonte, avverso una procedura stabilita da ART per la gestione dei reclami dei passeggeri nel trasporto aereo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’ART ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, intervenendo in un ambito già disciplinato dalla normativa dell’Unione europea e dall’Enac, riconosciuto quale organismo nazionale designato per l’applicazione della relativa disciplina”. “Una pronuncia – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – che evita la frammentazione regolatoria, in linea con la finalità di armonizzazione e semplificazione perseguite dalla disciplina europea e dall’attività amministrativa di Enac”. “Al centro della decisione, la delibera ART del giugno 2024, che introduceva nuove modalità per la gestione dei reclami dei passeggeri nel trasporto aereo. Secondo il Consiglio di Stato, tali disposizioni prevedevano obblighi aggiuntivi a carico delle compagnie aeree rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, oltre che a un meccanismo di indennizzo automatico ulteriore rispetto alla compensazione pecuniaria già disciplinata dai regolamenti europei, senza l’obbligo degli accertamenti delle inadempienze”, conclude l’Enac.

ENAC NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA – L’Enac informa: “Per Enac la Giornata Mondiale della Terra rappresenta un momento per riflettere sull’importanza della riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente. L’Ente promuove un approccio responsabile nello sviluppo dell’aviazione civile, in linea con gli obiettivi europei dedicati alla riduzione dell’impatto ambientale e alla tutela del territorio. Un impegno, in sinergia con Istituzioni e player del settore, che si traduce nel supporto all’efficientamento energetico, nella vigilanza su una gestione responsabile delle infrastrutture aeroportuali e nella promozione di pratiche che contribuiscono a un sistema di mobilità più sostenibile, come l’utilizzo dei Sustainable Aviation Fuels (SAF)”.

AMERICAN: UN FLIGHT SCHEDULE MIGLIORATO A DFW OFFRE NOTEVOLI VANTAGGI ALLA COMPAGNIA – American informa: “Nell’ultimo episodio di Forever ForwardSM a DFW, il Chief Operating Officer di American Airlines, David Seymour, spiega come il flight schedule della compagnia aerea ripensato a Dallas Fort Worth International Airport (DFW) stia creando un’esperienza più fluida e coerente per clienti e dipendenti. Grazie a una maggiore certezza degli orari e delle coincidenze e a una maggiore resilienza in caso di interruzioni come condizioni meteorologiche avverse, i recenti miglioramenti a DFW vanno a vantaggio dell’intera rete di American Airlines. A sole due settimane dal lancio, il nuovo 13-bank schedule di American Airlines sta offrendo risultati eccellenti per i clienti in viaggio da, verso e per DFW, con un effetto a catena su tutta la compagnia aerea. American Airlines sta creando un’esperienza più fluida, riducendo la congestione, aumentando l’affidabilità e rafforzando la sua resilienza operativa. Gli arrivi in orario sono migliorati significativamente, consentendo alla compagnia aerea di migliorare le coincidenze dei clienti e ridurre le perdite di passeggeri (e bagagli). Le prestazioni relative alla gestione dei bagagli a DFW sono le migliori che American Airlines abbia registrato quest’anno. I picchi di traffico, ovvero le concentrazioni di arrivi e partenze durante la giornata lavorativa, rappresentano i momenti di maggiore affluenza in un aeroporto. American Airlines ha recentemente distribuito lo stesso numero di voli, passeggeri e bagagli su un maggior numero di picchi”. “Forever ForwardSM at DFW è la nuova serie di brevi video di American Airlines che porta gli spettatori dietro le quinte del progetto di modernizzazione pluriennale di DFW. Essendo l’aeroporto di casa di American Airlines e il suo hub principale, DFW accoglie più passeggeri di qualsiasi altro aeroporto della rete della compagnia. American Airlines sta investendo miliardi di dollari per modernizzare e potenziare il suo hub di punta, offrendo un’esperienza di viaggio molto più fluida ai passeggeri e ai dipendenti, garantendo maggiore certezza per quanto riguarda orari e coincidenze e migliorando la capacità di DFW di gestire condizioni meteorologiche avverse e altri imprevisti”, conclude American.

VUELING: GIORNATA MONDIALE DEI PILOTI – Vueling informa: “Volare è uno dei sogni più diffusi e affascinanti fin da bambini. Ma cosa accade quando, crescendo, quel sogno si scontra con ostacoli percepiti, stereotipi e barriere culturali, allontanando così alcuni giovani, soprattutto giovani donne, da professioni considerate ancora “maschili”, come quella del pilota? Questo è uno degli effetti del cosiddetto “Dream Gap”, un divario che porta molte ragazze a sentirsi meno capaci dei coetanei maschi e, nel tempo, a rinunciare a percorsi in cui potrebbero esprimere appieno il proprio potenziale. In vista della Giornata Mondiale dei Piloti del 26 aprile, Vueling, parte del gruppo IAG, ha commissionato un sondaggio condotto su un campione di 1.000 giovani italiani tra i 16 e i 20 anni, per esplorare il rapporto tra aspirazioni, percezioni e accesso a questa professione, analizzando in particolare il ruolo che il genere può ancora avere nel definirne i confini”. “Il sondaggio di Vueling ha analizzato le aspirazioni dei giovani, partendo da un dato significativo: tra i 1.000 intervistati, più di uno su due (55%) dichiara di voler ancora realizzare ciò che sognava da bambino, con percentuali simili tra ragazzi e ragazze. Un segnale chiaro di come le inclinazioni dei primi anni possano avere un ruolo concreto nella definizione dei percorsi futuri. Dietro questa apparente varietà, è osservando alcune professioni che emergono con maggiore chiarezza le differenze di genere. I mestieri percepiti come più “maschili” restano infatti prevalentemente appannaggio dei ragazzi: tra chi sognava di diventare pilota, solo il 16% è donna, quota che scende ulteriormente al 2,5% tra chi immaginava una carriera nel calcio. Un dato particolarmente rilevante per lavori che già nell’infanzia appaiono come meno accessibili alle ragazze. Il sondaggio mostra che le ambizioni dei giovani sono ampie e che la fiducia nel futuro resta forte. Al tempo stesso, mette in luce quanto sia ancora necessario intervenire su modelli culturali, esempi di riferimento e opportunità concrete. Per questo, con oltre 5.000 dipendenti e una forza lavoro caratterizzata da un equilibrio di genere, Vueling rafforza il proprio impegno per garantire che le future generazioni possano sia aspirare sia accedere in modo equo alle stesse opportunità professionali”, conclude Vueling.

OTTIMO INIZIO ANNO PER SAAB – Saab presenta i risultati relativi al periodo gennaio-marzo 2026. “Nel primo trimestre abbiamo registrato una forte crescita organica delle vendite, un margine operativo più elevato e un solido cash flow. La nostra offerta di prodotti è in linea con le priorità di difesa di molte nazioni a livello globale. Continuiamo a investire in capacità produttiva, rafforzando al contempo la nostra capacità di fornire ai clienti prodotti e servizi nell’immediato”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Gli ordini acquisiti nel primo trimestre sono ammontati a 18.243 milioni di SEK (19.144 milioni). La crescita è stata sostenuta per gli ordini di medie dimensioni, mentre nel trimestre si è registrato un numero inferiore di ordini di grandi dimensioni. Il fatturato è stato pari a 19.164 milioni di SEK (15.792 milioni), corrispondente a una crescita organica del 23,6% (10,9%). L’EBITDA si è attestato a 2.731 milioni di SEK (2.140 milioni), corrispondente a un margine EBITDA del 14,3% (13,6%). L’EBIT è aumentato del 32%, raggiungendo 1.920 milioni di SEK (1.454 milioni), corrispondente a un margine EBIT del 10,0% (9,2%). L’utile netto è salito a 1.466 milioni di SEK (1.277 milioni) e l’utile per azione si è attestato a 2,65 SEK (2,35). L’operational cash flow è aumentato a 1.017 milioni di SEK (-14 milioni). La liquidità netta è pari a 3.985 milioni di SEK, rispetto ai 3.989 milioni di SEK di fine 2025. L’AGM 2026 ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 2,40 SEK (2,00 SEK) per azione per l’esercizio finanziario 2025”, conclude Saab.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Corporation ha annunciato un fatturato di 18,0 miliardi di dollari per il primo trimestre 2026, rispetto ai 18,0 miliardi di dollari del primo trimestre 2025. L’utile netto per il primo trimestre 2026 è stato di 1,5 miliardi di dollari, pari a 6,44 dollari per azione, rispetto a 1,7 miliardi di dollari, pari a 7,28 dollari per azione, del primo trimestre 2025. Cash from operations pari a 220 milioni di dollari, rispetto a 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025. Free cash flow negativo per 291 milioni di dollari nel primo trimestre 2026, rispetto a 955 milioni di dollari nel primo trimestre 2025”. “Le superiori capacità di Lockheed Martin nella fornitura di tecnologie e sistemi di difesa avanzati e nell’esplorazione spaziale sono state dimostrate più volte nel 2026. La nostra navicella spaziale Orion ha trasportato in sicurezza l’equipaggio più lontano dalla Terra di quanto non fosse mai avvenuto prima durante la storica missione Artemis II della NASA, concludendo con un rientro e un ammaraggio eseguiti con precisione. I nostri fighter di quinta generazione, l’F-35 e l’F-22, continuano a operare con grande efficacia in missioni difficili e complesse”, ha dichiarato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “I nostri ricavi nel primo trimestre, superiori a 18 miliardi di dollari, il segment operating profit di 1,8 miliardi di dollari e il consistente backlog sono il risultato di una forte domanda da parte dei clienti, del nostro costante impegno per le performance operative e di una gestione mirata del rischio. Confermiamo la nostra guidance per l’intero anno 2026, con una crescita prevista delle vendite e dell’utile operativo rispettivamente di circa il 5% e il 25% su base annua, e un free cash flow stimato tra 6,5 e 6,8 miliardi di dollari”.

CNS PREPARA LA SUA 2026 ANNUAL PARTNERSHIP CONFERENCE A SAN FRANCISCO – IATA informa: “Cargo Network Services Corporation (CNS) si sta preparando a ospitare la sua annual Partnership Conference in San Francisco (USA) dal 18 al 20 maggio 2026. Con il tema “Elevating Air Cargo: Partnerships, Progress & Possibilities”, la conferenza è il principale networking event per l’US air cargo industry e riunisce circa 700 stakeholder e rappresentanti dell’intera air cargo value chain. La CNS Partnership Conference combina sessioni plenarie e presentazioni informative incentrate sull’innovazione e le sfide del cargo business con una varietà di eventi di networking e socializzazione. La Presidente di CNS, Alicia Lines, aprirà l’evento e sarà affiancata da numerosi leader riconosciuti della cargo and aviation community, tra cui: Brandon Fried, Executive Director, Airforwarder Association, che terrà il discorso di apertura; Kes Nielsen, General Manager of Amazon Air Cargo, che modererà il C-level panel su come AI and technology stanno impattando il settore; Diogo Elias, CEO of Avianca Cargo; Stephanie Penarete, VP Air Product, Americas, DSV – Global Transport; Stanislas Brun, Chief Cargo Officer, Etihad Cargo. Le sessioni plenarie si concentreranno su argomenti quali lo stato del settore, con approfondimenti chiave sulla situazione attuale dell’air cargo industry negli Stati Uniti, inclusi trend economici, sfide operative e dinamiche di mercato. Il popolare Innovation Stage offrirà un forum per diversi argomenti. Il tradizionale networking golf tournament darà il via alla conferenza il 18 maggio 2026. Una nuova opzione per chi non gioca a golf è un’escursione di networking nella Napa Valley per partecipare a una visita guidata della zona. La sessione Meet & Greet torna anche quest’anno per favorire ulteriormente le opportunità di networking, offrendo a compagnie aeree e shippers la possibilità di programmare incontri, scambiarsi contatti, esplorare partnership e discutere opportunità commerciali”. “L’air cargo contribuisce positivamente allo sviluppo socio-economico mondiale. A livello globale, in media, 180.000 tonnellate di merci raggiungono la loro destinazione ogni giorno. Questo è il motore del commercio globale: alimenta la crescita, crea posti di lavoro e diffonde la prosperità. Come evidenziato nel Value of Aviation Report per gli Stati Uniti, nel 2023 nel Paese sono state movimentate 34 milioni di tonnellate di merci per via aerea. San Francisco, città ospitante di quest’anno, è riconosciuta a livello mondiale come centro leader per la tecnologia, l’imprenditorialità e la collaborazione lungimirante”, conclude IATA

ETIHAD GUEST ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON TAJ INNERCIRCLE-NEUPASS – Etihad informa: “Indian Hotels Company (IHCL), la più grande società alberghiera indiana, ha annunciato oggi una partnership tra il suo programma frequent flyer Taj InnerCircle-Neupass e Etihad Guest, il pluripremiato programma fedeltà di Etihad Airways. Questa alleanza offrirà ai membri di Etihad Guest maggiori vantaggi per viaggi e soggiorni negli hotel aderenti in tutto il mondo”. Mr. Praveen Chander Kumar, Executive Vice President – Commercial, IHCL, ha dichiarato: “Con la crescente fluidità dei viaggi tra le destinazioni, i clienti cercano valore aggiunto e familiarità nella scelta del luogo in cui soggiornare. Questa partnership unisce due programmi di fidelizzazione riconosciuti a livello globale, accomunati dall’impegno a migliorare l’esperienza dei nostri clienti. Ci permette di interagire con la base clienti globale di Etihad Guest e di offrire vantaggi significativi in tutto il nostro portfolio”. Grazie alla collaborazione, i membri del programma Etihad Guest avranno accesso a sconti esclusivi per soggiorni presso le strutture Taj, Claridges Collection, SeleQtions, Gateway, Vivanta e amã stays e Trails in tutto il mondo, e accumuleranno miglia Etihad Guest a ogni soggiorno. Mark Potter, Managing Director, Etihad Guest, ha affermato: “Siamo lieti di collaborare con IHCL, creando una sinergia globale per accrescere il valore offerto ai nostri clienti in tutto il mondo. Questa collaborazione rafforza la nostra presenza in India e nel resto del mondo, ampliando al contempo le opportunità per i nostri membri di beneficiare di un ecosistema di viaggio più ampio. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri membri esperienze più fluide, gratificanti e personalizzate”. “Etihad Airways continua ad espandere la sua rete globale, collegando i viaggiatori a destinazioni in Medio Oriente, Europa, Nord America, Africa e Asia, offrendo al contempo un’esperienza di viaggio di alta qualità e senza intoppi. A testimonianza del suo solido posizionamento globale, Etihad Guest, il suo pluripremiato programma fedeltà, offre una proposta di valore interessante con ampie opportunità di accumulare e utilizzare Miglia Etihad Guest su voli, partner e per le spese quotidiane. Taj InnerCircle, parte del programma fedeltà di Tata Neu, offre premi e vantaggi potenziati, un’esperienza di prenotazione semplificata e l’accesso a privilegi esclusivi”, conclude Etihad.

SAFRAN ANNUNCIA I FIRST QUARTER 2026 REVENUE – Safran annuncia i ricavi del primo trimestre 2026. Q1 2026 adjusted revenue in crescita del +18,8%, a 8,624 miliardi di euro. Il CEO, Olivier Andriès, ha dichiarato: “L’inizio del 2026 ha visto un ritmo estremamente sostenuto nelle civil engine activities, con le consegne dei motori LEAP in aumento di oltre il 60% e sales of spare parts and services in crescita rispettivamente del 29% e del 43%. L’acquisizione di ordini per le defense activities ha continuato a mantenere un buon andamento, trainata da una forte domanda, in particolare in tutta Europa. Nonostante le attuali incertezze legate al conflitto in Medio Oriente, i risultati del primo trimestre sia in civil aerospace che in defense rafforzano la nostra fiducia nella capacità di raggiungere la fascia alta della nostra full-year guidance”. “I Q1 2026 revenue si sono attestati a 8,624 miliardi di euro, in crescita del 18,8% rispetto al primo trimestre 2025 (+23,0% organico). Le variazioni di ambito hanno avuto un effetto positivo di 311 milioni di euro. L’impatto valutario è stato negativo per 614 milioni di euro. Il Propulsion sector è cresciuto del 33,1%, con i ricavi aftermarket in aumento del 32,1% e le OE sales in aumento del 35,0%. Sulla scia della solida performance industriale del secondo semestre 2025, le consegne dei motori LEAP hanno raggiunto le 520 unità, con una crescita del 63% rispetto alle 319 del primo trimestre 2025, segnando il terzo trimestre consecutivo con consegne superiori alle 500 unità. Il segmento Equipment & Defense è cresciuto del 13,5% (crescita dell’11,9% prima del trasferimento delle attività di Safran Ventilation Systems). La variazione di 379 milioni di euro riguarda principalmente le flight control and actuation activities acquisite da Collins Aerospace nel luglio 2025. Aircraft interiors ha registrato una crescita del 9,2% (14,8% prima del trasferimento delle attività di Safran Ventilation Systems). La variazione di 95 milioni di euro riguarda la cessione di Safran Passenger Innovations”, afferma Safran. “Safran conferma il full-year 2026 outlook, con rescita del fatturato tra il 10% e il 15%; Recurring operating income da 6,1 a 6,2 miliardi di euro; free cash flow da 4,4 a 4,6 miliardi di euro”, conclude Safran.

AIR FRANCE PRESENTA L'”AIR FRANCE TRAVELERS’ CHOICE AWARD” A CANNESERIES – Air France informa: “Dal 23 al 28 aprile 2026, Air France è partner ufficiale della nona edizione di CANNESERIES. Per celebrare l’evento, la compagnia aerea assegnerà per la prima volta l’Air France Travelers’ Choice Award, un riconoscimento alla serie più apprezzata a bordo dei suoi voli. Il 24 aprile 2026, dopo aver calcato il celebre tappeto rosa, Fabien Pelous, EVP Customer di Air France, consegnerà il premio inaugurale sul palco del Palais des Festivals et des Congrès di Cannes. Il vincitore riceverà un trofeo color champagne, ispirato al finestrino di un aereo, simbolo del mondo dei viaggi. Questo premio verrà assegnato alla serie presentata alla precedente edizione del festival che ha ottenuto il maggior successo tra i clienti della compagnia. Con un approccio originale e senza precedenti, il vincitore sarà scelto in base ai dati di utilizzo registrati a bordo, inclusi gli indici di ascolto, il numero di visualizzazioni e il tempo trascorso a guardare il programma. Senza votazioni né giuria, questo premio riflette esclusivamente le scelte effettive dei passeggeri di Air France nei sei mesi in cui la serie è stata trasmessa sui 38.000 schermi della compagnia aerea, offrendo un autentico riflesso del successo della serie. Con il lancio di questo nuovo premio, Air France ribadisce il suo impegno nel mondo delle serie TV e il suo ruolo nella promozione dei contenuti culturali francesi e internazionali in tutto il mondo. L’Air France Travelers’ Choice Award sarà assegnato regolarmente in occasione dei principali festival artistici con cui la compagnia aerea collabora. Dopo CANNESERIES, quest’anno sarà assegnato al Festival del Cinema Americano di Deauville e al Festival Internazionale del Cinema di Toronto, premiando le serie che sono state presentate in anteprima nelle precedenti edizioni di questi importanti eventi culturali, prima di essere trasmesse sui voli Air France. Per il nono anno consecutivo, Air France collabora con CANNESERIES, il festival internazionale dedicato alle serie TV che si è affermato come un appuntamento di riferimento nel panorama audiovisivo. Dal 23 al 28 aprile 2026, presso il Palais des Festivals et des Congrès di Cannes, la compagnia aerea accoglierà i visitatori del festival presso il proprio stand. Su tutti i voli a lungo raggio, ogni passeggero ha accesso a uno schermo ad alta definizione che offre oltre 1.500 ore di intrattenimento on-demand. Nelle cabine più recenti, lo schermo antiriflesso, con risoluzione 4K, è dotato di connessione Bluetooth per collegare cuffie o auricolari personali. Inoltre, la compagnia sta gradualmente implementando una nuova interfaccia touchscreen su tutti i suoi 38.000 schermi, disponibile in 12 lingue e che offre un accesso sempre più intuitivo a tutti i programmi”.

AIR FRANCE SUPPORTA I GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO CON “IMMERSION BEFORE TAKEOFF” – Air France informa: “In qualità di membro fondatore dell’associazione JEREMY, Air France si impegna concretamente per promuovere le pari opportunità e aiutare i giovani delle aree di Roissy e Orly ad entrare nel mondo del lavoro. Nell’ambito della quarta edizione dell“Immersion Before Takeoff” program, Air France ha accolto 29 giovani per un’esperienza immersiva nel cuore del settore aeronautico. Il 22 aprile, Air France ha partecipato alla quarta edizione del JEREMY association “Immersion Before Takeoff” program, un’iniziativa specificamente pensata per ricostruire il legame tra i giovani lontani dal mondo del lavoro e il mondo imprenditoriale”. “Siamo lieti di contribuire a questa iniziativa, che va ben oltre la semplice ricerca di lavoro. L’obiettivo è supportare questi giovani, rafforzare la loro autostima, introdurli ai codici e agli standard del mondo del lavoro e permettere loro di immaginare un futuro duraturo nel mondo professionale”, afferma Aurélien Gomez, Director of Parliamentary and Regional Affairs at Air France-KLM, President of the JEREMY association. “Nell’ambito di questa iniziativa, Air France aiuta i giovani dai 16 ai 25 anni a integrarsi in un ambiente professionale, affinché possano prendere coscienza del proprio potenziale e della propria capacità di plasmare il proprio percorso. Questo programma immersivo va oltre. Nell’arco di diverse settimane, i partecipanti vivono un’esperienza completa che comprende visite aziendali, incontri con professionisti, condivisione di esperienze con tirocinanti in formazione professionale, workshop pratici ed esercitazioni di role-playing. Al termine del programma immersivo, viene elaborato insieme a ciascun partecipante un piano d’azione personalizzato, basato sul suo profilo e sui suoi obiettivi di carriera. Nata nel 1998 su iniziativa di Air France, JEREMY opera da oltre 25 anni come ponte tra chi cerca lavoro e le aziende del settore aeronautico e aeroportuale. L’associazione si impegna a promuovere l’integrazione dei giovani e, più in generale, di chi cerca lavoro nella regione dell’Île-de-France, intorno agli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly, offrendo formazione in circa dieci professioni operative del settore aeroportuale. Il centro di formazione si basa su un approccio pragmatico: formare, supportare e mettere in contatto diretto i giovani con il mondo del lavoro. Dalla sua creazione, JEREMY ha supportato oltre 14.500 beneficiari (una media di 520 partecipanti all’anno), con un tasso di inserimento lavorativo del 77% considerando tutti i programmi di formazione”, conclude Air France.