American Airlines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026

American Airlines Group ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2026.

Record first-quarter revenue pati a 13,9 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026.

First-quarter GAAP net loss pari a 382 milioni di dollari, o ($0,58) per diluted share.

Escludendo i net special items, first-quarter net loss pari a 267 milioni di dollari, o ($0,40) per diluted share.

Il debito totale a fine trimestre ammontava a 34,7 miliardi di dollari, il livello di indebitamento totale più basso dalla metà del 2015.

“American Airlines ha registrato un fatturato record nel primo trimestre e siamo sulla buona strada per un altro record nel secondo trimestre”, ha dichiarato Robert Isom, CEO di American Airlines. “Questo slancio del fatturato è il risultato della nostra attenzione alle quattro priorità commerciali: migliorare l’esperienza del cliente, espandere la nostra rete globale, incrementare i ricavi premium e primeggiare nella fidelizzazione. Anche in un contesto operativo volatile, il nostro pretax margin è migliorato di quasi 2 punti percentuali su base annua e prevediamo comunque una redditività modesta per l’anno, ipotizzando l’attuale forward fuel curve. La domanda per il nostro prodotto è in crescita e i nostri punteggi di soddisfazione del cliente sono in miglioramento. Abbiamo costruito solide basi per generare valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri azionisti nel 2026 e oltre”.

“Le quattro iniziative commerciali pluriennali di American Airlines stanno generando risultati concreti. La compagnia ha registrato un record first-quarter revenue di 13,9 miliardi di dollari nel primo trimestre, nonostante un impatto stimato di 320 milioni di dollari dovuto alle tempeste invernali. La domanda è stata forte nel primo trimestre e American ha registrato le nove settimane con il maggior afflusso di clienti nei suoi 100 anni di storia. American ha registrato una year-over-year total revenue growth del 10,8% su base annua nel trimestre. La domanda rimane forte e, sulla base delle prenotazioni attuali, American Airlines prevede una crescita del fatturato totale tra il 13,5% e il 16,5% nel secondo trimestre.

American continua a migliorare ogni fase del percorso di viaggio del cliente. La compagnia offre la rete di lounge premium più estesa del settore e sta effettuando investimenti significativi nelle sue Flagship® and Admirals Club® lounges presso gli aeroporti internazionali di Chicago O’Hare (ORD), Miami (MIA), Charlotte Douglas (CLT), Ronald Reagan Washington National (DCA), Austin-Bergstrom (AUS) e Nashville (BNA)”, afferma American.

“American Airlines sta aumentando il numero di posti premium su tutta la sua flotta grazie a nuove consegne e ammodernamenti. Nel primo trimestre, la crescita dei lie-flat and Premium Economy seats è stata più del doppio rispetto a quella dei posti in Main Cabin. Inoltre, la compagnia ha migliorato la connettività e l’esperienza di volo, lanciando con successo a gennaio il free high-speed satellite Wi-Fi, sponsorizzato da AT&T, per i membri AAdvantage®.

La compagnia aerea offre ora il free high-speed satellite Wi-Fi su un numero di aeromobili superiore a qualsiasi altra compagnia aerea al mondo. American Airlines ha inoltre introdotto nuove funzionalità nella sua app digitale che forniscono notifiche trasparenti e in tempo reale e maggiori opzioni self-service per consentire ai clienti di gestire autonomamente i propri itinerari in un’unica comoda piattaforma.

American Airlines continua a concentrarsi sull’incremento dei premium, high-margin revenue. Nel primo trimestre, i premium unit revenue hanno continuato a superare quelli della economy class.

La compagnia ha compiuto progressi significativi sulle sue priorità finanziarie, chiudendo il trimestre con un debito totale di 34,7 miliardi di dollari, il livello più basso dalla metà del 2015 a fine trimestre. Questa solida posizione finanziaria offre una notevole flessibilità nell’attuale contesto”, prosegue American.

“La second-quarter 2026 guidance di American si basa sul continuo miglioramento dei ricavi domestici, sulla crescita dei corporate customer volumes e sulla capacità di recuperare parzialmente l’aumento dei prezzi del carburante, attualmente stimato a circa 4,00 dollari al gallone. In base alla forward fuel curve e al current revenue outlook, il midpoint della full-year earnings guidance rimane sostanzialmente invariato, nonostante un aumento di oltre 4 miliardi di dollari delle spese legate all’aumento dei prezzi del jet fuel”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)