Lufthansa Technik Portugal continua a crescere

Lufthansa technik informa: “Lufthansa Technik Portugal sta guidando la crescita della società di recente costituzione: con la nomina di Torsten Raabe, leader di grande esperienza nel settore, come Managing Director, il conseguimento della EASA Part-145 certification e l’apertura di una seconda training and maintenance hall, la filiale interamente controllata da Lufthansa Technik sta raggiungendo importanti traguardi, mentre si prepara alla costruzione del suo nuovo sito. Nelle prossime settimane Lufthansa Technik Portugal darà il via ai lavori per la sua struttura di 55.000 metri quadrati a Santa Maria da Feira, a sud di Porto, creando circa 700 posti di lavoro nei prossimi anni.

In qualità di nuovo Managing Director, Torsten Raabe vanta quasi trent’anni di esperienza all’interno di Lufthansa Technik Group. Ha iniziato la sua carriera nella divisione logistica e da allora ha ricoperto posizioni dirigenziali in vari segmenti, tra cui quella di CEO di Lufthansa Technik Sofia”.

“Raabe inizia il suo nuovo incarico con una buona notizia: Lufthansa Technik Portugal ha raggiunto un traguardo significativo con la certificazione ufficiale come EASA Part-145 approved location. Questa approvazione segna il passaggio dalle training activities a certified maintenance work su real aircraft components. La prima approved component category è quella delle coffee makers, e le prime unità sono appena arrivate. Ulteriori approvazioni sono previste nei prossimi mesi.

L’attuale sede di Lufthansa Technik Portugal, nel “Perm” industrial park, si trova a pochi chilometri dal sito in cui entrerà in funzione la nuova struttura dell’azienda. La sede temporanea comprende attualmente tre edifici: un training center per le lezioni teoriche e due halls per la formazione pratica e le prime attività operative. Il secondo edificio è stato inaugurato di recente, ampliando lo spazio disponibile di 2.000 metri quadrati. Il nuovo edificio viene utilizzato per il training riguardo inspection and repair of engine parts, nonché per la preparazione al lavoro su composite engine components: attività essenziali per qualificare i team per l’ampliamento del campo di lavoro che li attende”, prosegue Lufthansa Technik.

“L’espansione delle infrastrutture va di pari passo con la crescita del team. Lufthansa Technik Portugal conta ora 75 dipendenti in diverse posizioni, un chiaro segno del dinamico sviluppo dell’azienda. Sono attualmente aperte ulteriori posizioni. Tra le altre, l’azienda è alla ricerca di tecnici meccatronici, che si occuperanno della risoluzione dei problemi, dell’ispezione e della riparazione dei componenti degli aeromobili, lavorando con sistemi tecnici complessi”, continua Lufthansa Technik.

“Sono davvero impressionato dai progressi compiuti dal mio predecessore e da tutto il team, dall’ottenimento della EASA Part-145 certification, all’espansione delle nostre infrastrutture e alla creazione di una forza lavoro altamente qualificata. Questo è un enorme stimolo per tutto ciò che ci aspetta. Sono onorato di assumere l’entusiasmante ruolo di Managing Director e di guidare Lufthansa Technik Portugal in un momento così cruciale”, ha dichiarato Torsten Raabe.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)