Emirates espande il suo Global Travel Rehearsal Programme al Regno Unito

Emirates, la prima Autism-Certified Airline al mondo, ha lanciato il suo “Travel Rehearsal” programme nel Regno Unito, ospitando la prima sessione nel Paese presso London Stansted Airport (STN).

“Il Travel Rehearsal programme consente alle persone con esigenze di viaggio specifiche di sperimentare una simulazione guidata dell’intero viaggio aereo, familiarizzando in anticipo con le procedure aeroportuali e gli ambienti di bordo, contribuendo a ridurre l’ansia e ad aumentare la fiducia prima del volo vero e proprio.

In collaborazione con la Hertfordshire-based special needs school, St Elizabeth’s Centre, diversi studenti con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie hanno sperimentato il viaggio con Emirates a Stansted, dal check-in al gate d’imbarco. Supportati dal personale aeroportuale e della compagnia aerea, gli studenti e le loro famiglie hanno percorso le procedure di check-in, i controlli di sicurezza e la sala d’attesa. Hanno inoltre sperimentato i controlli di immigrazione, il ritiro bagagli e l’accoglienza in aeroporto.

Nell’ambito dell’Emirates “Accessible Travel for All” approach, il Travel Rehearsal programme mira a rendere i viaggi aerei più prevedibili e confortevoli per le persone con disturbo dello spettro autistico”, afferma Emirates.

Jabr Al-Azeeby, Emirates Divisional Vice President in the UK, ha dichiarato: “In qualità di world’s first Autism Certified Airline, siamo orgogliosi di portare il nostro Travel Rehearsal programme nel Regno Unito, a partire dalla prima sessione qui a Londra. Questo programma globale mira ad abbattere alcune delle barriere invisibili che le persone con neurodivergenza possono incontrare quando viaggiano, dando loro maggiore sicurezza e contribuendo ad aprire il mondo a un numero maggiore di persone da esplorare. Desidero ringraziare l’Emirates Airport Services team di Stansted per il loro ruolo nel dare vita a questa iniziativa, in collaborazione con i nostri partner, per contribuire a rendere i viaggi aerei più inclusivi”.

Lisa Tooley, Headteacher at St Elizabeth’s Centre, ha aggiunto: “Gli aeroporti possono essere ambienti opprimenti e stressanti per le persone con disabilità, esigenze di accessibilità e le loro famiglie. Esperienze come questa sono incredibilmente importanti per coloro che altrimenti potrebbero sentirsi impossibilitati a viaggiare. Siamo molto grati a Emirates e a Stansted Airport per aver ospitato questa preziosa e stimolante esperienza”.

Stephanie Putt, London Stansted Airport Accessibility Manager, ha commentato: “È stato fantastico collaborare con Emirates a questa eccellente iniziativa e siamo molto grati alla St Elizabeth’s school per il loro meraviglioso supporto. Questo progetto aiuta l’aeroporto a rimuovere le barriere al viaggio non solo per i clienti Emirates, ma per chiunque abbia bisogno di assistenza per viaggiare. Imparando da questa sperimentazione in un contesto aeroportuale reale, possiamo continuare a rafforzare l’accessibilità e rendere il viaggio più agevole e accogliente per tutti i passeggeri”.

“Emirates è diventata la prima Autism-Certified Airline al mondo, dopo che oltre 35.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra hanno completato uno specifico autism awareness training. Il programma fornisce ai dipendenti una conoscenza approfondita dello spettro autistico, dei pregiudizi più comuni, delle difficoltà incontrate durante i viaggi e di strategie di supporto personalizzate, adattate alle esigenze individuali di ciascun passeggero.

Da aprile 2025, gli Emirates Airport Services teams hanno organizzato 40 travel rehearsals in aeroporti come Accra, Atene, Bali, Barcellona, Bologna, Bruxelles, Christchurch, Da Nang, Delhi, Dubai, Dublino, Durban, Düsseldorf, Edimburgo, Glasgow, Guangzhou, Harare, Hong Kong, Istanbul, Londra, Madrid, Mauritius, Milano, Newcastle, Nizza, Orlando, Oslo, Parigi, Peshawar, Port Luis, Roma, Stansted, Stoccolma, Sydney, Venezia, Vienna e Varsavia”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)