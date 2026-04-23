Qatar Airways riprende i voli giornalieri per gli Emirati Arabi Uniti e la Siria

Qatar Airways annuncia la ripresa dei voli tra Doha e le principali destinazioni del Medio Oriente, ripristinando i collegamenti giornalieri con gli Emirati Arabi Uniti e la Siria.

“A partire dal 23 aprile 2026, Qatar Airways riprenderà i voli giornalieri per Dubai (DXB) e Sharjah (SHJ), mentre il servizio giornaliero per Damasco (DAM) inizierà il 1° maggio 2026.

Queste riprese rientrano in un piano di ripristino graduale del network globale di Qatar Airways, che fa seguito all’annuncio di metà aprile della compagnia aerea relativo all’ampliamento del proprio flight schedule a partire dal 16 giugno 2026, con l’estensione a oltre 150 destinazioni in sei continenti”.

“Qatar Airways consiglia ai passeggeri di consultare regolarmente il sito web o l’app ufficiale e di assicurarsi che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati.

Se si ha una prenotazione confermata con data di viaggio compresa tra il 28 febbraio e il 15 settembre 2026, si ha diritto a: complimentary date changes fino al 31 ottobre 2026 per voli operati da Qatar Airways, in base alla disponibilità e alla stagionalità delle tariffe; in caso di modifiche al volo, si ha diritto a ulteriori cambi gratuiti fino al 31 ottobre 2026; rimborso del valore del biglietto non utilizzato (l’elaborazione dei rimborsi può richiedere fino a 28 giorni lavorativi).

Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni per motivi operativi, normativi, di sicurezza o altre circostanze al di fuori del nostro controllo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)