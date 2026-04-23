Lufthansa Group amplia il portafoglio tariffario: più opzioni sulle rotte a corto e medio raggio

A partire dal 28 aprile, Lufthansa Group amplia il proprio fare portfolio per i voli a corto e medio raggio con una nuova entry-level fare per i viaggi a partire dal 19 maggio: la Economy Basic fare sarà introdotta gradualmente su rotte selezionate. Si aggiunge all’offerta esistente e può essere prenotata con le compagnie aeree di Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines e Air Dolomiti) tramite canali di vendita digitali come i siti web delle compagnie aeree e i canali NDC.
“La nuova Basic fare offre ai viaggiatori giornalieri, ad esempio, un’opzione aggiuntiva a un prezzo entry-level interessante. Include un oggetto personale, come una borsa per laptop o un piccolo zaino. Chi desidera portare più bagagli può aggiungere in modo flessibile bagaglio a mano o da stiva come servizio aggiuntivo all’interno di questa tariffa particolarmente conveniente, oppure scegliere un’opzione tariffaria con franchigia bagaglio maggiore.
La struttura tariffaria migliorata consente quindi una scelta chiara e trasparente, su misura per le esigenze individuali.
Anche la Light fare esistente viene migliorata: in futuro, i viaggiatori potranno beneficiare della possibilità di rebook per la propria prenotazione a pagamento, un vantaggio in termini di flessibilità e sicurezza nella pianificazione”, afferma Lufthansa Group.
“In totale, i viaggiatori avranno a disposizione quattro opzioni tariffarie ben distinte in Economy Class e tre in Business Class“, conclude Lufthansa Group.
(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)