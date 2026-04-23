Lufthansa: decolla il primo A380 con la nuova Business Class

Lufthansa sta rinnovando i suoi otto A380 e installando una Business Class completamente nuova sul suo aereo più grande. In futuro, la Business Class sull’A380 offrirà ancora più comfort e privacy a un nuovo livello premium.

“I nuovi Thompson seats hanno una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri e divisori flessibili, rendendo questa la Business Class più confortevole mai vista su un A380. Ciascuno dei 68 posti è direttamente accessibile dal corridoio.

Inoltre, il sistema di intrattenimento a bordo è stato aggiornato. In Business Class, i passeggeri possono ora godersi film, serie TV, musica, quotidiani e riviste digitali su uno schermo Panasonic da 18 pollici e possono anche utilizzare, ad esempio, le proprie cuffie tramite Bluetooth. Tra le novità figurano anche una mappa interattiva 3D, un audio di qualità cinematografica, telecamere di bordo e una nuova interfaccia utente intuitiva in tutte le classi di cabina”, afferma Lufthansa.

“Dopo il successo dell’ammodernamento e il volo di trasferimento a Monaco di Baviera di due giorni prima, il primo volo del D-AIMC “Mike-Charly” partirà per Los Angeles giovedì 23 aprile. L’aereo decollerà da Monaco di Baviera come volo LH452 alle 12:15 ora locale e atterrerà a Los Angeles intorno alle 15:15 ora locale.

In poco meno di dodici settimane, l’ammodernamento del primo A380 è stato completato. I lavori di modernizzazione del successivo aeromobile, il D-AIMH “Mike-Hotel” nella sua livrea blu celebrativa con la gru XXL, sono iniziati lo stesso giorno, il che significa che martedì due A380 di Lufthansa si trovavano a Dresda“, prosegue Lufthansa.

“Il programma di ammodernamento è iniziato all’inizio di febbraio presso Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Oltre alla modernizzazione della Business Class, vengono eseguiti anche lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili. Tutti gli otto A380 dovrebbero essere ammodernati entro la metà del 2027″, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)