Piaggio Aerospace si aggiudica il primo cliente per l’Avanti NX

Un operatore europeo è diventato il cliente di lancio del P.180 Avanti NX con un ordine per due velivoli. L’ordine segna il debutto per la nuova generazione dell’iconica Avanti family.
“Piaggio Aerospace ha annunciato il contratto per l’acquisto di due velivoli P.180 Avanti NX all’AERO Friedrichshafen 2026. I due Avanti NX saranno consegnati in executive business configuration, con stretcher modules per consentire la conversione in aeroambulanza”, afferma Piaggio Aerospace.
“Siamo orgogliosi di aver firmato un contratto per la vendita dell’Avanti NX così presto dopo la presentazione del velivolo”, ha dichiarato Giovanni Tomassini, CEO di Piaggio Aerospace. “Il ritorno ad AERO Friedrichshafen dopo una lunga assenza e la firma di un contratto per due velivoli dimostrano che, con il supporto di Baykar, stiamo compiendo un forte ritorno nel mercato aeronautico”.
“L’Avanti NX rappresenta l’ultima evoluzione della serie Avanti, basata sull’iconico design del P.180 e arricchita da importanti aggiornamenti a livello di sistemi, interni della cabina, efficienza e affidabilità. Piaggio Aerospace prevede di incrementare gradualmente la produzione nei prossimi anni, puntando a raggiungere i 30 velivoli all’anno nel prossimo decennio, in risposta alla continua crescita della domanda.
Quest’anno ricorre anche il 40° anniversario del primo volo del P.180. Grazie al suo eccezionale design aerodinamico, il velivolo continua a offrire prestazioni ineguagliabili sia per missioni commerciali che speciali. Combinando le prestazioni di un jet con l’efficienza di un turboprop, vanta anche le emissioni di CO2 più basse della sua categoria, rispondendo alla crescente domanda di viaggi aerei più ecocompatibili”, prosegue Piaggio Aerospace.
“I due velivoli andranno ad aggiungersi alla flotta di business jet esistente dell’operatore, offrendo non solo un comfort ai vertici della categoria, ma anche una maggiore flessibilità operativa sia per il trasporto executive che per i servizi di evacuazione medica di emergenza”, conclude Piaggio Aerospace.
(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)