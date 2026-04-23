Tecnam riceve l’EASA Type Certificate per il nuovo P2008JC NG e celebra la prima consegna ad AERO 2026

Durante un evento speciale tenutosi in occasione dell’AERO Friedrichshafen, Tecnam ha celebrato un doppio traguardo fondamentale per l’azienda e la sua in-house training division

“Il Type Certificate per il nuovo P2008JC NG (Next Generation) è stato ufficialmente consegnato da Florian Guillermet, Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA). Subito dopo la presentazione con EASA, Paolo Pascale Langer, CEO di Tecnam, ha consegnato ufficialmente le chiavi del primo esemplare a sua figlia, Carolina Pascale Langer, Accountable Manager of the Tecnam Flight Academy.

Questa emozionante sequenza di eventi non solo segna l’entrata in servizio ufficiale di un velivolo rivoluzionario per le Flight Training Organizations (FTOs) di tutto il mondo, ma rappresenta anche la costante dedizione della famiglia Pascale all’aviazione”, afferma Tecnam.

“L’evoluzione più significativa del P2008JC NG è la sua certificazione. Proveniente dalla precedente CS-VLA (Very Light Aircraft) category, il nuovo P2008JC NG è certificato secondo i rigorosi EASA CS-23 Amendment 6 airworthiness standards.

Questo colloca il P2008JC NG nella più alta categoria di sicurezza per i General Aviation aircraft. Gli standard dell’Amendment 6 migliorano drasticamente le caratteristiche di sicurezza del velivolo, in particolare alle bassissime velocità, l’inviluppo più critico per l’addestramento iniziale. Questa certificazione offre alle scuole di volo margini di sicurezza superiori, maggiore flessibilità operativa e un valore patrimoniale a lungo termine.

Il P2008JC NG si distingue sul mercato per aver mantenuto l’esclusiva Hybrid Airframe Technology di Tecnam. Combina un’elegante fusoliera in fibra di carbonio con ali e stabilizzatore interamente in metallo, robusti e facili da riparare, perfettamente progettati per resistere alle sollecitazioni quotidiane delle operazioni di una scuola di volo e ai danni da hangar.

Dotato del motore Rotax 912 iSc2 a iniezione, il P2008JC NG rappresenta una svolta per l’economia e la sostenibilità delle scuole di volo.

Per preparare gli studenti all’aviazione commerciale moderna, l’aeromobile è dotato di uno state-of-the-art Garmin G3X Touch glass cockpit, oltre ad aggiornamenti di nuova generazione che includono una console centrale riprogettata, un design moderno dei finestrini, cinture di sicurezza a 3 punti migliorate con avvolgitori inerziali e un autopilota opzionale per procedure di addestramento avanzate”, prosegue Tecnam.

“Ricevere oggi l’EASA Type Certificate e consegnare immediatamente le chiavi del nostro nuovissimo P2008JC NG a Carolina per il servizio presso la Tecnam Flight Academy è un momento di profondo orgoglio”, ha dichiarato Paolo Pascale Langer, CEO di Tecnam.

“Il P2008JC NG rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza dell’addestramento. Con la certificazione secondo i più recenti standard CS-23 Amendment 6, abbiamo creato un velivolo efficiente, con bassi consumi e che infonde assoluta fiducia nella prossima generazione di aviatori”, ha aggiunto Giovanni Pascale Langer, Tecnam Managing Director.

Carolina Pascale Langer, Accountable Manager of the Tecnam Flight Academy, ha aggiunto: “L’integrazione del P2008JC NG nella nostra flotta è un entusiasmante passo avanti. Insieme al nostro P-Mentor, crea una flotta completamente standardizzata con motori Rotax a iniezione. La combinazione degli standard di sicurezza CS-23, dell’avionica Garmin avanzata e di questa incredibile efficienza offre ai nostri istruttori e studenti la piattaforma ideale per addestrarsi in modo sicuro ed efficace per le moderne carriere nelle compagnie aeree”.

Tecnam ha inoltre annunciato oggi altri accordi durante AERO 2026

AirTaxi Express si espande con il Tecnam P2006T NG

Tecnam e l’operatore tedesco AirTaxi Express AG annunciano un’espansione strategica della flotta. Per soddisfare la crescente domanda di viaggi regionali accessibili, veloci ed economici, AirTaxi Express ha scelto il bimotore Tecnam P2006T NG per le sue commercial Instrument Flight Rules (IFR) operations in tutta Europa.

“AirTaxi Express ha inizialmente avviato con successo le sue operazioni di aerotaxi in Germania utilizzando un Tecnam P92 Echo MKII. Spinta dalla domanda del mercato, la compagnia sta ora ampliando le proprie capacità con il P2006T NG, che opererà con un Certificato di Operatore Aereo (AOC) tedesco. Questo importante aggiornamento consente ad AirTaxi Express di offrire ai propri clienti voli IFR affidabili e in qualsiasi condizione meteorologica in tutto il continente europeo”, afferma Tecnam.

“Viaggiare al prezzo di un taxi, ma più velocemente”, ha dichiarato Peter Knappertsbusch, CEO di AirTaxi Express AG. “Il Tecnam P2006T NG è l’aeromobile perfetto per realizzare questa visione in tutta Europa. La sua imbattibile economicità e il comfort per i passeggeri ci consentono di offrire un’alternativa altamente competitiva ed efficiente al trasporto terrestre tradizionale”.

Pasquale De Rosa, Tecnam’s Europe Sales Manager, ha commentato: “Siamo entusiasti di vedere AirTaxi Express espandere la propria attività con Tecnam. Il passaggio dal monomotore P92 al bimotore P2006T NG dimostra perfettamente come la nostra versatile gamma di prodotti possa supportare senza soluzione di continuità l’evoluzione di un operatore. Il P2006T NG è la piattaforma ideale per le moderne operazioni di aerotaxi, offrendo economicità, sicurezza e l’affidabilità necessarie per le rigorose operazioni IFR con certificazione AOC in Europa”.

Jeppesen ForeFlight unisce le forze con Tecnam per lanciare un nuovo Premium Plan for Aircraft Owners

Tecnam annuncia una nuova partnership strategica con Jeppesen ForeFlight per offrire ai nuovi clienti Tecnam next-generation navigation, charting and flight planning capabilities.

“Questa collaborazione unisce la progettazione di aeromobili di livello mondiale di Tecnam con i dati di navigazione e la cartografia di riferimento di Jeppesen, oltre all’Electronic Flight Bag (EFB) leader del settore di ForeFlight, offrendo ai piloti un’esperienza di volo perfettamente integrata.

In base al nuovo accordo, i proprietari di aeromobili Tecnam beneficeranno di un abbonamento annuale a Jeppesen NavData™ e Jeppesen Charts per la propria area geografica, oltre a un abbonamento a ForeFlight Premium, immediatamente disponibile sui dispositivi smart personali e sulla strumentazione avionica di bordo. Ciò garantisce ai piloti l’accesso a carte all’avanguardia per la pianificazione del volo, il briefing e l’esecuzione semplificata delle manovre, insieme a dati di navigazione estremamente precisi e affidabili per la strumentazione di bordo.

Per integrare le soluzioni dati Jeppesen direttamente nei sistemi avionici Garmin, Tecnam ha introdotto una nuova opzione denominata Jeppesen Premium Plan, necessaria per la piena compatibilità del sistema. Questa opzione è pensata specificamente per l’avionica della flotta Tecnam:

Jeppesen ForeFlight Tecnam Bundle per G1000: disponibile per i modelli P2012, P2010 e P2006T.

Jeppesen ForeFlight Tecnam Bundle per G3X: disponibile per i modelli P2008JC NG, P-Mentor, US/LSA e MOSAIK59“, afferma Tecnam.

“Questo programma rafforza il nostro impegno a fornire dati e strumenti di altissima qualità direttamente in fase di produzione degli aeromobili. Grazie alla partnership con Tecnam, garantiamo che i dati e le carte Jeppesen siano perfettamente integrati in ogni aeromobile fin dal primo giorno”, ha dichiarato Scott Reagan, Jeppesen ForeFlight’s Director of Strategic Alliances.

Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer, ha aggiunto: “In Tecnam ci concentriamo costantemente sul miglioramento dell’esperienza di volo. Questa partnership con Jeppesen ForeFlight garantisce che ogni pilota Tecnam sia dotato degli strumenti di navigazione più avanzati fin dall’inizio. È un ulteriore passo avanti nella nostra missione di offrire sicurezza, innovazione e valore in ogni aeromobile che produciamo”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)