Vueling assume personale di bordo a Firenze

Vueling, parte del gruppo IAG, lancia una campagna di selezione per il personale di bordo a Firenze, per assumere nuovi membri dell’equipaggio nel capoluogo toscano.

“I candidati interessati dovranno completare e superare una prima fase di selezione online, che include un test di lingua inglese e una valutazione attitudinale, registrandosi al seguente link e sostenendo le prove entro domenica 26 aprile: https://careers.vueling.com/jobs/7569981-cabin-crew-assessment-day-florence_-29th-april.

Una volta superato questo step, i candidati idonei riceveranno maggiori dettagli per partecipare a un recruiting day in presenza, che si terrà mercoledì 29 aprile a Firenze.

I membri dell’equipaggio rappresentano il volto della compagnia: accolgono i passeggeri, garantiscono sicurezza e benessere a bordo e contribuiscono a rendere piacevole ogni viaggio. Proprio per questo, Vueling è alla ricerca di persone motivate e desiderose di crescere professionalmente nel settore dell’aviazione, in un contesto internazionale e dinamico. L’iniziativa è rivolta a candidati anche senza esperienza pregressa”, afferma Vueling.

Requisiti per la candidatura

• Età minima: 18 anni

• Titolo di studio minimo: diploma di scuola superiore o equivalente

• Attestato europeo di assistente di volo in corso di validità

• Certificato medico EASA di Classe 2 per assistenti di volo in corso di validità

• Atteggiamento proattivo nei confronti dei clienti per garantire la massima qualità del servizio a bordo

• Ottima padronanza dell’inglese (livello B2)

• Ottima padronanza dello spagnolo parlato

• Permesso di lavoro in Italia

• Assenza di precedenti penali

• Disponibilità geografica a lavorare con base a Firenze

• Flessibilità e adattabilità agli orari

• In caso di precedente esperienza nel settore dell’aviazione come membro dell’equipaggio di cabina, essere in grado di fornire prova delle ore di volo (Documento ufficiale della precedente compagnia)

• I candidati non devono aver partecipato a un processo di selezione Vueling nei sei mesi precedenti

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)