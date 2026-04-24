Il Prosecco Aneri prende il volo con ITA Airways

ITA Airways rafforza la collaborazione con Aneri, marchio di prestigio nel panorama enologico internazionale.

“Dal mese di aprile, ai passeggeri in classe Business su tutti i voli di ITA Airways è servito il Prosecco Aneri, contraddistinto da un gusto armonico, asciutto e giustamente sapido. È un ulteriore passo in avanti che consolida la partnership fra la compagnia aerea e l’azienda vinicola veronese, siglata nel dicembre 2025 con la comune volontà di trasformare il viaggio in una esperienza di gusto da ricordare.

I prodotti enologici di Aneri sono infatti già presenti da dicembre dello scorso anno nelle due VIP Room delle Lounges dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Hangar Lounge e Piazza di Spagna, per arricchire l’esperienza in sala con un tocco esclusivo, ma al contempo semplice e genuino. Una scelta che riflette la comune attenzione per la qualità e il l’impegno costante verso standard elevati”, afferma ITA Airways.

“È per me motivo di grande orgoglio poter offrire ai passeggeri della nostra classe Business i prodotti di Aneri, eccellenza italiana di assoluto valore nel settore enologico”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Aneri incarna valori quali passione, autenticità, sostenibilità e attenzione verso la tradizione e il territorio, princìpi che ITA Airways desidera promuovere a bordo dei propri voli e nelle proprie Lounge. Inoltre, solo due realtà d’eccellenza come ITA Airways e Aneri, unite dall’obiettivo di rendere tangibile e autentica l’associazione con l’Italian Lifestyle e la condivisione di valori forti, possono offrire esperienze di viaggio memorabili, caratterizzate da prodotti originali e dalla forte personalità”.

“Questa collaborazione con ITA Airways, portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo, rappresenta per Aneri un traguardo di grande valore”, ha dichiarato Giancarlo Aneri, CEO di Cantina Aneri.

“Con la partnership con l’azienda Aneri, ITA Airways riafferma la propria volontà di offrire non solo servizi di viaggio, ma esperienze in grado di emozionare, ispirare e creare un legame duraturo con il cliente, all’insegna dei valori di ospitalità, stile e cultura che contraddistinguono l’Italia nel mondo. Questa collaborazione, inoltre, incarna pienamente la missione di ITA Airways di porsi come ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)