Airbus consegna il primo A321XLR ad Air Canada

È stato consegnato il primo dei 30 Airbus A321XLR destinati ad Air Canada.

“L’aeromobile, in leasing da SMBC Aviation Capital, segna un passo importante nella strategia di rinnovamento della flotta della compagnia, consentendole di colmare il divario operativo tra i voli a corto raggio effettuati con aeromobili a corridoio singolo e quelli a lungo raggio operati con aeromobili widebody.

Con questa consegna Air Canada diventa il primo operatore dell’A321XLR in Canada. L’aeromobile svolgerà un ruolo chiave nell’espansione del network della compagnia, contribuendo a migliorare significativamente l’efficienza operativa su rotte a lungo raggio nuove ed esistenti, oltre a offrire autonomia e performance economiche aggiuntive necessarie per servire mercati secondari con collegamenti diretti”, afferma Airbus.

“Equipaggiato con motori Pratt & Whitney GTF, l’A321XLR di Air Canada presenta una raffinata configurazione a due cabine progettata per offrire il massimo comfort sui voli transcontinentali e transatlantici. La cabina premium dispone di 14 posti Air Canada Signature Class completamente reclinabili, disposti in configurazione 1-1 per garantire a ogni passeggero l’accesso diretto al corridoio, mentre la classe Economy offre 168 posti. I passeggeri potranno inoltre beneficiare del design interno Airspace, che include le più recenti soluzioni di intrattenimento a bordo tra cui audio Bluetooth, connettività completa e cappelliere XL con una capacità superiore del 60%. Un avanzato sistema di illuminazione ambientale contribuisce inoltre a migliorare l’esperienza di viaggio e a ridurre gli effetti del jet lag”, prosegue Airbus.

“L’A321XLR rappresenta l’evoluzione più avanzata della A320neo Family, rispondendo alle esigenze del mercato in termini di maggiore autonomia e capacità di carico, e creando ulteriore valore per le compagnie aeree. Offre un’autonomia senza precedenti fino a 4.700 miglia nautiche e una riduzione del consumo di carburante per posto del 30% rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente, oltre a minori emissioni di NOx e livelli di rumorosità ridotti. L’autonomia consente ad Air Canada di operare voli transatlantici diretti da Montréal e Toronto verso destinazioni come Berlino, Tolosa ed Edimburgo. A fine marzo 2026, Airbus aveva registrato oltre 500 ordini per questo modello.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A321XLR è in grado di operare con miscele contenenti fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a estendere questa capacità fino al 100% entro il 2030.

Air Canada opera attualmente una flotta di 136 aeromobili Airbus e ha 61 aeromobili in ordine, inclusi i recenti ordini per l’A350“, conclude Airbus.

Inizia una nuova era di comfort per i passeggeri e crescita del network con l’arrivo del primo Airbus A321XLR di Air Canada

Air Canada ha ricevuto oggi ad Amburgo il suo primo Airbus A321XLR, un next-generation single-aisle aircraft progettato per coprire rotte più lunghe in modo efficiente e con un maggiore comfort per i passeggeri.

“L’arrivo di questo aeromobile, in leasing da SMBC Aviation Capital, rappresenta un’importante pietra miliare nella strategia di rinnovamento e crescita della flotta di Air Canada, che prevede l’ingresso in flotta di un totale di 30 A321XLR (15 in leasing e 15 acquisiti direttamente da Airbus) nei prossimi anni”, afferma Air Canada.

“Air Canada sta costruendo una delle flotte più moderne e performanti del settore. L’Airbus A321XLR introduce un nuovo elemento dinamico nella strategia di crescita di Air Canada, ampliando notevolmente la nostra flessibilità per lanciare nuove rotte internazionali e migliorare la nostra offerta sui mercati esistenti. Dotato di una cabina più silenziosa e confortevole rispetto agli aeromobili di precedente generazione, questo aereo rivoluzionario sarà presto impiegato sulle rotte transatlantiche da Montréal e Toronto, diventando al contempo un punto di riferimento sulle principali rotte transcontinentali nordamericane”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, and President of Cargo at Air Canada. “A supporto della modernizzazione della nostra flotta, della continua crescita del network e di un’esperienza di bordo di livello superiore, l’arrivo dell’Airbus A321XLR rappresenta un momento di svolta per Air Canada”.

“SMBC Aviation Capital è lieta di consegnare il primo dei 15 aeromobili A321XLR ad Air Canada, una delle compagnie aeree leader a livello mondiale. L’A321XLR migliorerà la customer experience grazie a un comfort e un servizio superiori, offrendo al contempo l’efficienza e la flessibilità operativa necessarie a supportare la continua espansione globale di Air Canada. Non vediamo l’ora di supportare il nostro stimato cliente, Air Canada, nel lancio di nuove rotte internazionali con l’A321XLR”, ha dichiarato Barry Flannery, Chief Commercial Officer, SMBC Aviation Capital.

“Air Canada è un pioniere nell’aviazione nordamericana e siamo onorati di celebrare la consegna del suo primo A321XLR. Combinando l’autonomia transatlantica con una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, l’A321XLR consentirà ad Air Canada di inaugurare nuove e ambiziose rotte con un’efficienza senza precedenti. Siamo molto orgogliosi di vedere il nostro aeromobile di ultima generazione prendere il volo sotto l’iconica foglia d’acero”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales, Airbus Commercial Aircraft.

“Il nuovo Glowing Hearted cabin standard debutta sull’A321XLR, offrendo tranquillità, comfort e connettività ai passeggeri. Include prese di corrente per dispositivi personali a ogni sedile, Wi-Fi veloce e gratuito per i membri Aeroplan, schermi di intrattenimento di nuova generazione più grandi con connettività Bluetooth, finiture della cabina accuratamente selezionate, ispirate al paesaggio canadese e in linea con il brand della compagnia aerea e il suo impegno per una qualità duratura. Per la prima volta con Air Canada, l’A321XLR offre anche la Air Canada Signature Class su un single-aisle aircraft, con 14 lie-flat seats.

Dopo la certificazione da parte di Transport Canada e l’entrata in servizio, Air Canada prevede di integrare progressivamente l’A321XLR nella propria flotta per supportare la crescita dell’intera rete. Le performance e l’autonomia dell’aeromobile sono ideali per adattarsi ai modelli di domanda stagionali e alle mutevoli opportunità di mercato.

Questa consegna rappresenta l’ultimo passo del programma pluriennale di modernizzazione della flotta di Air Canada, incentrato sulla customer experience, sulla resilienza operativa e sul miglioramento della fuel efficiency rispetto agli aeromobili di vecchia generazione. Riflette l’impegno della compagnia aerea verso una crescita prudente, investimenti continui nello sviluppo dei prodotti e un’esecuzione rigorosa”, prosegue Air Canada.

“Oltre all’A321XLR, Air Canada ha annunciato ordini per otto A350-1000 con consegne a partire dal 2030 e 14 Boeing 787-10 Dreamliner. La compagnia continua inoltre a ricevere consegne di Airbus A220 di fabbricazione canadese, con 23 velivoli ancora da consegnare rispetto all’ordine fermo per 65 aerei. Cinque Boeing 737 MAX, in leasing, sono stati consegnati nel 2026″, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Airbus – Air Canada – Photo Credits: Airbus)