Gli annunci di Textron Aviation e Bell Textron durante AERO Friedrichshafen 2026

Textron Aviation annuncia un ordine da LUMINAIR per operare nove Cessna Citation Latitude Midsize Business Jets

Textron Aviation Inc., società di Textron Inc., ha annunciato in occasione di AERO Friedrichshafen di aver stipulato un accordo di acquisto con LUMINAIR, private jet operator in Europa, per la gestione di nove Cessna Citation Latitude business jets.

“Rinomato per le sue eccezionali caratteristiche, la versatilità, l’autonomia e i costi operativi contenuti, il best-selling midsize business jet è stato scelto da LUMINAIR per soddisfare la crescente domanda e migliorare la flessibilità operativa”, afferma Textron Aviation.

“Il Citation Latitude è particolarmente adatto ai clienti di LUMINAIR che viaggiano in Europa, offrendo un’esperienza in cabina spaziosa e confortevole, insieme all’affidabilità necessaria per rendere le missioni regionali agevoli, giorno dopo giorno”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Il Latitude offre collegamenti senza soluzione di continuità tra le principali città europee, offrendo opzioni di viaggio efficienti per i passeggeri”.

“Con una cabina con pavimento piatto che consente di stare in piedi e un ampio spazio per un massimo di nove passeggeri, il Citation Latitude si conferma la scelta preferita dai clienti per una vasta gamma di operazioni, tra cui corporate travel, personal travel, air ambulance, intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), utility transport, aerial survey, flight inspection, training e numerose altre missioni specializzate. Il Latitude può volare senza scalo tra destinazioni come Edimburgo-Larnaca, Riga-Tenerinese e Helsinki-San Sebastián. Le consegne a LUMINAIR dovrebbero iniziare quest’anno”, prosegue Textron Aviation.

“L’introduzione del Citation Latitude rappresenta un’importante pietra miliare nella nostra strategia di flotta”, ha dichiarato Alexander Stevens, chief operating officer and founder of LUMINAIR. “Stiamo crescendo in modo mirato, ampliando le nostre capacità e mantenendo al contempo il costante impegno per la sicurezza e l’eccellenza che i nostri clienti si aspettano”.

“In Europa sono presenti oltre 850 Cessna Citation business jets, che supportano un’ampia gamma di missioni”, conclude Textron Aviation.

La connettività ad alta velocità Starlink è ora disponibile come optional per il Cessna Citation Ascend; la 560XL Series ottiene la certificazione EASA

Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc. ha annunciato in occasione di AERO Friedrichshafen la disponibilità della connettività ad alta velocità Starlink come optional per il Cessna Citation Ascend, il modello più recente della bestselling Cessna Citation 560XL series, a seguito del rilascio da parte della Federal Aviation Administration (FAA) dell’Supplemental Type Certificate (STC) ad AeroMech. Inoltre, la flotta Cessna Citation 560 XL, che comprende i modelli XLS Gen 2, XLS+, XLS ed Excel, ha ottenuto la European Union Aviation Safety Agency (EASA) certification per l’installazione di Starlink presso gli European service centers di Textron Aviation.

L’AeroMech STC utilizza la tecnologia internet ad alta velocità di Starlink, connettendosi alla costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) di Starlink, fornendo una connettività più affidabile su terra, acqua e aree remote, dove il tradizionale Wi-Fi di bordo potrebbe non avere copertura”.

“Il feedback dei clienti continua a influenzare il modo in cui miglioriamo l’esperienza di possesso e l’ampliamento della disponibilità di Starlink per le Citation Ascend and 560XL series è una risposta diretta alla domanda dei clienti”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Offrire Starlink come opzione aftermarket offre ai clienti la flessibilità di equipaggiare il proprio aeromobile con la soluzione di connettività che meglio supporta le loro missioni e rafforza il nostro impegno ad ascoltare e fornire un’esperienza aeronautica di prim’ordine”.

“I clienti possono programmare l’aggiornamento per l’installazione sui Citation Ascend and 560XL series aircraft presso i North American Textron Aviation Service Centers e selezionati International Service Centers. L’AeroMech STC utilizza uno a Starlink Aviation Kit che comprende Aero Terminal (antenna), Power Supply Unit (PSU) and un Wireless Access Point (WAP), richiedendo solo il power input dall’aeromobile”, conclude Textron Aviation.

Bell annuncia tre nuovi ordini per il Corporate-Configured Bell 429 in Europa

Bell Textron, società di Textron Inc., ha annunciato di aver firmato con successo i contratti di acquisto per tre Bell 429 destinati a operatori VIP nel Regno Unito e in Estonia, rafforzando la presenza di questa piattaforma in tutta Europa.

“Continuiamo a registrare una crescente domanda per i nostri corporate-configured aircraft nella regione, in particolare per il Bell 429”, ha dichiarato Robin Wendling, Managing Director, Europe, Bell. “Il Bell 429 combina velocità, comfort e lusso, tre caratteristiche ideali per i nostri corporate and VIP customers. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri tre nuovi operatori che amplieranno le loro flotte con questa piattaforma eccezionale”.

“Attualmente, sono oltre 500 gli elicotteri Bell 429 in servizio in tutto il mondo, con più di 735.000 ore di volo accumulate. Progettato per il trasporto passeggeri, il Bell 429 vanta una delle cabine più spaziose nella light twin helicopter category, con pavimento piatto e posti per un massimo di sette persone, oltre a una suite avionica integrata e capacità IFR.

Il mese scorso, durante VAI Verticon 2026, Bell ha presentato le nuove luxury interior options per il Bell 429: l’ultimo aggiornamento della Designer Series, ispirato al feedback dei clienti per migliorare la loro esperienza di volo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Textron – Photo Credits: Textron Aviation)