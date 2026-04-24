News Brevi – 24.04.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DALLA THAILANDIA CON VELIVOLO DEL 31° STORMO DI CIAMPINO – Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri uno speciale volo sanitario effettuato dall’Aeronautica Militare con un velivolo G650 del 31° Stormo per riportare in Italia dalla Thailandia un cittadino italiano in gravi condizioni di salute e bisognoso di ricevere cure sanitarie specialistiche presso strutture ospedaliere nazionali. Il volo umanitario, come in gergo tecnico vengono definiti questo genere di trasporti aerei, è stato richiesto dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok in coordinamento con il MAECI, ed autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce l’impiego della flotta dei velivoli di Stato. Grazie alla tipologia di velivolo impiegato è stato possibile effettuare il trasporto con un’unica tratta intercontinentale, con un volo di dodici ore senza scali che ha visto impegnati due equipaggi che si sono alternati durante la missione. Il Gulfstream G650 è decollato lunedì 20 aprile dall’aeroporto di Ciampino con a bordo anche un’equipe medica verso l’aeroporto internazionale di Bangkok, in Thailandia. Una volta completate tutte le procedure previste per l’imbarco del paziente in sicurezza, il velivolo ha fatto rientro in Italia partendo da Bangkok nella mattinata di ieri ed è atterrato nel tardo pomeriggio sull’aeroporto di Milano Linate – sede del Comando Aeroporto e Quartier Generale del Comando Squadra Aerea e 1^ Regione Aerea di Milano – per il successivo trasferimento all’ospedale San Raffaele. Il 31° Stormo, così come gli altri reparti di volo dell’Aeronautica Militare, è a disposizione della collettività 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita, organi o equipe mediche. Questo speciale servizio è garantito oltre che dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, anche da quelli del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, sempre pronti al decollo in tempi ridottissimi su tutto il territorio nazionale, coprendo anche esigenze che vedono coinvolti connazionali all’estero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SICUREZZA DEL VOLO: A PALAZZO AERONAUTICA IL WORKSHOP SPECIALISTICO SULLA GESTIONE POST-INCIDENTE F-35 – Il 21 e 22 aprile 2026, presso l’Auditorium “Adriano VISCONTI” di Palazzo Aeronautica a Roma, l’Ispettorato per la Sicurezza del Volo (ISV) ha organizzato un workshop focalizzato sul protocollo PA2M (Post-Accident Analysis and Management) per il velivolo F-35. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività avviate nel recente passato per il consolidamento delle capacità della Forza Armata nella gestione degli incidenti di volo, consentendo la condivisione di informazioni cruciali e Lessons Identified/Learned con i rappresentanti degli Enti e dei Reparti dell’Aeronautica Militare e Marina Militare. Il seminario mira a sensibilizzare il personale che interviene sul “crash site” affinché possa applicare con tempestività e correttezza le procedure operative di primo intervento nelle 24/48 ore successive all’evento, dal momento che la gestione iniziale del luogo di un incidente aereo rappresenta una capacità operativa prioritaria. Il seminario ha consentito di elaborare delle linee guida mirate a garantire la massima sicurezza operativa attraverso: protocolli di Safety e Security, cioè delle procedure standardizzate per la protezione degli asset e del personale; un processo di mitigazione dei rischi, con il focus sulla gestione dei rischi ambientali e fisici associati ai materiali di nuova generazione; e, infine, un supporto emergenziale, grazie al coordinamento tra i Reparti degli Alti Comandi e l’“Aircraft Recovery Team” del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare. Al workshop ha preso parte anche una delegazione statunitense del Joint Programme Office (JPO) F-35, che ha condiviso le esperienze dirette maturate nelle investigazioni degli incidenti di volo e nella raccolta di evidenze su scala globale. Il know-how reso disponibile dal JPO ha consentito un importante travaso di conoscenze. In apertura di lavori del workshop, l’Ispettore per la Sicurezza del Volo, Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino, ha sottolineato: “La gestione post-incidente nei velivoli di 5ª generazione è un pilastro critico per la salvaguardia delle capacità operative. In questo dominio di elevata complessità, l’analisi a posteriori non è mera procedura, ma il motore di un miglioramento continuo. L’obiettivo è duplice: ottimizzare i tempi di risposta e perfezionare le condizioni d’impiego del personale a terra e in volo, garantendo che l’eccellenza tecnologica sia sempre supportata da una cultura della prevenzione proattiva e da una capacità di intervento con precisione chirurgica”. Durante l’incontro è poi intervenuto il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Giovanni Balestri che ha espresso un “sentito ringraziamento al team JPO per aver condiviso il prezioso patrimonio di esperienza maturato nella gestione degli incidenti lungo l’intero arco operativo della flotta. La vostra analisi non è solo un supporto tecnico, ma un pilastro per la nostra sicurezza collettiva. La nutrita partecipazione del personale italiano oggi è la testimonianza tangibile di una sinergia profonda: è solo attraverso questo sforzo congiunto e la circolazione virtuosa di procedure e conoscenze che possiamo garantire la massima sicurezza e una prontezza operativa d’eccellenza. Dobbiamo essere consapevoli che la padronanza di sistemi d’arma così complessi non è un traguardo statico, ma un processo evolutivo. Solo consolidando questa cooperazione potremo affrontare con successo le sfide future, trasformando la complessità tecnologica in un vantaggio strategico nazionale. Insieme, stiamo costruendo non solo la sicurezza di oggi, ma la resilienza e l’innovazione necessarie per i teatri operativi di domani”. L’investigazione degli incidenti di volo rappresenta, da sempre, una priorità assoluta per l’Aeronautica Militare. In questo contesto, l’Ispettorato per la Sicurezza del Volo (ISV) ricopre un ruolo centrale e strategico che, unito alla complessa architettura di Sicurezza del Volo in ambito Forza Armata, permette di perseguire lo scopo fondamentale, di accertamento delle cause di ogni evento critico, implementando le più efficaci azioni di prevenzione, al fine di evitare che tali episodi si ripetano in futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO AEROPORTUALE DI RIMINI – Ieri, 23 aprile, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto alla presentazione del Nuovo Distretto Aeroportuale di Rimini: un asset strategico che mira a rendere lo scalo internazionale “Federico Fellini” una piattaforma integrata di mobilità, servizi e crescita economica, con un approccio innovativo e intermodale. Presentato, con l’occasione, il concept architettonico del nuovo distretto, a cura di Massimo Roj, architetto di rilievo internazionale. L’AD AIRiminum, Leonardo Corbucci: “Oggi non presentiamo solo un progetto, ma una visione concreta per il futuro del territorio, rafforzando un modello aeroportuale integrato. Si tratta di un progetto di sistema che mira a generare valore per il territorio, attraverso investimenti infrastrutturali, una governance solida con partner istituzionali e industriali, e una strategia commerciale capace di attrarre nuovi mercati”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Un progetto di grande rilevanza strategica che concretizza la rete aeroportuale dell’Emilia-Romagna, che si candida a divenire un riferimento nazionale, rispondendo peraltro alla policy del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti di prossima promulgazione, che punta a valorizzare l’importante riserva infrastrutturale del nostro Paese, potenziando intermodalità e collegamenti aria-aria, anche grazie alla Regional Air Mobility sviluppata da Enac”. Il Presidente Regione Emilia Romagna Michele De Pascale: “Come Regione stiamo guidando una riorganizzazione profonda degli aeroporti grazie alla nuova legge che mette in campo risorse, strumenti di coordinamento e una visione integrata, superando definitivamente la logica della competizione tra scali per costruire un sistema unico, interconnesso e più competitivo a livello internazionale. In questo quadro, Rimini compie un salto di qualità”. “Intervenute, tra gli altri, l’Assessora Comune di Rimini Valentina Ridolfi e le Assessore regionali Roberta Frisoni e Irene Priolo. A margine dell’evento, presso l’aeroporto di Ancona, il Presidente Pierluigi Di Palma ha incontrato, insieme al Direttore Territoriale Regioni Centro Enac Silvia Ceccarelli, l’AD aeroporto delle marche Giorgio Buffa”, conclude l’Enac.

A MALPENSA IN MOSTRA IL MAGAZINE ILLUSTRTO DI SEA FIRMATO DA CINQUE ARTISTI – In occasione della Milano Design Week 2026, SEA porta a all’aeroporto di Milano Malpensa una mostra che racconta il lato meno visibile dell’aeroporto: le persone, i valori e le idee che ne muovono l’attività. Dal 21 aprile per tutti i passeggeri in partenza dall’area extra-Schengen del Terminal 1, possono visitare “SEA MAG on Display”, esposizione dedicata a SEA MAG, il corporate magazine illustrato ideato dall’azienda per i propri dipendenti e trasformato oggi in un progetto aperto al pubblico. Per la prima volta SEA mostra ai passeggeri una parte della propria cultura interna attraverso un linguaggio creativo e immediato: l’illustrazione contemporanea. In mostra le prime cinque edizioni del magazine, ciascuna affidata a un diverso artista: Marta Signori, Giordano Poloni, Marco Brancato, Ludovica Fantetti e Clara Fois. Ogni numero attraverso il linguaggio visivo reinterpreta con uno sguardo originale i valori, i temi identitari e la cultura aziendale di SEA. Al centro del progetto ci sono le persone, le idee e i valori che animano l’azienda ogni giorno. In un luogo simbolo di transito, mobilità e incontro tra mondi diversi come l’aeroporto, SEA sceglie di rendere visibile ciò che solitamente resta dietro le quinte: la propria identità di comunità fatta di competenze, confronto e crescita condivisa. “Apriamo oggi una finestra sulla nostra cultura interna, sui valori che orientano il nostro agire, e mostriamo anche all’esterno, alle persone che partono da Malpensa, in una versione inedita, chi c’è dietro il loro viaggio”, dichiara Massimiliano Crespi, Chief People and Supply Officer di SEA Milan Airports. “Lo facciamo attraverso una forma di comunicazione che unisce la parola scritta – e quindi alcuni dei nostri temi identitari – con l’illustrazione grafica di giovani artisti, donne e uomini, ai quali abbiamo chiesto di offrirci una chiave di lettura originale. Un luogo sinonimo di partenze, mobilità e velocità diventa così uno spazio di lettura e di ascolto, a ritmo controllato, capace di favorire pensiero e riflessione. L’aeroporto è anche questo: un’infrastruttura creata da persone per le persone”. SEA MAG nasce dalla volontà di trasformare la comunicazione interna in uno spazio di sperimentazione creativa, dando vita a un prodotto editoriale cartaceo da collezione. Ogni edizione affronta temi centrali per l’azienda, con il contributo diretto delle persone dell’organizzazione, coinvolgendo professionalità ed esperienze differenti. Il risultato è una collana di opere capaci di tradurre concetti complessi in immagini evocative, poetiche e talvolta ironiche. L’esposizione presenta i lavori originali realizzati per le prime cinque uscite del magazine: schizzi, bozzetti, tratti a mano e tavole finali che raccontano il processo creativo dietro ogni numero e dialogano idealmente con il lavoro quotidiano di chi contribuisce alla gestione di un’infrastruttura complessa come quella aeroportuale.

RYANAIR CHIUDE LA SUA BASE DI BERLINO CON 7 AEROMOBILI A PARTIRE DA OTTOBRE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato l’intenzione di chiudere la sua base di Berlino, dotata di 7 aeromobili, a partire dal 24 ottobre 2026, riducendo del 50% il numero di voli operati da e per Berlino durante la stagione invernale. Tutti e 7 gli aeromobili basati a Berlino saranno riassegnati ad aeroporti con costi inferiori in altri Stati membri dell’UE che hanno abolito le tasse aeroportuali, come Svezia, Slovacchia, Albania e Italia. Questo è il risultato diretto del recente annuncio dell’aeroporto di Berlino, secondo cui aumenterà ulteriormente le tariffe del 10% dal 2027 al 2029, in un periodo in cui le già elevate tariffe aeroportuali sono aumentate del 50% dall’inizio della pandemia, mentre il traffico aereo di Berlino è crollato del 30%, passando da 36 milioni di passeggeri nel 2019 a 26 milioni nel 2025″. Eddie Wilson, CEO di Ryanair DAC, ha dichiarato: “Ci dispiace annunciare la chiusura programmata della nostra base di Berlino, con 7 aeromobili, a partire dal 24 ottobre 2026, ma non abbiamo alternative a seguito dell’ultimo aumento del 10% delle tariffe aeroportuali, già elevate. Questo si aggiunge all’aumento del 50% delle tariffe aeroportuali di Berlino dal 2019. Nonostante l’aeroporto di Berlino abbia perso il 30% del traffico pre-Covid a causa delle tariffe aeroportuali eccessive, ora si è deciso di aumentare ulteriormente le tariffe del 10%, il che comporterà la perdita di oltre 2 milioni di posti Ryanair all’anno e di 7 aeromobili basati a Berlino. Ryanair continuerà a servire Berlino, ma con aeromobili basati fuori dalla Germania e il nostro traffico a Berlino diminuirà del 50%, passando da 4,5 milioni a 2,2 milioni di passeggeri nel 2027”.

GLI AZIONISTI DI KLM APPROVANO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 E LA RICONFERMA DI MARJAN RINTEL – KLM informa: “In occasione dell’Assemblea Generale degli Azionisti di KLM Royal Dutch Airlines N.V., tenutasi ad Amstelveen, gli azionisti hanno approvato il bilancio d’esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo di 0,8357 euro per azione ordinaria. Gli azionisti hanno inoltre approvato la riconferma di Marjan Rintel come President and CEO per un nuovo mandato di quattro anni. Charlotte Dennery-Dufourcq è stata nominata member of the Supervisory Board per un primo mandato di quattro anni, mentre Francois Enaud è stato riconfermato member of the Supervisory Board per un quarto e ultimo mandato di due anni, con scadenza nel 2028”.

AIR FRANCE E DELSEY PARIS PRESENTANO UNA NUOVA GAMMA DI VALIGIE E ACCESSORI DA VIAGGIO – Air France informa: “Air France, in collaborazione con DELSEY PARIS, presenta la nuova gamma di valigie e accessori da viaggio denominata “Elegance”. Pensata come una collezione esclusiva che incarna l’arte francese del viaggio, unisce ancora una volta l’esperienza e la maestria artigianale di entrambi i marchi per accompagnare i viaggiatori con stile in tutti i loro spostamenti. Sulla scia del successo delle precedenti collezioni “New Envol” e “Allure”, Air France e DELSEY PARIS presentano “Elegance”, una nuova gamma completa di valigie. Caratterizzate da linee pulite, finiture meticolose e un design studiato per ogni esigenza, le valigie sono dotate di un guscio in policarbonato leggero e resistente. Sono impreziosite da una finitura in twill satinato antigraffio, che unisce raffinatezza, robustezza e durata. Ogni modello offre una capacità espandibile per soddisfare ogni esigenza, divisori con cerniera e una fodera interna removibile, lavabile e realizzata in materiale riciclato. La cerniera brevettata SECURITECH®, la serratura approvata TSA e le quattro ruote doppie silenziose garantiscono comfort, sicurezza e libertà di movimento. La gamma è disponibile nei colori nero, blu navy e avorio. La valigia da cabina da 55 cm è ora disponibile in due modelli. Il primo presenta un layout interno intuitivo, progettato per tenere gli effetti personali ordinatamente organizzati. Il secondo, denominato modello “Business”, è dotato di un pratico scomparto frontale, perfetto per riporre laptop, tablet o altri oggetti essenziali da viaggio. Questa soluzione è ideale per evitare di dover aprire la valigia ai controlli di sicurezza aeroportuali. Include anche uno slot per un localizzatore Bluetooth. La collezione di bagagli da stiva mantiene gli stessi elevati standard di funzionalità e comfort. Un indicatore di sovraccarico integrato nella maniglia consente di regolare il contenuto prima della partenza. Il modello è disponibile nella versatile dimensione da 66 cm o nella versione da 76 cm per un volume ancora maggiore”. “Per la prima volta, la collezione “Elegance” si arricchisce di due zaini e relative custodie, pensati sia per l’abbigliamento che per le valigie. Una gamma armoniosa e senza tempo, progettata per accompagnarvi in tutti i vostri viaggi. Realizzata al 100% in poliestere riciclato con un tessuto particolarmente resistente e idrorepellente, questa linea di zaini coniuga stile, comfort e praticità. Ogni borsa è dotata di pannello posteriore imbottito e traspirante, numerose tasche interne ed esterne, uno scomparto per laptop fino a 14 pollici e un passante per fissarla facilmente al manico del trolley. Il primo modello, dal design ispirato alle tote bag, è ideale sia per l’uso quotidiano che per i brevi viaggi, grazie all’ampia apertura che consente un facile accesso a tutto lo scomparto principale. Il secondo, appositamente progettato per essere riposto sotto il sedile dell’aereo, permette di tenere a portata di mano gli oggetti essenziali senza rinunciare allo stile. È inoltre dotato di una tasca interna con protezione RFID per salvaguardare i dati personali. Completa la gamma una borsa porta abiti da viaggio idrorepellente. Robusta, resistente e di facile manutenzione, è dotata di un sistema di chiusura che riduce al minimo le pieghe durante il trasporto, oltre a un gancio integrato per appenderla facilmente. Prossimamente, una copertura protettiva per valigia e una borsa da cabina per piccoli animali domestici completeranno la collezione. La collezione “Elegance” di Air France x DELSEY PARIS è disponibile su shopping.airfrance.fr, in selezionati negozi DELSEY PARIS, Le Bon Marché Rive Gauche e Galeries Lafayette Paris Haussmann”, conclude Air France.

EASYJET LANCIA NOVE NUOVE ROTTE DA SEI AEROPORTI DEL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha annunciato nuove rotte e pacchetti vacanza da Birmingham ad Agadir, da Belfast International a Roma e Sharm El Sheikh, da Londra Luton a Lubiana, da Londra Southend a Budapest, da Newcastle a Fuerteventura, Reykjavik e Cracovia e da Southampton a Parigi. Le nuove rotte saranno inaugurate questo inverno: il collegamento Southampton-Parigi Charles de Gaulle partirà il 25 ottobre con due voli settimanali, il giovedì e la domenica. I collegamenti Belfast International-Sharm El Sheikh e Roma inizieranno rispettivamente il 25 e il 26 ottobre. Il servizio per Sharm el Sheikh sarà operativo due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, mentre quello per Roma due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. La nuova rotta easyJet da Londra Luton a Lubiana partirà il 26 ottobre con tre voli settimanali, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Anche il nuovo servizio da Southend a Budapest partirà il 26 ottobre con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì. easyJet sta ulteriormente ampliando il suo network presso la base di Newcastle, inaugurata di recente, con l’aggiunta di tre nuove rotte. I voli per Fuerteventura, Cracovia e Reykjavik partiranno rispettivamente il 25, 26 e 27 ottobre. La rotta per Fuerteventura sarà operativa due volte a settimana, il giovedì e la domenica; la rotta per Cracovia due volte a settimana, il lunedì e il venerdì; la rotta per Reykjavik due volte a settimana, il martedì e il sabato. La nuova rotta easyJet da Birmingham alla località balneare marocchina di Agadir sarà operativa dal 27 ottobre 2026, con due partenze a settimana, il martedì e il sabato. easyJet sarà l’unica compagnia aerea a operare la tratta Belfast International a Sharm El Sheikh e l’unica con un collegamento regolare tra Belfast International e Roma. Sarà inoltre l’unica compagnia aerea a collegare Londra Southend a Budapest e Londra Luton a Lubiana”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare nove nuove rotte e pacchetti da tutto il Regno Unito per questo inverno, offrendo ai clienti ancora più scelta e collegamenti. Che siano alla ricerca di sole invernale o di un weekend in alcune delle capitali più iconiche d’Europa, questa nuova serie di rotte amplia ulteriormente la gamma di destinazioni interessanti a prezzi accessibili per i nostri clienti”.

IL PERU’ SELEZIONA IL LOCKHEED MARTIN F-16 BLOCK 70 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin accoglie con favore l’annuncio del Governo peruviano relativo all’acquisto di 12 nuovi velivoli F-16 Block 70 per modernizzare la flotta del Paese e rafforzare le sue capacità di difesa. L’F-16 fornirà al Perù un multirole fighter aircraft collaudato, altamente performante e interoperabile, che sosterrà la sicurezza regionale e consentirà la prontezza operativa a lungo termine. Il Block 70 è l’F-16 più recente e performante mai costruito, con la più lunga vita operativa, il costo del ciclo di vita più basso e la più solida global support base di qualsiasi altro fighter attualmente in produzione. È dotato di tecnologie avanzate, radar e sistemi d’arma che offrono ai piloti una maggiore situational awareness e una maggiore protezione per portare a termine la missione”. “La scelta dell’F-16 da parte del Perù sottolinea le impareggiabili prestazioni operative e il curriculum di questo velivolo, nonché la sua capacità di soddisfare i requisiti di difesa più urgenti”, ha dichiarato Mike Shoemaker, Vice President of Integrated Fighter Group at Lockheed Martin. “Siamo orgogliosi che l’F-16 più avanzato mai prodotto contribuirà a proteggere la sovranità nazionale del Perù, rafforzando al contempo la solida partnership tra le nostre nazioni”. “La cooperazione tra le U.S. and allied defense industrial bases è sempre stata una fonte condivisa di sicurezza e vantaggi economici”, ha aggiunto Shoemaker. “Questi legami continueranno a rafforzarsi con il Perù attraverso il programma F-16 Block 70, promuovendo la crescita economica per tutti i partner”. “L’acquisizione rappresenta un passo fondamentale nella Peruvian Air Force fighter fleet transformation, rafforza una partnership strategica di lunga data con gli Stati Uniti e apre nuove opportunità di collaborazione industriale. Con la scelta dell’F-16, il Perù si unisce ad altre 29 nazioni e a una flotta globale di oltre 2.800 F-16 attualmente operativi. La flotta di F-16 del Perù sarà prodotta nello stabilimento Lockheed Martin di Greenville, nella Carolina del Sud”, conclude Lockheed Martin.

L’ICAO CHIEDE UN’AZIONE URGENTE PER PROTEGGERE GLI AEROMOBILI CIVILI CHE OPERANO VICINO A ZONE DI CONFLITTO – L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha informato i delegati alla 2026 World Overflight Risk Conference in Vallarta, Malta, che le tecnologie militari emergenti – tra cui long-range weapons systems, unmanned aircraft systems (UAS), global navigation satellite system radio frequency interference, advanced air defence systems – rappresentano un rischio per l’aviazione civile. “Dobbiamo ora andare oltre i confini dell’aviazione come l’abbiamo conosciuta finora”, ha affermato Salazar. Pur lodando la capacità del settore aeronautico di deviare i voli e mantenere le operazioni durante la recente crisi in Medio Oriente, Salazar ha sottolineato che la sola flessibilità operativa non è sufficiente ad affrontare la minaccia fondamentale alla sicurezza rappresentata dai sistemi d’arma. Salazar ha elogiato gli Stati e gli utenti dell’airspace per le misure attuate per mitigare i rischi per la sicurezza derivanti dall’escalation della situazione in Medio Oriente. Ha osservato che più di 10 Stati hanno chiuso parzialmente o totalmente il proprio spazio aereo, con un impatto significativo anche sul trasporto aereo internazionale. “Questo impegno per la resilienza, l’adattamento, la sicurezza e la protezione è il fondamento del nostro settore”, ha affermato, chiedendo misure concrete per impedire che le infrastrutture dell’aviazione civile, gli aeroporti e gli aeromobili diventino bersaglio di attacchi. Salazar ha indicato la Risoluzione A42-4 dell’Assemblea dell’ICAO e l’articolo 3 bis della Convenzione di Chicago, che vieta esplicitamente l’uso di armi contro aeromobili civili, come base giuridica per richiedere una maggiore protezione. Tuttavia, ha riconosciuto che il diritto internazionale da solo si è dimostrato insufficiente con l’intensificarsi dei conflitti regionali. Seguendo le disposizioni e le linee guida dell’ICAO, il Segretario Generale ha esortato gli Stati ad adottare tre misure immediate: condividere rapidamente le informazioni sulle minacce quando le attività rappresentano un rischio per gli aeromobili civili, rafforzare i meccanismi di valutazione del rischio e il processo decisionale tempestivo e migliorare il coordinamento tra autorità militari e civili per evitare di identificare erroneamente gli aeromobili civili come obiettivi militari. L’ICAO sta finalizzando un Global Crisis Management Framework al fine di coordinare le risposte quando l’aviazione civile è minacciata, ma Salazar ha sottolineato che questo quadro reattivo deve essere affiancato da misure proattive per prevenire gli attacchi contro gli aeromobili civili. L’organizzazione sta inoltre aggiornando il suo Manual Concerning Safety Measures relating to Military Activities e il suo Risk Assessment Manual for Civil Aircraft Operations Over or Near Conflict Zones, concentrandosi su come le autorità, le compagnie aeree e i fornitori di servizi di navigazione aerea possano valutare meglio le minacce derivanti da attività ostili. Le massicce interruzioni dei voli durante la recente crisi in Medio Oriente hanno dimostrato sia la capacità di adattamento del settore aeronautico, sia l’impatto economico derivante dall’operare in uno spazio aereo sempre più militarizzato. Gli ICAO regional contingency frameworks hanno contribuito a coordinare le rotte alternative quando l’airspace è diventato pericoloso, ma i funzionari dell’Organizzazione sottolineano che queste misure operative sono costose e temporanee, non sono soluzioni alle minacce alla sicurezza. La conferenza di due giorni a Malta, inaugurata con l’intervento di Salazar il 21 aprile, ha riunito funzionari del settore aeronautico ed esperti di sicurezza provenienti da diverse regioni per discutere l’implementazione di safety protocols and information-sharing mechanisms. La “Safer Skies” initiative, lanciata in precedenza, funge da quadro di riferimento per queste discussioni.

AEROPORTO DI BOLOGNA: L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 – L’Aeroporto di Bologna informa: “L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il Bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2025 e preso atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D.Lgs. 125/2024. Come già comunicato al mercato, nel 2025 l’andamento economico-finanziario è stato positivo con ricavi consolidati a 181,4 milioni di euro e in crescita del 9,2% rispetto al 2024, un’EBITDA di 54,5 milioni di euro e un utile consolidato di 24,8 milioni di euro, per un +1,7% sul 2024. Sulla base del risultato di utile netto di esercizio del bilancio separato della Capogruppo AdB s.p.a. pari a 23,5 milioni di euro, pur valutando il contesto macroeconomico ed il piano di investimenti pluriennale, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, su proposta dell’organo amministrativo, la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 12,6 milioni di euro corrispondenti ad un dividendo ordinario lordo di euro 0,35 per ognuna delle azioni ordinarie e ad un pay out del 54% dell’utile di esercizio della Capogruppo. Tale dividendo sarà in pagamento il 13 maggio 2026, con stacco cedola (la n. 7) l’11 maggio 2026, e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il giorno 12 maggio 2026”.

AEROPORTO DI GENOVA A FIANCO DELLA CAMPAGNA TELETHON – L’Aeroporto di Genova informa: “Quest’anno l’aeroporto di Genova ha scelto di essere al fianco di Fondazione Telethon per promuovere la Campagna di Primavera “Io per Lei”. Dall’1 al 3 maggio, fai anche tu un gesto dolce che dà forza a tante mamme e a tanti bambini. Cerca in piazza i Cuori di Biscotto e sostieni la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Scopri di più su www.fondazionetelethon.it“.

ROLLS-ROYCE HA MOLTEPLICI IMPEGNI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI SMR IN EUROPA – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce accoglie con favore l’annuncio della firma di un Early Works Contract (EWC) con CEZ Group, che consentirà di procedere con i lavori per il primo Small Modular Reactor (SMR) della Repubblica Ceca. Questo contratto storico consolida la posizione di Rolls-Royce SMR come unica azienda con molteplici impegni contrattuali per la fornitura di unità SMR in Europa. Segue la firma di un contratto con Great British Energy – Nuclear (GBE-N) per la progettazione e la fornitura dei primi SMR nel Regno Unito”. Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “Questo è un traguardo fondamentale per Rolls-Royce, per Rolls-Royce SMR e per la Repubblica Ceca. Sblocca un importante programma di lavoro, che sarà realizzato in collaborazione con il nostro partner strategico CEZ Group. Rolls-Royce SMR è l’unica azienda con molteplici impegni contrattuali per la fornitura di unità SMR in Europa ed è ben posizionata per diventare leader di mercato a livello globale”.

DELTA ANNUNCIA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha annunciato oggi un dividendo trimestrale di 0,1875 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 14 maggio 2026 e verrà corrisposto il 4 giugno 2026”.