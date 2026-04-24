Lufthansa presenta la nuova uniforme

Lufthansa, in occasione del suo centenario, introduce una nuova uniforme per i suoi dipendenti che coniuga tradizione e innovazione.

“Le nuove divise per cockpit, cabin and ground staff sono state presentate durante una sfilata presso il Lufthansa Group “Hangar One” visitor and conference center. Il design è stato creato in collaborazione con numerosi dipendenti di tutti i reparti, che hanno testato tutti i modelli in termini di comfort, funzionalità e sostenibilità, fornendo al team di progettazione preziosi feedback su come perfezionare gli elementi. I modelli sono stati poi realizzati in collaborazione con il rinomato marchio di moda BOSS.

Dopo oltre vent’anni con l’attuale uniforme, Lufthansa sta gradualmente introducendo circa 40 nuovi capi e versioni rivisitate delle divise. I colori del marchio Lufthansa continuano a definire il look: l’elegante blu scuro e l’iconico giallo Lufthansa.

Il processo di co-progettazione delle divise pone le basi per una collaborazione a lungo termine tra Lufthansa e BOSS. Entrambi i marchi sono sinonimo di qualità, precisione e design senza tempo, valori che prendono vita grazie alla solida esperienza sartoriale di BOSS. Questa stretta collaborazione sottolinea l’ambizione condivisa di dare vita all’identità di entrambi i marchi per i consumatori e di stabilire nuovi standard di qualità e stile nei segmenti premium dei viaggi e della moda”, afferma Lufthansa.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, afferma: “La nostra nuova uniforme è molto più di un semplice capo d’abbigliamento; è l’espressione della nostra identità e una promessa ai nostri passeggeri in tutto il mondo. È il nostro biglietto da visita e rappresenta qualità, affidabilità e lo stile inconfondibile che i nostri passeggeri sperimentano in ogni viaggio con Lufthansa”.

James Foster, SVP Global Marketing, HUGO BOSS, aggiunge: “Lavorando a stretto contatto con Lufthansa, abbiamo unito la nostra esperienza sartoriale al know-how aeronautico. I nuovi look rappresentano qualità, durata e il nostro comune impegno per l’eccellenza. Non vediamo l’ora di accompagnare Lufthansa nel prossimo capitolo del suo percorso, sia in volo che a terra”.

“La nuova linea di uniformi si distingue non solo per il suo design senza tempo, ma anche per il suo concept attentamente studiato e ottimizzato in termini di risorse. I dipendenti possono combinare in modo flessibile i nuovi capi con quelli già in uso, risparmiando risorse e al contempo assecondando le preferenze individuali.

L’introduzione delle nuove uniformi avverrà in fasi, a partire dal quarto trimestre 2026. Con questa iniziativa, Lufthansa rafforza il suo ruolo di compagnia aerea premium leader e lancia un chiaro segnale di innovazione e modernizzazione del proprio brand”, conclude Lufthansa.

La città di Colonia si congratula con Lufthansa per il suo anniversario

Giovedì sera a Colonia, numerosi ospiti provenienti dal mondo della politica, dell’industria aeronautica, della società locale e dello sport si sono riuniti per una cerimonia in occasione del centenario della fondazione della prima Lufthansa. Il sindaco di Colonia ha offerto un ricevimento presso il Municipio Storico.

Il sindaco di Colonia, Torsten Burmester, ha dichiarato: “Colonia è orgogliosa di aver svolto un ruolo di primo piano nella storia aziendale di Lufthansa sin dalla Seconda Guerra Mondiale. Colonia si sta affermando come hub aeronautico, perché oltre ad ospitare le sedi centrali dell’EASA e del DLR, rappresentando la prospettiva di un European space hub, Cologne/Bonn Airport è il cargo hub della Western Europe. Spero che il rapporto tra Colonia e Lufthansa si intensifichi ulteriormente anche dopo questo anniversario. Pertanto, mi congratulo di cuore con tutti i dipendenti di Lufthansa per il centenario della compagnia”.

Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group, ha aggiunto: “A Colonia, la tradizione, il nuovo inizio e il futuro di Lufthansa si fondono in modo speciale. Il trasporto aereo è un settore in crescita da cento anni e continuerà ad esserlo in futuro. Vogliamo preservare e sviluppare ulteriormente l’aviazione in modo sostenibile per le generazioni a venire. Lufthansa e l’intero settore sono cresciuti superando le crisi nel corso dei decenni, emergendo da ognuna di esse più forti”.

“Insieme a Carsten Spohr, a un Lufthansa flight attendant, a un Eurowings flight attendant, al Dr. Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG e residente di Colonia per scelta, è stato firmato il libro degli ospiti della città di Colonia durante la cerimonia.

Il rapporto tra Colonia e Lufthansa è lungo e multiforme: già il 6 aprile 1926, quando la Luft Hansa iniziò le operazioni di volo, un aereo volò da Berlino a Colonia. Il Dornier Komet III D-580 partì da Tempelhof, via Magdeburgo, per l’aeroporto di Butzweilerhof. A bordo: un solo passeggero. Nel 1953 a Colonia fu fondata l’Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf, che un anno dopo fu ribattezzata Deutsche Lufthansa AG. Da allora, Colonia è la sede centrale di Lufthansa. Sette aerei hanno portato o portano tuttora il nome “Cologne”, tra cui un Boeing 747-8 con registrazione D-ABYU”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)