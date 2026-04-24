Tecnam: gli annunci di oggi durante AERO 2026 a Friedrichshafen

Center Air Pilot Academy (CAPA) rafforza ulteriormente la sua flotta con un importante ordine di aeromobili Tecnam a AERO 2026

Tecnam annuncia un altro importante ordine. La principale scuola di volo professionale danese, Center Air Pilot Academy (CAPA), ha firmato ufficialmente un accordo per l’acquisto di dieci Tecnam P-Mentor e un Tecnam P2006T NG.

“Questa nuova acquisizione rappresenta l’ultimo capitolo di una partnership di grande successo, iniziata nel 2022 con l’acquisto del primo velivolo Tecnam da parte di CAPA. A seguito di un’eccellente esperienza operativa che ha dimostrato l’affidabilità e l’efficienza della flotta, l’accademia ha ampliato la collaborazione nel 2024. L’importante ordine odierno, effettuato in occasione di AERO 2026, sottolinea il costante impegno di Center Air Pilot Academy nel fornire ai propri studenti le piattaforme di addestramento più avanzate ed ecocompatibili

Combinando il P-Mentor e il P2006T NG, Center Air Pilot Academy crea una flotta di addestramento altamente coesa ed efficiente”, afferma Tecnam.

“Con l’aggiunta di dieci P-Mentor e un altro P2006T NG alla nostra flotta, garantiamo ai nostri studenti l’addestramento sui velivoli tecnologicamente più avanzati ed ecocompatibili disponibili”, ha dichiarato Simon Frost, Co-Owner and CTKI of Center Air Pilot Academy. “La sinergia tra il P-Mentor e il P2006T NG crea un ambiente di addestramento moderno e integrato che rispecchia perfettamente i cockpit degli aerei di linea commerciali che i nostri cadetti presto utilizzeranno. Tecnam continua a essere un partner affidabile nella nostra missione di offrire un addestramento di livello mondiale in Scandinavia”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “Siamo incredibilmente orgogliosi che Center Air Pilot Academy abbia scelto di innovare ulteriormente la propria flotta con questo importante ordine all’AERO 2026. Il fatto che questa partnership sia iniziata nel 2022, si sia consolidata nel 2024 e abbia ora portato a questa massiccia espansione della flotta è la migliore testimonianza della qualità e dell’affidabilità dei nostri velivoli. Siamo onorati di essere il partner di fiducia per la crescita sostenibile e operativa di CAPA”.

Con sede presso l’aeroporto di Roskilde in Danimarca, Center Air Pilot Academy (CAPA) è una delle principali Approved Training Organization (ATO) della Scandinavia.

Tecnam consegna il terzo P2010 TDI alla Finnish Aviation Academy

Tecnam ha celebrato un altro importante traguardo, con la consegna ufficiale del terzo P2010 TDI alla Finnish Aviation Academy (FINAA). Questa consegna segna l’ulteriore avanzamento di un importante contratto di modernizzazione della flotta per dieci velivoli, assegnato a Tecnam nel 2025.

“FINAA, di proprietà del governo finlandese e con sede a Pori, è la più grande Approved Training Organization (ATO) in Finlandia, e forma da 80 a 100 piloti professionisti ogni anno. A seguito di una rigorosa procedura di appalto pubblico, l’accademia ha selezionato il Tecnam P2010 TDI per sostituire il suo precedente velivolo a quattro posti. Le prime consegne di questa flotta rivoluzionaria di 10 aeromobili sono iniziate puntualmente a marzo 2026, culminando con la cerimonia di consegna odierna del terzo esemplare”, afferma Tecnam.

“La consegna del nostro terzo P2010 TDI qui all’AERO Friedrichshafen rappresenta un momento fantastico per la Finnish Aviation Academy”, ha dichiarato Ari Tolonen, Managing Director and Accountable Manager of FINAA. “Questi nuovi velivoli Tecnam stanno gradualmente sostituendo la nostra legacy four-seat fleet. Stiamo già riscontrando i benefici di questa collaborazione nelle nostre operazioni quotidiane e l’arrivo di quest’ultimo aereo rappresenta un ulteriore, enorme passo avanti per il nostro futuro e per la qualità della formazione che offriamo ai nostri studenti”.

Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer, ha affermato: “La consegna del terzo P2010 TDI alla Finnish Aviation Academy qui all’AERO Friedrichshafen è motivo di grande orgoglio per tutti noi di Tecnam. Quando FINAA ci ha affidato questo importante ordine per dieci velivoli lo scorso anno, è stata una conferma dell’impareggiabile efficienza e capacità del P2010 TDI. Vedere oggi la loro flotta moderna e sostenibile crescere rafforza il nostro impegno a supportare la prossima generazione di piloti professionisti con le migliori piattaforme di addestramento sul mercato”.

A-VIATOR si affida a Tecnam per la prossima fase di crescita

Tecnam annuncia una nuova partnership con A-VIATOR, una scuola di volo belga in rapida crescita. Per supportare la sua rapida espansione, A-VIATOR si è ufficialmente impegnata a standardizzare la propria flotta con Tecnam, come testimoniato dall’ordine odierno di un nuovo P2008JC NG.

“Pienamente operativa da aprile 2023 e con sede a Kortrijk-Wevelgem, in Belgio, A-VIATOR ha riscosso un notevole successo. Nel 2025, l’accademia ha raddoppiato il numero dei suoi studenti rispetto all’anno precedente, a testimonianza del crescente riconoscimento sul mercato e dell’alta qualità dei suoi programmi di addestramento.

Dopo il grande successo dell’introduzione del primo velivolo Tecnam, un P2010, nel marzo 2026, l’accademia ha scelto di convertire l’intera flotta a Tecnam.

Questo passo strategico garantisce ad A-VIATOR un elevato livello di standardizzazione, migliorando significativamente l’efficienza operativa, la pianificazione della manutenzione e la coerenza dell’addestramento dei piloti. Il nuovo P2008JC NG si integra perfettamente in questa visione. Essendo un addestratore moderno, efficiente nei consumi e di facile utilizzo per i piloti, consente ad A-VIATOR di offrire un ambiente più avanzato e affidabile, riducendo drasticamente i costi operativi e le emissioni”, afferma Tecnam.

“Dopo l’introduzione del nostro primo velivolo Tecnam nel marzo 2026, abbiamo riscontrato immediatamente una risposta estremamente positiva da parte dei nostri studenti”, ha dichiarato Vincent Dumoulin, Managing Director & Founder of A-VIATOR. “Il feedback è stato eccezionalmente entusiasta, con tutti che hanno elogiato sia il velivolo in sé che il suo design moderno. Questo ha confermato che Tecnam sarebbe stato il nostro partner del futuro, un partner che svolgerà un ruolo chiave nell’aiutarci a plasmare e far crescere la storia di A-VIATOR negli anni a venire”.

Pasquale De Rosa, Tecnam’s Europe Sales Manager, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con un’accademia dinamica e in rapida crescita come A-VIATOR. La loro decisione di standardizzare la flotta con Tecnam dopo aver provato il P2010 è una forte conferma della qualità, dell’efficienza e dell’attrattiva del nostro velivolo per la prossima generazione di aviatori. Il P2008JC NG supporterà perfettamente i loro nuovi programmi di addestramento e la continua espansione nel mercato belga”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)