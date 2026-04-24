Rolls-Royce inaugura a Bristol l’Additive Manufacturing Development Cell

Rolls-Royce informa: “Luke Pollard MP, Minister for Defence Readiness and Industry, ha inaugurato ufficialmente una nuova Additive Manufacturing (AM) Development Cell presso la Rolls-Royce Defence Assembly and Operations facility in Bristol, UK. Anche Claire Hazelgrove, deputata per Filton e Bradley Stoke, ha partecipato all’inaugurazione.

“Grazie ai finanziamenti del Ministero della Difesa del Regno Unito, il centro utilizza tecnologie avanzate di produzione additiva per realizzare componenti critici per i motori aeronautici di nuova generazione. Integrando questa German-engineered technology, le capacità del Regno Unito rimangono all’avanguardia nell’ingegneria aerospaziale, producendo componenti complessi con tempi di consegna ridotti, costi inferiori e maggiore efficienza rispetto ai metodi tradizionali.

I macchinari svolgeranno un ruolo fondamentale nell’accelerare l’innovazione, la conoscenza e le competenze nell’ambito del Global Combat Air Programme (GCAP) and future combat power and propulsion, sia per la difesa che per le più ampie applicazioni di Rolls-Royce. Grazie alla produzione di nuovi engine components ottimizzati e leggeri, i futuri aeromobili beneficeranno di maggiore potenza e migliore efficienza nei consumi, il tutto a un ritmo accelerato”, afferma Rolls-Royce.

Andy Higginson, Senior Vice President of Manufacturing, Assembly and Test, at Rolls-Royce, ha dichiarato: “In tutta Rolls-Royce ci impegniamo nello sviluppo e nel miglioramento continuo delle nostre tecnologie per soddisfare le esigenze odierne, fornendo al contempo le infrastrutture scalabili necessarie per il futuro. Programmi come FCAS e GCAP saranno fondamentali per il futuro settore aerospaziale del Regno Unito e capacità come l’additive manufacturing saranno cruciali per consentire un’innovazione rapida, generare risparmi sui costi e migliorare le competenze e le capacità del nostro personale”.

Grazie alla formazione specifica degli ingegneri, i progressi tecnologici contribuiranno a sostenere e creare posti di lavoro presso il polo di Bristol, che continua a essere il centro di eccellenza per l’UK military combat and transport aerospace power and propulsion.

“Questa nuova struttura a Bristol è un chiaro segno dell’impegno dell’industria britannica nell’investire nelle competenze e nelle tecnologie necessarie per rimanere all’avanguardia. Utilizzando le più recenti tecniche di produzione per realizzare componenti più leggeri ed efficienti, Rolls-Royce contribuisce a mantenere gli ingegneri britannici in prima linea nell’innovazione, creando e sostenendo al contempo posti di lavoro qualificati proprio qui a Bristol”, afferma Luke Pollard MP, Minister for Defence Readiness and Industry.

“Ospitato in uno spazio di 350 m2 costruito su misura e attentamente controllato, il centro ottimizza l’umidità, la temperatura e la pressione atmosferica per garantire una qualità costante.

Le AM machinery realizzano aerospace components strato per strato utilizzando metal super-alloy powders, costruendo complex metal components mediante la fusione precisa di strati di polvere tramite raggi laser. Oltre a un risparmio di peso, i componenti sviluppati consentiranno consegne più rapide a partner e clienti, con conseguente riduzione dei costi. La precisione della AM technology contribuisce inoltre all’efficienza energetica, permettendo di utilizzare la giusta quantità di materie prime, riducendo così gli sprechi e il consumo di energia per la produzione dei componenti”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)