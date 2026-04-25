Greybird Aviation Group accelera l’espansione europea con un ordine per 13 nuovi velivoli Tecnam ad AERO 2026

Tecnam continua a crescere, con la firma ufficiale da parte di Greybird Aviation Group di un importante accordo per l’espansione della flotta.

“A supporto delle sue attività in rapida espansione in tutta Europa, la prestigiosa accademia di volo ha ordinato tredici nuovi velivoli, di cui dieci Tecnam P-Mentor e tre Tecnam P2006T NG bimotore.

Greybird Aviation Group è rinomata per la sua “uniform fleet” philosophy. Garantendo che i cadetti si addestrino su velivoli all’avanguardia con cockpit layouts identici e avionica digitale Garmin, dal loro primo volo fino all’esame finale su plurimotore, Greybird riduce drasticamente i tempi di transizione e migliora la sicurezza dell’addestramento. Questa nuova acquisizione si allinea perfettamente a tale missione, integrando le piattaforme di addestramento più avanzate e sostenibili del settore nelle sue basi europee”, afferma Tecnam.

“In Greybird, la nostra filosofia principale è quella di fornire ai nostri cadetti l’ambiente di addestramento più moderno, uniforme e pertinente alle esigenze delle compagnie aeree”, ha affermato Soren Moller, fondatore e CTO di Greybird Aviation Group. “Il Tecnam P-Mentor e il P2006T NG si integrano perfettamente in questa visione. Questo ordine per 13 velivoli ci consente di espandere in modo sostenibile le nostre operazioni nelle nostre basi europee, garantendo al contempo ai nostri studenti di pilotare il best glass-cockpit aircraft attualmente disponibile sul mercato”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “Greybird si è guadagnata una reputazione di innovazione ed eccellenza nell’addestramento al volo. Il loro impegno per una flotta standardizzata e tecnologicamente avanzata è esattamente ciò che le compagnie aeree moderne cercano nei cadetti che completano il loro corso. Siamo estremamente orgogliosi di esserci aggiudicati questo ordine all’AERO 2026 e di fornire a Greybird una flotta altamente efficiente e sostenibile che alimenterà la loro espansione europea per gli anni a venire”.

“Greybird Aviation Group è una leading European Approved Training Organization (ATO) con una forte presenza internazionale e basi operative in Danimarca, Svezia e Spagna. Greybird gestisce una delle flotte di addestramento più moderne e uniformi d’Europa, concentrandosi in particolare su glass-cockpit proficiency, sustainability and airline-standard operating procedures”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)