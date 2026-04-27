Piaggio Aerospace rafforza la sua presenza globale ad AERO Friedrichshafen 2026

Piaggio Aerospace ha concluso con successo la sua prima partecipazione ad AERO Friedrichshafen 2026, la principale fiera europea dell’aviazione generale.

“Durante i quattro giorni dell’evento, Piaggio Aerospace ha presentato il suo ultimo modello, il P.180 Avanti EVO, nell’area espositiva statica.

Esponendo insieme al German P.180 operator partner AirGO, Piaggio Aerospace ha offerto ai visitatori un’esperienza diretta del design distintivo e del comfort della cabina del velivolo.

La presenza dell’Avanti EVO ha attirato notevole attenzione da parte di visitatori e operatori del settore, con particolare interesse per la sua combinazione di velocità, efficienza e spaziosità della cabina”, afferma Piaggio Aerospace.

“Un importante risultato commerciale dell’evento è stata la firma di un contratto per due nuovi velivoli Avanti NX con un operatore europeo, a ulteriore conferma della continua domanda per la piattaforma P.180. L’accordo per i due velivoli Avanti NX rappresenta il primo ordine dal suo lancio, avvenuto a fine febbraio 2026. L’accordo segue la nomina di Rheinland Air Service (RAS) come authorized Piaggio service center, avvenuta meno di un mese fa, a testimonianza del forte ritorno di Piaggio nel mercato aeronautico.

Il debutto di Piaggio Aerospace ad AERO Friedrichshafen segna un’importante pietra miliare nel suo rinnovato impegno di mercato, con un chiaro obiettivo di espandere la propria base clienti in tutta Europa e rafforzare la presenza globale della Avanti family”, prosegue Piaggio Aerospace.

“Lo stand ha riscosso notevole interesse da parte di operatori del settore e partner istituzionali, evidenziando il continuo interesse globale per la piattaforma e i futuri programmi di sviluppo. Nel frattempo, Piaggio ha avviato discussioni di alto livello con partner internazionali, esplorando opportunità di collaborazione in maintenance and upgrades per la P.180 platform.

Piaggio Aerospace ringrazia tutti i visitatori, i partner e gli stakeholder che hanno visitato lo stand e contribuito alle proficue discussioni durante la fiera”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)