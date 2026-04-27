News Brevi – 27.04.2026

SWISS: INFORMAZIONI SUL REJECTED TAKEOFF A DELHI – SWISS informa: “Il 26 aprile, poco dopo l’1:00 ora locale indiana, si è verificato un problema a uno dei motori durante il decollo del volo LX147 da Delhi. L’equipaggio ha interrotto il decollo e, dopo una valutazione della situazione, ha preso la decisione precauzionale di evacuare l’aeromobile. Il velivolo in questione è un Airbus A330 con registrazione HB-JHK. A bordo si trovavano 228 passeggeri, 4 infants e 13 membri dell’equipaggio. Ci scusiamo profondamente per il disagio arrecato. Insieme ai nostri colleghi di Lufthansa Group, abbiamo fornito assistenza ai passeggeri in loco e abbiamo lavorato intensamente per organizzare soluzioni di viaggio alternative. Sono state trovate soluzioni di viaggio individuali per tutti i passeggeri e rimaniamo in contatto con loro”. Oliver Buchhofer, Chief Operations Officer of SWISS, ha dichiarato: “Un’evacuazione è sempre una situazione eccezionale, sia per i nostri passeggeri che per i nostri equipaggi. La cosa più importante è questa: in caso di dubbio, agiamo con decisione nell’interesse della sicurezza. I nostri equipaggi sono addestrati in modo approfondito proprio per queste situazioni. Ciò significa anche impartire comandi chiari e a voce alta in momenti del genere. Può sembrare insolito, perché di solito i passeggeri percepiscono i nostri equipaggi in modo molto diverso: calmi e accoglienti. In un’evacuazione, tuttavia, questo tono è essenziale affinché tutti possano reagire rapidamente e in sicurezza. Allo stesso tempo, constatiamo la necessità di una maggiore consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda il bagaglio a mano. Per un’evacuazione rapida e sicura, è fondamentale lasciare a bordo gli effetti personali. Stiamo valutando come rafforzare ulteriormente la comunicazione su questo tema. Siamo consapevoli che le immagini di tali situazioni possono suscitare emozioni, anche in persone non direttamente coinvolte. Pertanto, è ancora più importante contestualizzare ciò che si vede: procedure standardizzate, risposte addestrate e una chiara attenzione alla sicurezza di tutti a bordo”. “Tre passeggeri sono stati dimessi dall’ospedale, mentre uno rimane sotto cure mediche. Gli Zurich-based crew members sono arrivati a Zurigo questa mattina. I tre Delhi-based cabin crew members stanno bene e sono rimasti a Delhi. Tutti continueranno a ricevere supporto da supervisori e specialisti, secondo necessità. Siamo in attesa dell’autorizzazione delle Indian authorities per il rientro dell’aeromobile. Una volta ottenuta l’autorizzazione, uno SWISS technical team effettuerà un’ispezione dettagliata del motore e valuterà se sia necessaria la sua sostituzione. Al momento non è chiaro quando l’Airbus A330 potrà tornare a Zurigo. Le nostre operazioni di volo non sono attualmente interessate da questo incidente e nessun volo è stato cancellato. Comprendiamo che un incidente di questo tipo possa causare disagi, sconvolgere i piani di viaggio e creare incertezza. I nostri team stanno facendo tutto il possibile per supportare i nostri passeggeri e assisterli nel miglior modo possibile. La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e degli equipaggi rimangono la nostra massima priorità in ogni momento”, conclude SWISS.

ENAC: TAR LAZIO CONFERMA I PROVVEDIMENTI ENAC SU ASSEGNAZIONI SLOT A ROMA CIAMPINO – L’Enac in un proprio comunicato informa: “Il TAR Lazio ha confermato la legittimità degli atti adottati da Enac in merito all’allocazione di dieci slot giornalieri per le stagioni tra la winter 2024 e la summer 2026: l’Ente, infatti, ha assegnato a DHL Express, unico vettore cargo rimasto su Ciampino, dieci slot giornalieri, a tutela di tutte le tipologie di servizi aerei”. “Il TAR Lazio – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – ha rigettato i ricorsi presentati da Ryanair, sottolineando, ancora una volta, come i provvedimenti Enac siano pienamente legittimi, sorretti da motivazioni che esplicitano la coerenza, l’efficacia, l’efficienza e la non discriminazione dell’azione amministrativa dell’Ente, a tutela di ogni tipologia di servizio aereo”. “Il TAR ha confermato che l’assegnazione degli slot è avvenuta in conformità ai regolamenti europei e alle linee guida IATA, in quanto l’aeroporto di Ciampino deve mantenere l’operatività delle diverse tipologie di servizio, passeggeri e cargo, peraltro apparendo i dieci slot assegnati al settore cargo come strettamente necessari a gestire l’operatività del relativo servizio”, conclude il comunicato di Enac.

TWINNING EUROPEO SU AVIAZIONE CIVILE: IL VDG ENAC AVVIA CORSO SU NORMATIVA AERONAUTICA UE NELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA NEL NORD – L’Enac informa: “Il Vice Direttore Generale Enac Ing. Fabio Nicolai ha tenuto, la scorsa settimana, il primo corso di familiarizzazione sulla normativa aeronautica comunitaria, nell’ambito del progetto europeo di Twinning volto a sviluppare le capacità tecnico-operative del Dipartimento della Polizia di Stato della Repubblica della Macedonia del Nord. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività di cooperazione internazionale promosse da Enac, con l’obiettivo di condividere competenze, best practice e standard regolatori europei in materia di sicurezza e gestione del settore aeronautico. Al corso hanno partecipato circa trenta tra tecnici, manutentori e piloti del Dipartimento della Polizia di Stato della Repubblica della Macedonia del Nord, che hanno avuto l’opportunità di approfondire i principali riferimenti normativi UE in materia di normativa aeronautica”.

L’ICAO E L’AFRICAN DEVELOPMENT BANK SI IMPEGNANO A MIGLIORARE L’AIR CONNECTIVITY ATRAVERSO PROGETTI CONGIUNTI – L’ICAO informa: “L’ICAO e l’African Development Bank si impegnano a potenziare la connettività aerea attraverso progetti congiunti. Lo sviluppo del trasporto aereo in tutta l’Africa è destinato ad accelerare grazie all’impegno congiunto di ICAO e African Development Bank (AfDB) nell’individuare concrete opportunità di azione congiunta. Questo impegno è stato il risultato principale di un incontro tra l’ICAO Council President Toshiyuki Onuma, il Secretary General Juan Carlos Salazar e l’AfDB President Dr. Sidi Ould Tah tenutosi presso l’ICAO Headquarters il 23 aprile 2026. L’impegno supporta direttamente il progresso verso la visione strategica dell’ICAO di un trasporto aereo per tutti entro il 2050, con zero fatalities and net zero carbon emissions. Le discussioni si sono concentrate su come le competenze tecniche e normative dell’ICAO possano supportare le financing and connectivity ambitions dell’AfDB per il continente. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di un più stretto coordinamento tecnico e si sono impegnate a perseguire misure concrete per approfondire la loro partnership. Il President Onuma ha inoltre riconosciuto il forte impegno dell’AfDB per lo sviluppo dell’aviazione e la sua continua collaborazione con l’ICAO”.

SOUTHWEST SI UNISCE ALLO IATA SCHEDULE DATA EXCHANGE PROGRAM – IATA informa: “Southwest Airlines ha aderito allo IATA Schedule Data Exchange Program (SDEP), portando a 190 il numero di compagnie aeree partecipanti. Lo SDEP è stato lanciato alla fine del 2023 per creare un unico airline-owned schedule and minimum connecting time exceptions database. Gli Schedule data sono fondamentali per molti aspetti dell’attività di una compagnia aerea, tra cui network planning, slot coordination and interline agreements. La copertura dei dati supera ora il 70% degli available seat kilometers (ASKs) delle compagnie basate in Asia, Medio Oriente e Africa, e si prevede che raggiungerà il 90% a livello globale entro la fine del 2026. Un vantaggio chiave dell’SDEP risiede nel suo give-to-get principle, in base al quale le compagnie aeree forniscono i propri schedule data, ricevendo in cambio global schedule data arricchiti per alimentare analisi interne e una pianificazione più intelligente. Ciò include dettagli su flight schedules, aircraft types, cabin configurations and cargo payload. Lo SDEP è gestito dalle compagnie aeree partecipanti nel rispetto delle leggi sulla concorrenza e antitrust, di rigorose data release policies e delle migliori pratiche in materia di sicurezza e privacy dei dati”. “Lo IATA SDEP mira a dare alle compagnie aeree il controllo e la proprietà dei collective schedule data del settore, migliorando al contempo data security and reliability. L’adesione di Southwest allo SDEP rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento del valore complessivo dello SDEP databasee un forte segnale per le altre compagnie aeree che dovrebbero partecipare a questo programma”, ha dichiarato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President, Products & Services. “Essendo un industry data set, le compagnie aeree dipendono fortemente dagli schedule data per i loro business planning. È logico che questi dati siano gestiti e condivisi tra tutti i partecipanti e, pertanto, siamo lieti di contribuire attivamente a questo programma”, ha affermato Daniel Jones, VP Network Planning at Southwest Airlines.

LOCKHEED MARTIN: SKUNK WORKS® MDCX™ CONTROLLA IL BOEING MQ-25A™ FIRST FLIGHT – Lockheed Martin informa: “La Lockheed Martin Skunk Works® MDCX™ command and control (C2) platform ha controllato il primo volo dell’MQ-25A Stingray™ della U.S. Navy (leggi anche qui). Lo storico volo, effettuato dal MidAmerica St. Louis Airport, è stato controllato dalla MDCX software platform, che costituisce la spina dorsale della Navy Unmanned Carrier Aviation Mission Control System (UMCS) MD-5 Ground Control Station (GCS). Nel 2020, MDCX è stato selezionato come ground control component per il Boeing MQ-25A. Il successo del primo volo sottolinea la capacità di UMCS di comandare e controllare l’MQ-25A e posiziona MDCX come C2 platform fondamentale per il futuro della Marina”. “Il successo del primo volo odierno si è basato sulla perfetta integrazione tra un velivolo MQ-25 e la Lockheed Martin ground control station”, afferma il Rear Adm. Tony Rossi, che supervisiona il Program Executive Office for Unmanned Aviation and Strike Weapons. “Questo traguardo dimostra la solidità della nostra partnership nello sviluppo dell’infrastruttura di comando e controllo necessaria per operare piattaforme senza pilota in modo sicuro ed efficace dai nostri carriers”. “La nostra MDCX open architecture C2 solution si è integrata perfettamente con un Boeing MQ-25A, garantendo un controllo sicuro dell’UAV fin dal suo primo volo”, ha dichiarato OJ Sanchez, vice president and general manager of Skunk Works. “Questo risultato è frutto della nostra consolidata collaborazione con la Marina degli Stati Uniti, volta ad ampliare le sue capacità e l’interoperabilità, consentendo a una single carrier-based command station di controllare multiple uncrewed vehicles, in linea con la Air Wing of the Future vision”.

AMERICAN AIRLINES RIPENSA LA SUA APP MOBILE PER RENDERE IL VIAGGIO PIU’ FLUIDO – American informa: “Viaggiare è un’esperienza ricca di momenti: pianificazione, preparazione dei bagagli, coincidenze e, a volte, imprevisti. Nell’ultimo anno, American Airlines ha ripensato la sua app mobile per rendere questi momenti più semplici, fluidi e connessi che mai, trasformandola nel compagno di viaggio ideale per i clienti, dalla prenotazione all’arrivo, e in ogni fase intermedia. Spinta dal feedback dei clienti e dalle esigenze di viaggio in continua evoluzione, l’app mobile di American Airlines ha subito ben più di un semplice restyling grafico. Il nuovo design semplifica la navigazione durante il viaggio, consente ai clienti di trovare rapidamente le informazioni chiave e di agire con meno tocchi”. “Il nostro obiettivo è creare strumenti digitali che i nostri clienti desiderino effettivamente utilizzare ogni volta che viaggiano”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Ogni aggiornamento contribuisce a un’esperienza più fluida e connessa, che rispecchia il modo in cui le persone viaggiano oggi e, man mano che le aspettative cambiano, anche l’app si evolverà”. “Il fulcro dell’aggiornamento è la pagina dei dettagli del viaggio completamente riprogettata: il punto di riferimento centrale per tutto ciò che riguarda un volo imminente. L’esperienza rinnovata introduce un design moderno e semplificato che risulta più pulito e uniforme in tutta l’app, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per supportare futuri miglioramenti man mano che l’app continua a evolversi. Nei prossimi mesi, American Airlines lancerà nuove funzionalità pensate per offrire ai viaggiatori ancora più flessibilità e tranquillità il giorno della partenza. I passeggeri in transito tra un volo e l’altro potranno ora trovare facilmente le mappe di orientamento aeroportuale, eliminando ogni dubbio. La guida aeroportuale fornirà indicazioni chiare per raggiungere il gate successivo e includerà una stima approssimativa del tempo di percorrenza a piedi da un gate all’altro, rendendo i transitori più gestibili, anche con orari ristretti. Nel complesso, questi miglioramenti riflettono il costante impegno di American Airlines nel migliorare l’esperienza del cliente, guidato dall’ascolto, dall’apprendimento e dalla creazione di esperienze digitali più intelligenti basate sulle reali modalità di viaggio delle persone oggi”, conclude American.

UNITED: STATEMENT DEL CEO SULLA PROPOSTA FUSIONE CON AMERICAN – Il CEO di United Airlines, Scott Kirby, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Nelle ultime due settimane si è parlato molto di una potenziale fusione tra United Airlines e American Airlines. Ho contattato American per valutare una possibile fusione perché ero convinto che insieme avremmo potuto fare qualcosa di straordinario per i clienti. Ho sempre saputo che l’unico modo per una fusione di successo (e approvata) era che fosse vantaggiosa per i clienti e che ci fosse un partner disposto a condividere la mia visione ambiziosa. Ero fiducioso che questa fusione, che avrebbe rappresentato un’aggiunta e non una sottrazione, creando una compagnia aerea davvero eccezionale e amata dai clienti, avrebbe potuto ottenere l’approvazione delle autorità di regolamentazione. Speravo di presentare questa idea ad American, ma hanno rifiutato. E senza un partner disposto, un progetto di queste dimensioni è semplicemente irrealizzabile. In passato, le fusioni tra compagnie aeree riguardavano solitamente due compagnie in difficoltà che si univano per ridurre costi, voli e personale. Le mie aspirazioni non potrebbero essere più diverse. L’idea audace che volevo perseguire era quella di una crescita che avrebbe inaugurato una nuova era di leadership per l’aviazione statunitense. Dopotutto, il volo è nato qui e i nomi storici del passato, tra cui United e American, hanno stabilito gli standard a cui il resto del mondo aspirava. Unendo le nostre compagnie aeree e sfruttando le economie di scala per rivoluzionare l’esperienza dei nostri clienti, avremmo creato una nuova e fiorente compagnia aerea statunitense che sarebbe stata la migliore al mondo per i clienti”. “Sebbene le dichiarazioni pubbliche di American Airlines chiariscano che una fusione di questo tipo è fuori discussione nel prossimo futuro, ritengo valga la pena descrivere più nel dettaglio come avrebbe potuto essere. Innanzitutto, è chiaro che la strategia che United ha implementato negli ultimi anni sta funzionando: costruire una compagnia aerea fedele al marchio, investendo nell’esperienza del cliente e creando valore per ogni passeggero, indipendentemente dal posto. In parole semplici, la fusione tra United e American potrebbe: ampliare e far crescere questo approccio vincente incentrato sul cliente; sbloccare nuove opportunità per i clienti, i dipendenti e le comunità di entrambe le compagnie aeree; creare una nuova, grande compagnia aerea statunitense con le dimensioni necessarie per competere e primeggiare a livello globale. Ho capito fin dall’inizio che una fusione di queste dimensioni nel nostro settore avrebbe suscitato molto scetticismo nei media, compresi alcuni funzionari governativi. Poiché le fusioni precedenti avevano come obiettivo il salvataggio di compagnie aeree in difficoltà, le precedenti valutazioni legali e regolamentari si sono sempre concentrate sulle perdite e sulle cessioni. Ma una proposta di fusione diversa – incentrata sulla crescita, sugli investimenti per i clienti e sulla competitività globale – sarebbe stata una proposta completamente diversa. E, sebbene sarebbero state ovviamente necessarie cessioni in alcuni mercati domestici, credo che le autorità di regolamentazione avrebbero approvato un accordo del genere perché ne avrebbero riconosciuto i benefici per i clienti e i nostri dipendenti comuni. Sebbene i nostri colloqui con American Airlines si siano conclusi, la nostra missione di costruire la più grande compagnia aerea nella storia dell’aviazione con United è a buon punto. Abbiamo una strategia vincente, una cultura dell’innovazione e 115.000 tra i migliori professionisti del settore aeronautico al mondo che lavorano insieme per offrire il meglio ai nostri clienti. Sebbene il settore del trasporto aereo sia sempre stato dinamico e imprevedibile, il futuro di United si prospetta più roseo che mai”, conclude il CEO di United Airlines, Scott Kirby.

EASYJET: TORNANO I FEARLESS FLYER COURSE NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha annunciato il ritorno del suo programma Fearless Flyer questo mese, per aiutare chi soffre di aerofobia a superare la paura del volo. Sono ancora disponibili posti per i corsi da maggio a luglio in nove aeroporti del Regno Unito. Nove corsi si terranno nei prossimi tre mesi, con experience flights in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Birmingham, Bristol, Manchester, Edimburgo, Glasgow e Belfast, oltre a Londra Stansted per la prima volta dal 2020, offrendo così ai clienti la possibilità di scegliere la località più comoda. Il corso Fearless Flyer di easyJet continua a essere uno dei programmi per superare l’aerofobia con il miglior rapporto qualità-prezzo nel Regno Unito. Dal 2012, il programma ha aiutato oltre 14.000 persone, con un tasso di successo superiore al 95%. Considerando che si stima che una persona su sei soffra di ansia da volo, il corso offre rassicurazioni e tecniche vincenti, insegnate da piloti easyJet esperti e specialisti in fobie, per aiutare a combattere le paure legate al volo e a superare la paura di volare anche per i più accaniti aerofobici. I posti disponibili per i corsi sono su www.fearlessflyer.easyjet.com”. Mark Wein, easyJet’s Fearless flyer Course Director, ha dichiarato: “Essendo stato anch’io terrorizzato dall’aereo, capisco benissimo quanto possa essere limitante questa paura, ma superarla non è poi così difficile. Spesso, la causa principale è la mancanza di conoscenza o di tecniche per affrontare la paura, ed è per questo che il corso Fearless Flyer di easyJet ha così tanto successo. Abbiamo organizzato oltre 200 corsi da quando il programma è iniziato nel 2012, e questo è il risultato dell’impegno dei piloti easyJet e del team Fearless Flyer nel rendere questo programma un successo. Incoraggio chiunque abbia dubbi sul volo a prenotare ora e a cambiare la propria vita”.

EMBRAER PORTA L’IPANEMA 203 ALL’AGRISHOW – Embraer informa: “Embraer esporrà durante la 31ª edizione di Agrishow, che si terrà dal 27 aprile al 1° maggio a Ribeirão Preto (SP), il top-selling cropduster nel Brazilian agricultural aviation market, l’Ipanema 203, alimentato al 100% a etanolo. Di recente, ha ottenuto la certificazione per operare in Paraguay e continua a progredire nella sua strategia di apertura di nuovi mercati”. “Agrishow, una delle più grandi fiere agricole al mondo e la più grande in Brasile, rappresenta una grande opportunità per i produttori di conoscere le nostre soluzioni che garantiscono maggiore produttività e costi inferiori per le loro colture. Nel settore dell’aviazione agricola, l’Ipanema 203 alimentato a etanolo è un valido alleato per queste esigenze”, afferma Sany Onofre, Embraer’s Agricultural Aviation leader. “L’aeromobile, sales leader nel Brazilian agricultural aviation market e pioniere nell’utilizzo dell’etanolo, è in grado di irrorare oltre 200 ettari all’ora, garantendo un’applicazione di alta qualità a velocità costante”, prosegue Embraer. “Il settore agricolo è uno dei principali mercati nel nostro paese e nei paesi limitrofi, siamo pronti ad aiutare i nostri clienti e operatori a incrementare il loro business”, conclude Sany. “Oltre a partecipare ai più importanti eventi del settore agricolo con l’Ipanema 203, Embraer promuove la sicurezza del volo sia durante che al di fuori di questi eventi, portando avanti un intenso programma di iniziative incentrate su temi quali ispezioni preventive, ambiente sicuro e migliori pratiche per piloti, meccanici e operatori. Da anni, ad esempio, il 100% delle agricultural pilot training classes partecipa a una lezione tenuta dall’Ipanema Customer Support Team, garantendo che una solida cultura della sicurezza del volo venga instillata fin dall’inizio della carriera professionale di un pilota agricolo”, conclude Embraer.