Rolls-Royce equipaggia l’unmanned MQ-25A per il primo volo di successo

Rolls-Royce ha equipaggiato il primo volo dell’MQ-25A Stingray™ della U.S. Navy il 25 aprile, segnando una pietra miliare fondamentale del programma, che avvicina la unmanned platform alla Milestone C decision e agli aircraft carrier integration testing (leggi anche qui).

“Un singolo motore AE 3007N, parte della comprovata e affidabile Rolls-Royce AE engine family, equipaggia lo Stingray, le cui capacità di rifornimento estenderanno significativamente le capacità del Carrier Air Wing (CVW), consentendo ai Carrier Strike Group (CSG) di operare a una distanza maggiore.

Sebbene il suo ruolo principale sia l’aerial refueling, l’MQ-25A è equipaggiato anche per intelligence, surveillance and reconnaissance missions. La high-bypass-ratio (5:1) architecture dell’AE 3007N dimostra un low specific fuel consumption (SFC) value, che è un fattore chiave per questi tipi di missioni di lunga durata”, afferma Rolls-Royce.

“Durante il suo primo volo di due ore, lo Stingray ha eseguito autonomamente un digitally programmed mission plan che includeva taxi, take-off, flight maneuvers and landing. Il volo ha ulteriormente convalidato la perfetta integrazione tra il motore AE 3007N e l’aereo, nonché con la Unmanned Carrier Aviation Mission Control System MD-5 ground control station, che collega l’intera piattaforma”, prosegue Rolls-Royce.

Meagan Rater, Rolls-Royce Director of U.S. Mature Programs, Defense, ha dichiarato: “Il motore Rolls-Royce AE 3007N è stato parte integrante del successo del primo volo dell’MQ-25A Stingray, che migliorerà notevolmente la portata e la capacità dell’U.S. Carrier Air Wing. Siamo onorati che la Marina degli Stati Uniti abbia, ancora una volta, riposto la sua fiducia nella nostra comprovata e affidabile famiglia di high-performance AE engines per questa critical new unmanned platform. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con la Marina degli Stati Uniti e Boeing per rendere l’MQ-25A una realtà”.

“Rolls-Royce prevede di consegnare altri quattro motori AE 3007N a Boeing nel 2026 per supportare i production spares. Il programma complessivo per l’MQ-25A Stingray copre 76 velivoli (più motori di riserva).

In tutto, i motori AE equipaggiano 16 diverse piattaforme commerciali e militari in tutto il mondo. Sono stati consegnati più di 7.500 AE engines di fabbricazione americana, accumulando oltre 90 milioni di ore di volo.

Il Rolls-Royce U.S. defense business continua a creare investimenti duraturi in posti di lavoro, supply chain e competitività industriale. Negli ultimi dieci anni, abbiamo investito 1,5 miliardi di dollari nei nostri impianti di produzione negli Stati Uniti per soddisfare le crescenti esigenze della difesa, dell’energia e dell’aviazione. Solo nel 2024, le attività di Rolls-Royce hanno contribuito con 6,2 miliardi di dollari all’economia degli Stati Uniti”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Boeing – Eric Shindelbower)