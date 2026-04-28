Airbus riporta i risultati del primo trimestre 2026

Airbus SE ha pubblicato i risultati finanziari consolidati per il primo trimestre (Q1) conclusosi il 31 marzo 2026.

“I risultati del primo trimestre riflettono il calo delle consegne di aeromobili commerciali e la solida performance della nostra Defence and Space division. Il contesto operativo rimane dinamico e complesso. Stiamo monitorando attentamente il potenziale impatto della rapida evoluzione della situazione in Medio Oriente”, ha dichiarato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “In commercial aircraft, continuiamo ad aumentare la produzione secondo i nostri piani, pur dovendo affrontare la carenza di motori Pratt & Whitney. In defence, l’attenzione rimane focalizzata sulla soddisfazione della domanda globale, incrementando la produzione in tutto il nostro portafoglio di prodotti e servizi. In questo contesto, la nostra guidance per il 2026 rimangono invariate”.

I gross commercial aircraft orders sono pari a 408 aerei (Q1 2025: 280 aeromobili), con ordini netti pari a 398 aeromobili dopo le cancellazioni (Q1 2025: 204 aeromobili). L’order backlog ammontava a 9.037 commercial aircraft alla fine di marzo 2026. Airbus Helicopters ha registrato ordini netti per un totale di 79 unità (primo trimestre 2025: 100 unità), con un order backlog di 1.060 unità alla fine di marzo 2026. Il valore degli ordini acquisiti da Airbus Defence and Space è aumentato a 5,0 miliardi di euro (primo trimestre 2025: 2,6 miliardi di euro), principalmente grazie alla Air Power business unit.

I ricavi consolidati sono diminuiti del 7% su base annua, attestandosi a 12,7 miliardi di euro (primo trimestre 2025: 13,5 miliardi di euro). Sono stati consegnati complessivamente 114 aeromobili commerciali (primo trimestre 2025: 136 aeromobili), di cui 19 A220, 81 A320 Family, 3 A330 e 11 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono diminuiti dell’11%, a 8,4 miliardi di euro, principalmente a causa del calo delle consegne e del deprezzamento del dollaro statunitense. Le consegne di Airbus Helicopters sono aumentate a 56 unità (primo trimestre 2025: 51 unità), con ricavi stabili a 1,6 miliardi di euro, a fronte di un mix di consegne meno favorevole. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 7% su base annua a 2,8 miliardi di euro, trainati principalmente dai maggiori volumi in Air Power.

Consolidated EBIT Adjusted pari a 300 milioni di euro (primo trimestre 2025: 624 milioni di euro).

EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities diminuito a 81 milioni di euro (primo trimestre 2025: 494 milioni di euro), a causa del calo delle consegne e di un tasso di copertura sfavorevole.

L’aumento della produzione dell’A220 è in corso e la società continua a puntare a un monthly production rate di 13 aeromobili nel 2028. Per quanto riguarda la A320 Family, Pratt & Whitney rimane il key pacer della ramp-up trajectory, con un impatto sia sul 2026 che sul 2027. Di conseguenza, la società continua a prevedere di raggiungere un rateo compreso tra 70 e 75 aeromobili al mese entro la fine del 2027, stabilizzandosi successivamente a 75. La società continua a puntare a un rateo di 5 per il programma A330 nel 2029 e di 12 per il programma A350 nel 2028.

L’Airbus Helicopters EBIT Adjusted è stato pari a 65 milioni di euro (primo trimestre 2025: 78 milioni di euro), a testimonianza di una solida performance dei programmi, parzialmente compensata da maggiori spese di ricerca e sviluppo.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è stato di 130 milioni di euro (primo trimestre 2025: 77 milioni di euro), grazie a una maggiore redditività in tutte le unità operative.

Le consolidated self-financed R&D expenses sono ammontate a 730 milioni di euro (primo trimestre 2025: 673 milioni di euro).

Il consolidated EBIT (reported) è stato pari a 224 milioni di euro (primo trimestre 2025: 473 milioni di euro), inclusi aggiustamenti netti per -76 milioni di euro.

Il risultato finanziario è stato di 466 milioni di euro (Q1 2025: 621 milioni di euro), riflettendo principalmente la rivalutazione di alcuni investimenti azionari. Consolidated net income pari a 586 milioni di euro (Q1 2025: 793 milioni di euro) con consolidated reported earnings per share di €0,74 (Q1 2025: €1,01).

Consolidated free cash flow before customer financing pari a -2,485 miliardi di euro (primo trimestre 2025: -310 milioni di euro), principalmente a causa del basso livello di consegne di aeromobili commerciali, oltre all’accumulo di scorte previsto in concomitanza con l’aumento della produzione dei vari programmi. Il consolidated free cash flow è stato pari a -2,422 miliardi di euro (primo trimestre 2025: -296 milioni di euro).

Come base per la sua 2026 guidance, la società non presuppone ulteriori interruzioni del commercio globale o dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle sue operazioni interne e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La 2026 guidance è before M&A e include l’impatto delle tariffe attualmente applicabili.

Su tale base, la società punta a raggiungere nel 2026: circa 870 commercial aircraft deliveries; EBIT Adjusted pari a circa 7,5 miliardi di euro; Free Cash Flow before customer financing pari a circa 4,5 miliardi di euro.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)