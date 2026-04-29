ITA Airways rafforza l’offerta leisure per l’estate

ITA Airways amplia ulteriormente la propria offerta per la stagione estiva con un pacchetto di voli addizionali e nuove rotte leisure, studiato per rispondere all’elevata domanda di viaggio prevista nei mesi di picco estivo e confermare la capacità della Compagnia di adattare rapidamente il proprio network alle esigenze del mercato.
“Nel dettaglio, da luglio a settembre 2026 la Compagnia introduce tre nuove rotte da Roma Fiumicino verso Mykonos (dal 25 luglio), Alicante (a partire dal 18 luglio), entrambi operati con due frequenze settimanali, e Trapani (dal 1° luglio con frequenza giornaliera), che vanno ad arricchire il network mediterraneo di ITA Airways.
Oltre alle nuove destinazioni, la Compagnia prevede anche l’incremento di frequenze su collegamenti già operativi, tra cui voli da Roma Fiumicino verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza, con l’obiettivo di aumentare la capacità complessiva nei periodi di maggiore affluenza e garantire maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi.
Queste novità si inseriscono in un più ampio rafforzamento dell’operativo estivo di ITA Airways che, a partire dal 1° giugno, vedrà anche l’avvio dei voli stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia, già annunciati e in vendita, operativi fino al 30 settembre 2026″, afferma ITA Airways.
“Il consolidamento della nostra offerta estiva verso alcune tra le mete più richieste del Mediterraneo riflette la volontà di ITA Airways di garantire uno sviluppo mirato e capace di accompagnare la domanda nei periodi di maggiore intensità dei flussi turistici”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer di ITA Airways. “In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, continuiamo a crescere con responsabilità, rafforzando la nostra presenza dove la domanda è più dinamica. Il segmento leisure, su cui continuiamo a investire, svolge un ruolo chiave nel rafforzare l’attrattività delle destinazioni e nel supportare, al tempo stesso, la solidità complessiva della nostra rete”.
“Con una domanda di viaggio ancora solida, ITA Airways prosegue nel percorso di sviluppo del network, intervenendo in modo selettivo sull’offerta stagionale. Il potenziamento dei collegamenti sull’hub di Roma Fiumicino contribuirà inoltre a sostenere i flussi turistici verso l’Italia, favorendo la connettività con le principali mete estive e rafforzando il posizionamento della Compagnia come vettore nazionale di riferimento.
I biglietti per i nuovi voli sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app ITA Airways sui canali di vendita ufficiali della Compagnia”, conclude ITA Airways.
(Ufficio Stampa ITA Airways)