Pratt & Whitney riconosciuta come ‘Best Supplier of the Year’ da Embraer per l’eccezionale collaborazione

Pratt & Whitney, azienda di RTX, è stata riconosciuta da Embraer come ‘2026 Best Supplier of the Year’ nella ‘Outstanding Collaboration’ category, per il suo production and aftermarket support dei PW1900G-powered E2 aircraft.

“Rimangono saldi i nostri impegni nella partnership di lunga data, supportando la flotta Embraer con sistemi di propulsione all’avanguardia e concentrandoci sull’eccellenza operativa”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Pratt & Whitney continua ad aumentare la GTF™ MRO capacity e sta integrando alcune GTF Advantage hot section technologies nei motori PW1900G per aumentarne la durata e prolungarne il time on wing”.

“Embraer sta attraversando un periodo di forte domanda di mercato, risultati costanti e grandi ambizioni, in un contesto globale che richiede una sincronizzazione assoluta. Crediamo che ciò che definisce le prestazioni di Embraer sia la nostra capacità di operare come un’unica catena del valore, alzando l’asticella in termini di sicurezza, qualità, consegne ed efficienza. Insieme ai nostri fornitori, stiamo costruendo la solidità operativa e la coerenza necessarie per essere leader nel settore aerospaziale, superando le aspettative dei clienti, ogni singolo giorno”, ha dichiarato Roberto Chaves, EVP of Global Procurement and Supply Chain, Embraer.

“Durante la sua recente Supplier Conference, Embraer (leggi anche qui) ha premiato i suoi ‘top suppliers of the year’ in 10 categorie. I vincitori sono stati riconosciuti per la costante esecuzione e la collaborazione, elementi centrali per l’efficienza operativa e le solide performance di Embraer nel 2025 all’interno della sua global supply chain.

I motori Pratt & Whitney GTF equipaggiano la Embraer E2 family, inclusi gli aeromobili E190-E2 e E195-E2. L‘Embraer C390 Millennium è dotato di motori V2500-E5, forniti da IAE International Aero Engines AG, una partnership globale che comprende Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines AG.

Nel 2024, IAE ha ottenuto il ‘Supplier of the Year Award’ da Embraer nella ‘Mechanical Systems’ category. Negli ultimi 56 anni, gli aeromobili Embraer si sono affidati a diverse famiglie di motori Pratt & Whitney Canada, tra cui i PT6A, PW100, PW500, PW600 e le APS500/2300/2600 auxiliary power units”, afferma Pratt & Whitney.

“La collaborazione si estende anche alle maintenance, repair and overhaul operations tramite la controllata di Embraer OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal S.A., che fornisce un supporto fondamentale alla flotta GTF in crescita in Europa“, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)