Wizz Air celebra un anno del programma Customer First Compass

Wizz Air ha fornito oggi un aggiornamento a un anno dal lancio del proprio piano di trasformazione Customer First Compass da 14 miliardi di euro, evidenziando dodici mesi caratterizzati da solide performance operative, una continua espansione del network e nuove innovazioni orientate al cliente.

“Negli ultimi 12 mesi, la compagnia ha mantenuto un tasso medio di completamento del 99,5%, continuando al contempo a espandere le proprie operazioni, con un numero di voli superiore del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Wizz Air opera oggi con una flotta di 262 aeromobili, rafforzando la propria posizione tra le flotte più giovani ed efficienti dal punto di vista dei consumi nel settore.

Oltre il 75% degli aeromobili Wizz Air è ora costituito dai modelli di ultima generazione Airbus A321neo, mentre la compagnia procede gradualmente al phase-out della flotta A321ceo, con l’obiettivo di operare esclusivamente aeromobili “neo” entro il 2029. Questa transizione consente di ridurre i costi operativi, le emissioni e l’inquinamento acustico, migliorando al contempo l’efficienza e il comfort dei passeggeri.

Da aprile 2025, Wizz Air ha introdotto 37 aeromobili di nuova fabbricazione in 12 Paesi e ha lanciato oltre 345 nuove rotte, di cui il 44% dedicate al traffico leisure. La crescita si è concentrata nell’Europa centrale e orientale, dove la forte domanda ha favorito un aumento della connettività tra le capitali e la continua espansione del network della compagnia, che conta oltre 1.000 rotte.

La compagnia continua a migliorare la propria efficienza operativa pur espandendosi costantemente. Nel 2025, Wizz Air ha trasportato 68,6 milioni di passeggeri e operato circa 335.000 voli di linea. Nel 2026, l’obiettivo è raggiungere gli 80 milioni di passeggeri, sostenuto da un network in grado di operare fino a 1.200 voli al giorno nei periodi di picco”, afferma Wizz Air.

“Parallelamente alla crescita del network, Wizz Air ha introdotto una serie di innovazioni volte a migliorare l’esperienza di viaggio, preservando al contempo il proprio modello ultra-low-cost. La soddisfazione complessiva dei clienti ha superato il 77% (con un incremento del 5% su base annua), trainata da nuove soluzioni tra cui:

WIZZ Class: un nuovo servizio che offre maggiore comfort e vantaggi a bordo senza i costi premium tipici della tradizionale business class.

WIZZ Link: una piattaforma digitale che consente ai passeggeri di prenotare itinerari multi-tratta in un’unica transazione, in modo semplice e integrato.

Disruption Assistance: un servizio innovativo che, in caso di disservizi, offre opzioni di riprenotazione gratuite in tempo reale verso la destinazione finale su qualsiasi compagnia aerea (entro un determinato limite di prezzo), operando al di fuori del perimetro delle normative standard EC261.

Ecosistema Digitale di Cabina, che include l’introduzione dell’ordinazione direttamente dal posto e una fase di sperimentazione della connettività a bordo nel Regno Unito.

Per completare questa evoluzione, Wizz Air ha ampliato il proprio portafoglio prodotti per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di cliente. Tra le iniziative figurano WIZZ Discount Club, All You Can Fly e il rilancio di WIZZ MultiPass in otto mercati chiave, che consente ai passeggeri di bloccare le tariffe dei voli per un intero anno. Nel frattempo, la funzionalità MyJourney all’interno dell’app Wizz Air continua a trasformare la gestione del viaggio, offrendo aggiornamenti in tempo reale, supporto in caso di disservizi e opzioni self-service direttamente da mobile. Questi miglioramenti si inseriscono in un più ampio impegno volto a potenziare l’esperienza cliente; di conseguenza, la soddisfazione complessiva ha superato il 77%, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.

Mantenere tariffe basse resta un elemento centrale della strategia di Wizz Air. La compagnia continua a offrire alcune delle tariffe più competitive in Europa, con il 40% dei biglietti disponibili a meno di 40€, grazie al proprio modello di business ultra-low-cost e a una flotta moderna ed efficiente dal punto di vista dei consumi.

Oltre ai voli, Wizz Air sta sviluppando anche un ecosistema più ampio per i propri clienti. Attraverso iniziative come la WIZZ Foundation, gli eventi WIZZ Running e partnership, tra cui quella con AS Roma, la compagnia collega il viaggio a esperienze, comunità e passioni condivise, offrendo ai clienti nuovi modi per interagire con il brand”, prosegue Wizz Air.

Nel corso di un evento online esclusivo, il Chief Commercial Officer Ian Malin ha dichiarato: “Quando abbiamo lanciato il Customer First Compass, il nostro obiettivo era ambizioso ma semplice: dimostrare che tariffe ultra-low-cost non devono necessariamente implicare compromessi in termini di affidabilità o esperienza del cliente. A un anno di distanza, i risultati parlano da soli. Dall’introduzione di WIZZ Class al raggiungimento di un tasso di completamento del 99,5%, stiamo ridefinendo profondamente ciò che i passeggeri possono aspettarsi dal trasporto low-cost. Non stiamo solo ampliando il nostro network; stiamo elevando l’intera esperienza di viaggio”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)