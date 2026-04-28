JetBlue annuncia i risultati del primo trimestre 2026

JetBlue Airways Corporation ha annunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2026.

“Abbiamo registrato un primo trimestre positivo, con un fatturato superiore alle aspettative, trainato da una domanda resiliente e dall’apprezzamento per l’offerta leader del settore di JetBlue”, ha dichiarato Joanna Geraghty, CEO di JetBlue. “L’andamento della domanda si è rafforzato nel corso del trimestre, supportando un miglioramento dei ricavi, anche in un contesto operativo difficile”.

“Sebbene il contesto macroeconomico, in particolare quello dei carburanti, sia diventato più volatile, stiamo adottando misure decisive per gestire ciò che è sotto il nostro controllo, tra cui l’adeguamento della capacità, l’ottimizzazione dei ricavi e il mantenimento di un rigoroso controllo dei costi. Allo stesso tempo, stiamo riscontrando chiari segnali che JetForward è sulla buona strada e sta funzionando, e restiamo fiduciosi che sia il piano giusto per trasformare la nostra attività e avvicinarci alle nostre priorità finanziarie. Nel breve termine, ci concentriamo sulla mitigazione dell’impatto dell’aumento dei prezzi del carburante, mentre JetForward continua a posizionarci per ripristinare una redditività sostenuta nel lungo periodo”.

La system capacity nel primo trimestre 2026 è diminuita dell’1,7% su base annua, rientrando nel revised guidance range compreso tra il -2% e il -1%.

L’operating revenue è stato pari a 2,2 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026, in aumento del 4,7% su base annua.

L’operating revenue per available seat mile (“RASM”) è aumentato del 6,5% su base annua, avvicinandosi al limite superiore del revised guidance range.

L’operating expense per available seat mile (“CASM”) nel primo trimestre del 2026 è aumentato dell’8,3% su base annua.

L’operating expense per available seat mile, escluso il fuel, altre non-airline operating expenses e special items (“CASM ex-Fuel”) per il primo trimestre del 2026 è in aumento del 6,6% su base annua, con una pressione di circa quattro punti dovuta alle interruzioni operative.

Il prezzo medio del carburante nel primo trimestre del 2026 è stato di 2,96 dollari al gallone, 0,39 dollari in più rispetto all’anno precedente, ovvero il 15,2%.

Operating loss pari a 224 milioni di dollari, net loss pari a 319 milioni di dollari.

“Guardando al futuro, osserviamo una continua solidità in tutte le fasi di prenotazione, con un andamento positivo anche nel secondo trimestre, a supporto del nostro unit revenue outlook”, afferma Marty St. George, JetBlue’s president. “Siamo particolarmente soddisfatti dell’andamento dei ricavi e della risposta dei clienti che stiamo riscontrando a Fort Lauderdale. Tutta la crescita della capacità registrata nel secondo trimestre è trainata da Fort Lauderdale e intendiamo continuare a consolidare la nostra posizione di leadership in questa città strategica”.

“Il contesto operativo rimane volatile, soprattutto considerando che i prezzi del carburante dovrebbero rimanere elevati nel breve termine, e stiamo adottando misure concrete per mitigarne l’impatto”, ha dichiarato Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer. “Oltre alle iniziative volte ad aumentare i ricavi, stiamo riducendo la capacità durante i periodi di bassa stagione e realizzando ulteriori risparmi sui costi in tutta la compagnia”.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)