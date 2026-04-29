Addio al duty free in volo: SWISS sposta lo shopping online

Swiss International Air Lines (SWISS) ha analizzato attentamente la vendita di prodotti duty free a bordo negli ultimi anni.

“Il risultato è chiaro: sempre meno passeggeri effettuano acquisti in volo. Un numero crescente di passeggeri ora si informa sui prodotti a casa, confronta i prezzi online ed effettua gli acquisti prima ancora di arrivare in aeroporto. L’acquisto impulsivo dall’onboard duty-free trolley è diventato l’eccezione, non più la regola. SWISS sta prendendo provvedimenti e interromperà le inflight duty-free sales a partire dalla fine di settembre 2026″, afferma SWISS.

“L’offerta a bordo comprende, tra gli altri articoli, orologi, gioielli, profumi, cosmetici, nonché vari accessori e articoli da regalo. L’attuale catalogo di vendita a bordo rimarrà valido fino alla scadenza dell’offerta, il 30 settembre 2026. A partire da giugno, SWISS offrirà una selezione di articoli del rimanente assortimento duty-free a prezzi ridotti, con sconti a partire dal 25%, fino ad esaurimento scorte. Successivamente, SWISS interromperà completamente le duty-free sales. Le altre onboard retail offerings sui voli SWISS, in particolare l’Economy food and beverage concept ‘SWISS Saveurs’, non saranno interessate da questa modifica.

In futuro, i clienti potranno continuare ad acquistare online una selezione di prodotti dall’attuale duty-free catalog online tramite l’esistente ‘Worldshop’ di Miles & More. Oltre a tazze, trolley e modellini di aerei dal design SWISS, gli appassionati di aviazione troveranno anche esclusivi mobili e accessori realizzati con parti di aerei SWISS dismessi. Gli articoli unici e realizzati a mano di questa ‘SWISS Recraft Collection’ sono disponibili esclusivamente tramite questo canale”, prosegue SWISS.

“Per i collezionisti, il limited-edition pilot watch ‘Navitimer B01 Chronograph 46 SWISS Limited Edition’, creato dalla compagnia aerea in collaborazione con il suo partner Breitling esclusivamente per la vendita a bordo, rimarrà disponibile su rotte a lungo raggio selezionate fino alla fine di settembre. Questo elegante segnatempo è un omaggio all’introduzione del primo Airbus A350 nella flotta SWISS ed è possibile preordinarlo tramite il Worldshop per tutti i voli a lungo raggio”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)