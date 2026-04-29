IATA: passenger demand in aumento del 2,1% a marzo, ma con forti differenze regionali

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand per il mese di marzo 2026.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 2,1% rispetto a marzo 2025. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è diminuita dell’1,7% su base annua. Il load factor è stato pari all’83,6% (+3,1 punti percentuali rispetto a marzo 2025).

La domanda internazionale è diminuita dello 0,6% rispetto a marzo 2025. La capacità è calata del 6,2% su base annua e il load factor è stato pari all’84,1% (+4,7 punti percentuali rispetto a marzo 2025). Il calo complessivo del traffico internazionale è stato determinato da una diminuzione del 60,8% del traffico delle compagnie aeree in Medio Oriente.

La domanda domestica è aumentata del 6,5% rispetto a marzo 2025. La capacità è cresciuta del 5,6% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,0% (+0,7 punti percentuali rispetto a marzo 2025).

“La domanda di viaggi aerei ha continuato a crescere a marzo, nonostante le interruzioni in Medio Oriente. Il calo di quasi il 61% del traffico internazionale operato dalle compagnie aeree mediorientali ha tuttavia frenato la crescita globale al 2,1%. Al di fuori del Medio Oriente, la domanda è cresciuta dell’8%”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Tutti stanno osservando con attenzione l’evoluzione riguardo il jet fuel, sia in termini di offerta che di prezzi. Sul fronte dell’offerta, nei prossimi mesi potremmo assistere a carenze in alcune aree del mondo fortemente dipendenti dalle forniture provenienti dal Golfo Persico, in particolare in Asia e in Europa. Inoltre, il costo straordinariamente elevato del carburante si sta riflettendo sempre più sui prezzi dei biglietti. Sebbene ciò non abbia ancora avuto un impatto sul traffico di marzo o sulle prenotazioni future, resta da vedere a che punto i prezzi elevati potrebbero iniziare a modificare il comportamento dei passeggeri. Finora, l’estate si preannuncia come un periodo di viaggi solitamente intenso. Questa è una notizia positiva, ma la capacità di resistenza delle compagnie aeree viene messa a dura prova e stabilizzare l’offerta e il prezzo del carburante è fondamentale. Nel frattempo, è importante che le autorità di regolamentazione siano pronte a concedere alle compagnie aeree una certa flessibilità sugli slot, considerando le circostanze straordinarie delle airspace capacity restrictions e del potenziale razionamento del carburante”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

L’international RPK è diminuito dello 0,6%, il primo calo da marzo 2021. Tale calo è dovuto alla forte diminuzione del traffico in Medio Oriente. Al contrario, gli altri mercati internazionali sono cresciuti del 9% e il load factor è aumentato in tutte le regioni, ad eccezione del Medio Oriente.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda dell’11,5% su base annua. La capacità è aumentata dell’1,5% su base annua e il load factor si è attestato al 91,2% (+8,1 punti percentuali rispetto a marzo 2025). Il traffico nella regione ha beneficiato della fase finale del periodo di viaggi per il Capodanno lunare, nonché di una crescita a doppia cifra per le rotte internazionali (ad eccezione di quelle verso il Medio Oriente).

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento della domanda del 7,7% su base annua. La capacità è aumentata del 3,2% su base annua e il load factor si è attestato all’81,4% (+3,4 punti percentuali rispetto a marzo 2025). Il traffico tra Europa e Asia è cresciuto del 29,3% grazie ai servizi diretti che hanno sostituito il traffico in transito attraverso il Medio Oriente.

Le compagnie aeree nordamericane hanno registrato un aumento della domanda del 3,7% su base annua. La capacità è aumentata dello 0,9% su base annua e il load factor si è attestato all’85,5% (+2,3 punti percentuali rispetto a marzo 2025). I viaggi transatlantici sono cresciuti del 3,3% e il tasso di crescita tra Asia e Nord America è più che raddoppiato rispetto a febbraio.

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato un calo della domanda del 60,8% su base annua. La capacità è diminuita del 56,9% su base annua e il load factor si è attestato al 67,8% (-6,6 punti percentuali rispetto a marzo 2025). Questi dati sono una diretta conseguenza della guerra, che ha comportato la chiusura di gran parte dello spazio aereo della regione.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 12,1% su base annua. La capacità è cresciuta dell’8,4% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,8% (+2,7 punti percentuali rispetto a marzo 2025).

Le compagnie aeree africane hanno visto un aumento della domanda del 19,2% su base annua. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua. Il load factor si è attestato al 77,7% (+9,8 punti percentuali rispetto a marzo 2025).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è aumentato del 6,5% a marzo 2026 rispetto a marzo 2025, con una crescita della capacità del 5,6%. Cina e Brasile hanno nuovamente guidato la classifica con una crescita a doppia cifra, anche Australia e Giappone hanno mostrato una crescita notevolmente più sostenuta. Il traffico domestico indiano è diminuito, probabilmente a causa della riduzione dei voli di collegamento con gli hub che servono il Medio Oriente.

(Ufficio Stampa IATA)