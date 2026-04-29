Boeing e SCAT Airlines annunciano un ordine per cinque Boeing 737 MAX

Boeing e SCAT Airlines hanno annunciato che la compagnia aerea amplierà la propria flotta e aumenterà la capacità con il fuel-efficient 737 MAX.

“L’ordine, precedentemente non specificato, per cinque ulteriori Boeing 737-9 supporterà l’efficienza operativa ed espanderà il servizio a lungo raggio con aeromobili a corridoio singolo, incluse più rotte verso l’Europa.

SCAT ha inoltre convertito cinque Boeing 737-8 di un ordine precedente al più grande 737-9.

SCAT Airlines sfrutterà la sua Boeing 737-9 fleet, più capiente, per operare voli a lungo raggio dal Kazakistan e inaugurare seventh-freedom routes dall’Asia centrale verso l’Europa e l’Asia. La compagnia ha recentemente lanciato un servizio Praga-Sanya, che collega la Repubblica Ceca e la Cina con uno scalo tecnico a Bishkek, in Kirghizistan, per un viaggio di oltre 14 ore”, afferma Boeing.

“Questo aggiornamento della flotta consente a SCAT Airlines di soddisfare al meglio la crescente domanda, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per servire una rete di rotte diversificata e in espansione”, ha dichiarato Vladimir Denissov, presidente di JSC SCAT Airlines. “La conversione di cinque dei Boeing 737-8 precedentemente ordinati in Boeing 737-9, insieme al nuovo ordine fermo per cinque Boeing 737-9, aumenta la nostra capacità di posti per volo e migliorerà l’affidabilità degli schedule, man mano che espandiamo la nostra rete internazionale”.

“La famiglia 737 MAX offre efficienza e performance, riducendo il consumo di carburante del 20% rispetto agli aeromobili che sostituisce. Il 737-9 può ospitare fino a 220 passeggeri e ha un’autonomia fino a 6.110 chilometri (3.300 miglia nautiche), offrendo alle compagnie aeree la capacità e l’autonomia necessarie per aprire nuove rotte e servire in modo redditizio i mercati ad alta domanda”, prosegue Boeing.

“La decisione di SCAT di ampliare la propria flotta con i 737-9 evidenzia la versatilità e i vantaggi economici della famiglia 737 MAX”, ha dichiarato Paul Righi, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Eurasia, India and South Asia. “Il 737-9 offre la giusta combinazione di capacità, autonomia ed efficienza per aiutare le compagnie aeree ad espandere le proprie reti, riducendo al contempo i costi operativi. Siamo orgogliosi di supportare SCAT nel suo impegno a collegare l’Asia centrale con un numero maggiore di destinazioni in Europa e oltre”.

“Con base a Shymkent, Kazakistan, SCAT Airlines opera un’ampia rete di voli domestici e internazionali in Central Asia and Commonwealth of Independent States, con quasi 40 aerei Boeing in servizio. La compagnia aerea è stata la prima in Asia centrale a utilizzare il 737 MAX e attualmente opera nove Boeing 737-8 e cinque Boeing 737-9“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)