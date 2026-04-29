Boeing e Copa Airlines annunciano un ordine per un massimo di 60 Boeing 737 MAX

Boeing e Copa Airlines hanno annunciato che la compagnia aerea panamense ha ordinato 40 Boeing 737 MAX. In base all’accordo, Copa Airlines ha anche un’opzione per l’acquisto di ulteriori 20 velivoli della single-aisle airplane family.

“Il CEO di Copa Airlines, Pedro Heilbron, e il Boeing Commercial Airplanes President and CEO, Stephanie Pope, hanno partecipato alla cerimonia di firma a Panama insieme al President of Panama José Raúl Mulino, all’U.S. Ambassador Kevin Marino Cabrera e ad altri rappresentanti governativi per formalizzare l’acquisto, precedentemente non reso noto.

Copa Airlines prevede di ampliare la propria flotta con oltre 100 Boeing 737 MAX grazie a questo accordo e agli ordini già in essere. La compagnia aerea sfrutterà l’efficienza, l’autonomia e la capacità della sua Boeing 737 MAX fleety per modernizzare ed espandere il prorpio network dal suo Hub of the Americas® e raggiungere destinazioni popolari in America e nei Caraibi”, afferma Boeing.

“Per Copa Airlines, la firma di questo accordo rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente le operazioni e la connettività che offriamo da Panama”, ha dichiarato Pedro Heilbron, CEO di Copa Airlines. “Attraverso l’Hub of the Americas®, abbiamo creato un connecting hub che oggi ci permette di rispondere alla domanda del mercato con un’operatività sicura, efficiente e affidabile. L’aggiunta di nuovi aeromobili sarà fondamentale per continuare ad espandere le nostre operazioni e la nostra rete di rotte, supportando al contempo lo sviluppo economico di Panama e della regione, generando nuovi posti di lavoro e crescita nel settore turistico”.

“Heilbron ha affermato che la compagnia aerea beneficia della standardizzazione operativa della sua flotta di oltre 110 Boeing 737, che comprende Next-Generation 737, 737 MAX e 737 Boeing Converted Freighters.

La versatilità e l’affidabilità dei Boeing 737-9 e 737-8 consentono a Copa Airlines di operare high-density shorter flights e alcune delle rotte più lunghe al mondo con il 737 MAX, collegando Panama con il Nord America, l’America Latina e i Caraibi”, prosegue Boeing.

“Questo importante ordine si basa su oltre 40 anni di collaborazione con Copa e sulla comprovata storia di successo della compagnia aerea con la famiglia Boeing 737”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “I nuovi 737 MAX aiuteranno Copa a mantenere una delle flotte più giovani e performanti al mondo, supportando ulteriormente Panama come destinazione chiave per affari e turismo”.

“La compagnia, che opera da tempo con il 737, collega 88 destinazioni in 32 paesi tra Nord, Centro e Sud America e Caraibi.

Secondo il Commercial Market Outlook di Boeing, le compagnie aeree dei mercati latinoamericani e caraibici avranno bisogno di oltre 2.300 nuovi aeromobili nei prossimi 20 anni, con single-aisle jets come il 737 MAX che rappresenteranno quasi il 90% delle consegne”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)