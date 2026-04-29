I motori CFM LEAP-1B equipaggeranno fino a 60 Boeing 737 MAX di Copa Airlines

Nel corso di una cerimonia alla presenza del Presidente panamense José Raúl Mulino (leggi anche qui), Copa Airlines e CFM International hanno finalizzato un accordo per la fornitura di motori CFM LEAP-1B a 40 Boeing 737 MAX (confermati) e 20 Boeing 737 MAX (in opzione).

Pedro Heilbron, Chief Executive Officer of Copa Airlines, ha dichiarato: “Per Copa Airlines, la firma di questo accordo rappresenta un passo significativo verso il continuo rafforzamento delle nostre operazioni e della connettività che offriamo da Panama. Attraverso l’Hub of the Americas®, abbiamo consolidato la nostra posizione di leading connection center nella regione, offrendo più voli e destinazioni, insieme alla migliore puntualità nelle Americhe. L’integrazione di nuovi aeromobili sarà fondamentale per espandere ulteriormente le nostre operazioni e la rete di destinazioni, nonché per continuare a contribuire allo sviluppo economico di Panama e della regione, creando nuovi posti di lavoro e stimolando la crescita del settore turistico”.

Lawrence Culp Jr., Chairman and CEO of GE Aerospace, ha affermato: “CFM è orgogliosa di avere una collaborazione decennale con Copa Airlines. Il Boeing 737 MAX con motori LEAP rafforzerà ulteriormente la posizione di Copa come una delle principali compagnie aeree in America Latina, mentre espande la sua rete e modernizza la sua flotta in tutte le Americhe”.

Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International, ha dichiarato: “Siamo onorati che Copa Airlines abbia scelto ancora una volta di riporre la sua fiducia in CFM. Il Boeing 737 MAX con motori LEAP sarà una risorsa preziosa per Copa, grazie ai minori consumi di carburante, alla maggiore autonomia e all’elevata affidabilità, caratteristiche molto apprezzate dalle compagnie aeree”.

“Copa Airlines vanta una collaborazione con CFM di oltre venticinque anni e continua a modernizzare la propria flotta con aeromobili di ultima generazione dotati di motori LEAP. Copa Airlines è diventata cliente CFM nel 1999 con un ordine per otto Boeing 737 equipaggiati con motori CFM56-7B. Attualmente la compagnia opera oltre 100 aeromobili con motori CFM, e ha ordinato altri 30 aeromobili con motori LEAP-1B“, afferma CFM International.

“Con oltre 4.600 aeromobili consegnati fino ad oggi, i motori CFM LEAP hanno registrato la crescita più rapida nella commercial aviation history. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites offrono ai clienti un motore con una fuel efficiency superiore del 15% e emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 di precedente generazione. Supportati da advanced health monitoring systems e da open Maintenance, Repair and Overhaul ecosystems, i motori CFM LEAP offrono un’affidabilità comprovata e consentono una elevata asset utilization per narrowbody aircraft”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)