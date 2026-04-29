Diamond Aircraft consegna un DA62 MPP alla Jamaica Defence Force

Diamond Aircraft annuncia la consegna di un DA62 MPP (Multi-Purpose Platform) alla Jamaica Defence Force (JDF), un significativo potenziamento delle capacità di sorveglianza e sicurezza aerea del Paese.

“Grazie alla sua suite avionica all’avanguardia, ai bassi costi operativi e all’autonomia leader della categoria, il DA62 MPP rappresenta la soluzione ideale per le national security agencies che cercano uno special mission aircraft moderno, affidabile e altamente performante.

L’aereo appena consegnato è stato personalizzato per soddisfare i requisiti operativi specifici della JDF, garantendo la prontezza operativa fin dal primo giorno”, afferma Diamond Aircraft.

Il Major Noel Lewis, in rappresentanza della Jamaica Defence Force, ha sottolineato l’importanza della consegna: “Il DA62 MPP rappresenta un investimento strategico per la sicurezza e la resilienza della Giamaica. Le sue capacità avanzate rafforzeranno significativamente la nostra capacità di salvaguardare i nostri confini, supportare le forze dell’ordine e rispondere in modo più efficace alle sfide emergenti. Siamo lieti di accogliere questo velivolo nella nostra flotta e non vediamo l’ora di constatare il maggiore impatto operativo che apporterà”.

Jerome Berg, in rappresentanza di Diamond Aircraft Industries, ha commentato: “Siamo onorati di supportare la Jamaica Defence Force nel loro impegno per la sicurezza nazionale e regionale. Il DA62 MPP è progettato per offrire prestazioni eccezionali e flessibilità operativa, e siamo certi che servirà la JDF con affidabilità ed efficienza per molti anni. Questa consegna rappresenta un’importante pietra miliare nella nostra partnership e non vediamo l’ora di continuare a supportare il successo delle loro missioni”.

“La consegna sottolinea il ruolo di Diamond Aircraft come leader globale in composite aircraft manufacturing and special mission solutions, a supporto di defense, government and commercial operators in tutto il mondo”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)