Embraer e Fraunhofer IPK firmano un protocollo d’intesa per una potenziale collaborazione relativa a Industry 4.0

Embraer e il Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK hanno firmato, durante Hannover Messe 2026, un protocollo d’intesa (MoU) per esplorare una potenziale collaborazione in data-driven studies, exchanges and technical discussions relativi a Industry 4.0 and digital technologies.
“La firma di questo Memorandum d’Intesa rafforza l’impegno di Embraer a guidare il settore aerospaziale verso il futuro attraverso l’innovazione e l’eccellenza operativa. Esplorando soluzioni basate sui dati, puntiamo ad aumentare l’efficienza delle nostre attività, promuovere una crescita sostenibile e favorire lo sviluppo di aeromobili sempre più tecnologici, efficienti e in linea con le esigenze del futuro”, ha dichiarato Luis Marinho, Executive Vice President of Operations at Embraer.
“Questo Memorandum d’Intesa rafforza la strategia di Fraunhofer IPK di collaborare con aziende high-tech che operano a livello internazionale in settori strategici, come quello aerospaziale. Attraverso questa partnership, Fraunhofer IPK mira a fornire soluzioni tecnologiche relative alla digitalizzazione della produzione, all’Industria 4.0 e alla trasformazione digitale, instaurando al contempo una collaborazione reciproca in cui Fraunhofer IPK possa apprendere dai suoi partner. L’obiettivo è creare valore tangibile per tutti i partner tecnologici coinvolti”, afferma il Dr. David Carlos Domingos, head of the International Business Development division at Fraunhofer IPK.
La partecipazione di Embraer ad Hannover Messe, il più grande evento al mondo dedicato alla tecnologia industriale, mirava a presentare le innovazioni e le iniziative di sostenibilità dell’azienda, individuare nuove tecnologie e rafforzare le partnership strategiche.
(Ufficio Stampa Embraer)