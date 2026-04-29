Diamond Aircraft lancia il “DADEVISTA” 3D Configurator

Diamond Aircraft annuncia il lancio ufficiale di DADEVISTA, il nuovo web-based 3D aircraft configurator, presentato per la prima volta ad AERO Friedrichshafen 2026 e ora disponibile online sul sito web di Diamond Aircraft.
“DADEVISTA, acronimo di Diamond Aircraft Digital Environment for Visual Interactive Tendering Application, è progettato per trasformare il modo in cui i clienti esplorano, comprendono e configurano gli aeromobili Diamond. Più di un configuratore tradizionale, DADEVISTA offre un intuitive, mission-focused environment che consente agli utenti di visualizzare in tempo reale l’interazione tra requisiti operativi, considerazioni sulle performance e scelte di configurazione.
Il nuovo configuratore permette ai potenziali acquirenti e operatori di definire il proprio profilo di missione, esplorare le configurazioni degli aeromobili e ottenere informazioni preliminari su fattori quali payload, range, operating considerations, design options. Lo strumento funge da punto di accesso al più ampio ecosistema di vendita digitale di Diamond Aircraft, supportando un processo decisionale informato fin dalla prima interazione.
Una versione online, accessibile al pubblico sul sito web ufficiale di Diamond Aircraft, consente agli utenti di sperimentare con il design esterno e interno, nonché con le opzioni di equipaggiamento”, afferma Diamond Aircraft.
“DADEVISTA è sinonimo di chiarezza”, ha affermato Luca Giaquinta, CEO di Diamond Aircraft Germany. “Aiuta i clienti non solo a visualizzare un aeromobile, ma anche a comprendere appieno come ogni decisione supporti la loro missione, prima ancora di prendere la decisione”.
“Dietro il configuratore si cela un completo digital sales room environment, utilizzato internamente e con i partner commerciali globali di Diamond, che collega mission definition, performance analysis and cost evaluation in un flusso di lavoro strutturato. Dal momento in cui viene creata una configurazione, DADEVISTA mette in contatto in modo impeccabile i potenziali clienti con il Diamond Aircraft sales representative più adatto alle loro esigenze, garantendo un supporto personalizzato durante tutto il percorso.
Il public configurator è ora disponibile in tutto il mondo e può essere consultato direttamente tramite https://configurator.diamondaircraft.com/“, conclude Diamond Aircraft.
(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)