IATA: le turbolenze in Medio Oriente hanno un impatto sui cargo markets

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets per marzo 2026.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è diminuita del 4,8% rispetto ai livelli di marzo 2025 (-5,5% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita del 4,7% rispetto a marzo 2025 (-6,8% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand è diminuita del 4,8% a marzo rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto principalmente alle gravi interruzioni nei principali hub del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. Anche il consueto rallentamento post-Capodanno lunare ha contribuito al calo. Le tendenze di fondo della domanda, al momento, appaiono solide e le recenti World Trade Organization and International Monetary Fund revisions sul commercio e sul PIL continuano a prevedere una crescita nel 2026. È importante sottolineare che gli air cargo networks stanno fornendo la flessibilità necessaria per supportare le supply chain globali, che si stanno adattando alle tensioni geopolitiche, tariffarie e operative. L’attenzione è tutta rivolta all’offerta e al prezzo del carburante, che dovrebbero mettere alla prova la resilienza del settore nei prossimi mesi”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento del 2,2% su base annua della domanda per l’air cargo a marzo. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua.

A marzo, l’air cargo performance ha mostrato una crescita divergente tra le principali rotte commerciali. La rotta Africa-Asia ha trainato la crescita, seguita dalla rotta Asia-Europa, con il traffico intra-asiatico che si è mantenuto solido a livello regionale. Al contrario, i corridoi collegati al Golfo Persico sono stati gravemente compromessi dal conflitto in corso in Medio Oriente.

(Ufficio Stampa IATA)