United Airlines lancia nuovi voli estivi per Spalato, Bari, Glasgow e Santiago de Compostela

Questa settimana, United Airlines darà il via al suo programma estivo con nuovi voli verso destinazioni europee in Croazia, Italia, Scozia e Spagna.
“Le nuove rotte saranno operative a partire dal 30 aprile, offrendo ai clienti ancora più opzioni per raggiungere destinazioni uniche e ricche di cultura in tutta Europa.
Nel 2026 United offrirà fino a 210 voli giornalieri durante i periodi di punta tra gli Stati Uniti e 36 destinazioni in Europa, inclusa la Groenlandia, di cui 14 non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense, offrendo ai viaggiatori più opzioni nei periodi in cui desiderano viaggiare di più.
La compagnia aerea lancia il primo servizio non-stop in assoluto da Newark/New York a Spalato, Croazia; Santiago de Compostela, Spagna, nonché gli unici voli non-stop del settore da Newark/New York a Bari, Italia; Glasgow, Scozia.
Nuovi voli saranno inaugurati già questa settimana, tra cui:
Spalato, Croazia (SPU) inizierà il 30 aprile, con tre voli settimanali per la costa dalmata croata.
Bari, Italia (BRI), quattro voli settimanali a partire dal 1° maggio.
Glasgow, Scozia (GLA) sarà inaugurato l’8 maggio, con voli giornalieri che collegheranno i viaggiatori alla capitale culturale della Scozia.
Santiago de Compostela, Spagna (SCQ) inizierà il 27 maggio, con tre voli settimanali da Newark/New York.
Reykjavik, Islanda (KEF): il 21 maggio sarà inaugurato il servizio giornaliero non-stop da Washington-Dulles, l’unico su questa rotta tra capitali con lie-flat business class seats.
Questi voli collegano direttamente i viaggiatori ad alcune delle destinazioni estive più suggestive d’Europa, dalle città costiere della Croazia alle vie storiche d’Italia e ai centri culturali di Spagna e Scozia”, afferma United.
“Inoltre, sulla scia del successo dell’espansione della scorsa estate, United riprenderà i voli stagionali estivi verso destinazioni incluse nella più grande espansione estiva mai realizzata dalla compagnia nel 2025, tra cui:
Ulaanbaatar, Mongolia (UBN) – Tre voli settimanali da Tokyo/Narita a partire dal 30 aprile.
Faro, Portogallo (FAO) – Quattro voli settimanali da Newark/New York a partire dal 15 maggio.
Isola di Madeira, Portogallo (FNC) – Tre voli settimanali da Newark/New York a partire dal 16 maggio (tre settimane prima rispetto al 2025).
Palermo, Italia (PMO) – Tre voli settimanali da Newark/New York a partire dal 22 maggio.
Bilbao, Spagna (BIO) – Tre voli settimanali da Newark/New York a partire dal 30 maggio.
Nuuk, Groenlandia (GOH) – Due voli settimanali da Newark/New York a partire dal 6 giugno (una settimana prima rispetto al 2025).
United continua a registrare un crescente interesse per destinazioni che vanno oltre le tradizionali mete turistiche europee. I clienti della compagnia aerea sono sempre più alla ricerca di esperienze di viaggio in zone costiere, ricche di cultura e fuori dai soliti circuiti turistici. L’espansione del summer 2025 schedule ha stabilito un record per il maggior numero di nuove destinazioni introdotte dalla compagnia aerea in una singola stagione. Queste rotte hanno registrato ottimi risultati nel loro primo anno e continuano a crescere, con una domanda in costante aumento.
I viaggiatori possono prenotare i biglietti per queste rotte su united.com e sull’app United“, conclude United.
(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)