News Brevi – 29.04.2026

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC ALLA PRESENTAZIONE DEL 2° GIRO D’ITALIA IN IDROVOLANTE – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto oggi, 29 aprile, a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, alla conferenza di presentazione del Gidro 2026, il Giro d’Italia in Idrovolante, organizzato dall’associazione Aviazione Marittima Italiana. La manifestazione aerea, giunta alla 2a edizione, si articolerà in 13 tappe tra Varese e Gallipoli nei mesi di maggio e settembre, con 12 velivoli idrovolanti anfibi ultraleggeri e aerei di aviazione generale”. Il Presidente Enac Di Palma: “L’Enac sta lanciando il progetto RAM – Regional Air Mobility, che svilupperà collegamenti aerei interregionali tra aeroporti minori, e che vedrà anche l’integrazione degli idrovolanti. Oggi stiamo sviluppando soluzioni per la mobilità aerea che garantiranno, nel prossimo futuro, anche il superamento della congestione della rete stradale, con un sistema di trasporto a basso costo ed ecocompatibile”. “All’evento hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti dell’Aeronautica Militare – tra i promotori della manifestazione – del mondo istituzionale, accademico e associativo del settore”, conclude l’Enac.

AL VIA I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO AUTOVETTURE DELL’AEROPORTO DI BRINDISI – Aeroporti di Puglia informa: “Aeroporti di Puglia rende noto che si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dalla Struttura di Missione della ZES UNICA, relativa all’istanza di rilascio di “AUTORIZZAZIONE UNICA” per la “realizzazione di un parcheggio a raso per operatori aeroportuali a servizio dell’aeroporto di Brindisi”. Il progetto è destinato a migliorare la capacità operativa dell’infrastruttura a servizio dell’aeroporto, attraverso la realizzazione di circa 600 posti auto. I lavori saranno realizzati dal sub-concessionario Saba Italia S.p.A. e si articoleranno in due fasi: nella prima, più immediata, è previsto lo spostamento dell’attuale parcheggio riservato agli operatori aeroportuali in una nuova sede provvisoria; nella seconda si procederà al completamento dell’opera nelle nuove aree di proprietà di Aeroporti di Puglia, oltre alla riconfigurazione ed all’aggiornamento degli impianti delle attuali aree di parcheggio aeroportuale, prevedendo anche l’installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche. Un particolare ringraziamento alla Struttura di Missione della ZES UNICA, all’Avv. Giosy Romano e al RUP Arch. Sebastiano Molaro, per l’efficienza e la speditezza dimostrata nell’istruttoria, riconosciuto l’interesse pubblico dell’opera, che avrà positive ricadute anche per l’utenza, nonché alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi per il supporto istituzionale”.

SCHIPHOL E KLM RAFFORZANO L’APPROCCIO CONGIUNTO ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE INVERNALI – KLM informa: “Schiphol e KLM stanno adottando ulteriori misure per migliorare le operazioni durante le condizioni meteorologiche invernali. Questa decisione fa seguito ai disagi verificatisi all’inizio di gennaio a causa delle forti e prolungate nevicate. Una valutazione indipendente condotta da Oliver Wyman ha rilevato che l’impatto su passeggeri e dipendenti è stato aggravato da una combinazione di condizioni meteorologiche eccezionali, interruzioni operative e tempistiche di adozione delle misure aggiuntive. Ciò ha comportato ritardi diffusi, cancellazioni e lunghi tempi di attesa per i passeggeri prima di poter proseguire il viaggio verso le loro destinazioni finali. Schiphol e KLM riconoscono l’impatto che ciò ha avuto su passeggeri, dipendenti e sull’intero settore dell’aviazione. Per essere meglio preparati ad affrontare neve e gelo, Schiphol e KLM si stanno concentrando su un joint winter readiness plan, sul miglioramento dell’assistenza e della comunicazione ai passeggeri e sul potenziamento della de-icing capacity. La valutazione mostra che i disagi di inizio gennaio sono stati causati da una combinazione di fattori. Le nevicate sono iniziate prima e sono state più intense del previsto, aumentando significativamente la domanda per aircraft de-icing e allungando i tempi di gestione. Allo stesso tempo, si è rivelato difficile ridurre rapidamente e in modo sufficiente il volume dei voli. Di conseguenza, il processo decisionale e l’adeguamento operativo si sono verificati più tardi del necessario, causando disagi con gravi ripercussioni su passeggeri e personale. Il report conclude che le extreme weather conditions nel settore dell’aviazione causano sempre ritardi e cancellazioni. Allo stesso tempo, Schiphol e KLM individuano opportunità per migliorare la propria risposta. Pertanto, collaboreranno, ove necessario, con altri soggetti interessati all’aeroporto per implementare le raccomandazioni del report. Ulteriori azioni e approfondimenti sono disponibili nel management responses di Schiphol e KLM”.

EUROWINGS COLLABORA CON ABOUT YOU – Eurowings informa: “In linea con il motto “Ready for take-off – but on the catwalk”, Eurowings ha presentato dodici outfit selezionati durante il suo spazio dedicato all’ABOUT YOU Fashion Show, tenutosi all’aeroporto di Berlino Tempelhof. I look della prima Eurowings Travel Collection sono stati sviluppati in collaborazione con ABOUT YOU e selezionati direttamente dalla gamma del negozio di moda online. Ispirata alla semplicità, al comfort e alla vita in movimento, la collezione traduce l’esperienza del viaggio in stili contemporanei e indossabili per tutti i giorni. Un pezzo forte del lancio è l’esclusiva tuta, composta da pantaloni da jogging e felpa con cappuccio, creata congiuntamente da Eurowings e ABOUT YOU. Simboleggia il viaggio rilassato e riflette l’ambizione di avvicinare ulteriormente moda e viaggi”. “Insieme ad ABOUT YOU, presentiamo Eurowings in una nuova veste: inaspettata, di grande impatto e pienamente fedele al nostro marchio”, ha dichiarato Dirk Otto, Marketing Director at Eurowings. “Con la Travel Collection, rendiamo tangibile la nostra promessa di viaggi rilassati e creiamo una presenza che trasmette leggerezza, si distingue e rimane impressa nella mente delle persone”. “La tuta è stata presentata per la prima volta durante la sfilata e sarà inizialmente disponibile sugli Eurowings social media channels. È inoltre ora disponibile per il pre-ordine tramite il negozio online di Eurowings, con i pantaloni della tuta a partire da €34,90 e la felpa con cappuccio da €39,90. L’intera Travel Collection è ora disponibile per il pre-ordine tramite il negozio online di moda ABOUT YOU”.

DASSAULT AVIATION AD AERO FRIEDRICHSHAFEN 2026 – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation ha partecipato all’AERO Friedrichshafen airshow dal 22 al 25 aprile 2026 a Friedrichshafen, in Germania. L’esposizione statica di Dassault Aviation ha previsto un Falcon 6X”.

IATA: L’ETIOPIA DEVE CONTINUARE A DARE PRIORITA’ ALL’AVIAZIONE – IATA informa: “IATA ha esortato il governo etiope a continuare a dare priorità al settore dell’aviazione per sostenere le solide prospettive di crescita della domanda di viaggi aerei nel Paese. Con il numero di passeggeri in Etiopia che dovrebbe triplicare nei prossimi 20 anni, investimenti continui in infrastrutture, personale e sostenibilità saranno fondamentali per ampliare ulteriormente il contributo del settore dell’aviazione alla crescita economica a lungo termine dell’Etiopia. L’aviazione offre già significativi benefici economici e sociali all’Etiopia. I dati dello IATA Value of Air Transport report (2023) mostrano che il settore dell’aviazione supporta: 2 miliardi di dollari di attività economica, inclusi l’impatto sulla supply chain, la spesa dei dipendenti e il turismo, pari all’1,2% del PIL; 527.000 posti di lavoro supportati in tutta l’economia, compresi i settori dell’aviazione, delle supply chain e del turismo; 248.400 tonnellate di merci trasportate per via aerea, a supporto del commercio e della connettività”. “L’aviazione svolge un ruolo centrale nella crescita economica dell’Etiopia e questo è il risultato di una strategica priorità governativa. Il trasporto aereo contribuisce con 2 miliardi di dollari al PIL e supporta oltre mezzo milione di posti di lavoro, ma esiste un chiaro potenziale per incrementare ulteriormente questo contributo. Si prevede che la domanda passeggeri triplicherà nei prossimi 20 anni e, con il 60% della popolazione etiope di età inferiore ai 25 anni, l’aviazione rappresenta una potente opportunità per trasformare la crescita in posti di lavoro, competenze e un più ampio sviluppo economico. Con una continua attenzione alle infrastrutture efficienti in termini di costi, alla formazione e allo sviluppo delle capacità e alla sostenibilità, l’aviazione può offrire un valore ancora maggiore a lungo termine per l’Etiopia”, ha dichiarato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice-President for Africa and Middle East. “Queste priorità sono al centro della conferenza IATA Focus Africa, in corso ad Addis Abeba, che riunisce leader del settore e rappresentanti governativi per individuare azioni concrete volte a rafforzare il settore dell’aviazione in tutto il continente e a ottimizzarne il contributo verso una crescita economica sostenibile. IATA ha delineato tre priorità chiave per sostenere la crescita del settore aeronautico etiope e massimizzarne l’impatto economico: infrastrutture efficienti in termini di costi; formazione e sviluppo delle competenze; sostenibilità”, conclude IATA.

IATA INVITA I GOVERNI AFRICANI A DARE PRIORITA’ ALL’AVIAZIONE PER UNA CRESCITA A LUNGO TERMINE – IATA ha invitato i governi africani a dare priorità al settore dell’aviazione come fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale. “L’aviazione è un’infrastruttura economica per l’Africa. Il suo valore risiede nei benefici a lungo termine che apporta. Una strategia per il settore dell’aviazione incentrata su sicurezza, competitività dei costi, sicurezza/sostenibilità energetica e facilità di fare affari creerà posti di lavoro, favorirà il commercio, sosterrà il turismo e promuoverà ulteriormente l’integrazione regionale. La prosperità che ne deriverà consentirà ai governi di promuovere lo sviluppo sociale ed economico in modo più duraturo di qualsiasi tassa che potrebbe essere riscossa dai viaggiatori”, ha dichiarato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. “In occasione della Focus Africa conference ad Addis Abeba, IATA ha esortato i governi a perseguire una strategia globale per l’aviazione basata sui seguenti elementi. Miglioramento della sicurezza – L’Africa ha compiuto progressi significativi in materia di aviation safety. Tra il 2024 e il 2025, il tasso di incidenti è sceso da 12,13 a 7,86 per milione di tratte, ma rimane ben al di sopra della media globale di 1,32 ed è il più alto tra tutte le regioni. Per migliorare ulteriormente la sicurezza in Africa, IATA ha invitato tutte le parti coinvolte nello IATA Collaborative Aviation Safety Improvement Program (CASIP) a mobilitare risorse in tre aree: aumentare l’attuazione delle ICAO Standards and Recommended Practices (SARPS), pubblicare i report sugli incidenti, sfruttare gli audit di sicurezza globali. Competitività dei costi – Il costo dell’aviazione in Africa è elevato. Un elemento chiave è rappresentato dalle tasse e dagli oneri imposti dai governi e dai fornitori di infrastrutture, il cui peso è circa il 15% superiore in Africa rispetto alla media globale. Facilità di fare affari – Rimuovere gli ostacoli che facilitano l’attività imprenditoriale è essenziale per la prosperità del settore aeronautico. Sostenibilità e sicurezza energetica – Le recenti interruzioni dell’approvvigionamento energetico globale hanno evidenziato il legame tra sicurezza energetica e sostenibilità, in particolare la produzione di SAF. IATA ha sottolineato i significativi vantaggi che l’Africa può ottenere in termini di sicurezza energetica, occupazione e entrate allineando i propri sforzi in materia di sostenibilità all’approccio globale: sostenere CORSIA e rendere disponibili le Eligible Emission Units (EEUs), promuovere la produzione di SAF. Lo IATA Global Feedstock Assessment mostra che l’Africa subsahariana potrebbe fornire fino a 106 milioni di tonnellate di materie prime idonee alla produzione di SAF entro il 2050, principalmente da residui agricoli, scarti forestali e rifiuti solidi urbani. Con politiche di incentivazione solide e prevedibili e investimenti nelle infrastrutture di raccolta e trasformazione, l’attuale capacità di produzione di combustibili rinnovabili annunciata, pari a 1,5 milioni di tonnellate, potrebbe crescere esponenzialmente, creando posti di lavoro e rafforzando la sicurezza energetica”, conclude IATA.

BOEING DONA $380.000 PER SUPPORTARE STEM, VETERANI E FOOD ACCESS PROGRAMS A WICHITA – Boeing informa: “Boeing investe 380.000 dollari per ispirare la prossima generazione di innovatori nei settori STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), garantire che i veterani e le famiglie dei militari abbiano gli strumenti e le risorse necessarie per prosperare e promuovere programmi volti a eliminare la fame. L’investimento di Boeing coinvolge cinque partner di Wichita che erogano sovvenzioni: Wichita State University, Wichita State University Campus of Applied Sciences and Technology (WSU Tech), Kansas Aviation Museum, Passageways Wichita, Kansas Food Bank. Attraverso questi finanziamenti, Boeing sosterrà programmi in collaborazione con la comunità che creeranno iniziative e borse di studio per l’istruzione STEM, aumenteranno le risorse e il supporto per i veterani e forniranno cibo e beni di prima necessità a chi ne ha bisogno”. “Il continuo investimento di Boeing a Wichita dimostra l’impatto di solide partnership tra industria, università e comunità locale”, ha dichiarato il senatore Jerry Moran. “Sono grato a Boeing per il suo sostegno ai cittadini del Kansas, che promuove l’istruzione STEM per la prossima generazione e aumenta le opportunità per i veterani, le loro famiglie e i membri più svantaggiati della comunità. Queste risorse forniranno ai cittadini del Kansas gli strumenti necessari per avere successo e contribuiranno a garantire che il nostro stato rimanga leader nei settori dell’aviazione, della tecnologia e dell’innovazione”. “Investire a Wichita significa investire nel futuro dell’industria aerospaziale e della nostra comunità. Non solo rafforziamo il nostro bacino di talenti, ma garantiamo anche a ogni individuo di Wichita l’opportunità di avere successo. L’impegno di Boeing riflette la nostra convinzione che innovazione e comunità vadano di pari passo e che insieme costruiremo una Wichita più forte e pronta per il futuro, per le generazioni a venire”, ha dichiarato il Dr. Sean Black, general manager and vice president, Boeing Wichita. “Boeing si impegna a sostenere un cambiamento positivo nelle comunità in cui i nostri dipendenti vivono e lavorano”, ha affermato Bea Billups, Boeing State Advocacy and Global Engagement central region executive director. “Non vediamo l’ora di collaborare con questi partner no-profit a Wichita per fornire maggiori risorse e opportunità alle comunità in cui l’istruzione e lo sviluppo della forza lavoro aprono le porte a nuove possibilità”.

LYFT E UNITED LANCIANO LA PRIMA OPZIONE DI PAGAMENTO CON MIGLIA PER IL RIDESHARE IN U.S. – United informa: “Lyft e United Airlines hanno annunciato la possibilità di pagare con le miglia, una funzionalità unica nel suo genere che consente ai membri MileagePlus® di riscattare le miglia direttamente nell’app Lyft per le corse idonee. Il lancio segna la prima volta che un programma fedeltà di una compagnia aerea e una piattaforma di ridesharing offrono il riscatto diretto delle miglia per le corse negli Stati Uniti, offrendo ai viaggiatori la flessibilità di utilizzare le proprie miglia per coprire il costo della corsa Lyft. Il pagamento con le miglia è disponibile da oggi per tutti i membri MileagePlus® che hanno collegato i propri account Lyft e United. I membri possono utilizzare le miglia per coprire l’intero costo della corsa o dividere il pagamento con il metodo di pagamento preferito se le miglia disponibili non sono sufficienti a coprire l’intera tariffa”. “Stiamo offrendo ai membri MileagePlus più modi per utilizzare le loro miglia, che si tratti di prenotare un volo United per una destinazione da sogno o di spostarsi in città per incontrare gli amici con Lyft”, ha dichiarato Jarad Fisher, President of United MileagePlus. “Molti membri MileagePlus hanno già collegato il proprio account a Lyft, a dimostrazione della forte domanda per accumulare miglia e di modalità più flessibili per interagire con il programma MileagePlus. Insieme a Lyft, stiamo ampliando le modalità e i luoghi in cui i membri possono utilizzare le proprie miglia, offrendo modi semplici e flessibili per riscattarle nella vita di tutti i giorni, indipendentemente dalla distanza da percorrere”.

JETBLUE AGGIUNGE I REDEMPTION BENEFITS ALLA PARTNERSHIP CON CHINA AIRLINES – JetBlue informq: “JetBlue ha annunciato oggi l’aggiunta delle TrueBlue point redemptions alla sua interline partnership esistente con China Airlines (CAL), offrendo ai clienti nuovi modi per utilizzare i propri punti ed esplorare destinazioni in tutta l’Asia. I membri TrueBlue possono ora riscattare i propri punti per prenotare voli idonei operati da China Airlines direttamente su jetblue.com o tramite l’app mobile JetBlue. Allo stesso modo, i membri China Airlines Dynasty Flyer possono riscattare le proprie miglia per voli idonei sulla rete JetBlue. Questo ultimo miglioramento riflette il costante impegno di JetBlue nel fornire maggiore valore e flessibilità al suo programma fedeltà TrueBlue, offrendo ai membri TrueBlue più modi per esplorare l’ampia rete di global airline partners di JetBlue”. “China Airlines è un’aggiunta entusiasmante al nostro elenco in continua crescita di partner TrueBlue, offrendo ai nostri membri nuove opportunità per esplorare destinazioni affascinanti in Asia attraverso l’ampia rete di China Airlines e il suo pluripremiato servizio a lungo raggio”, ha dichiarato Ed Pouthier, vice president of loyalty and personalization at JetBlue.

FOX ONE PORTA LO STREAMING SPORTIVO E MOLTO ALTRO SU DELTA SYNC – Delta informa: “Mentre Delta continua ad espandere l’ecosistema Delta Sync, la compagnia aerea offre a bordo esperienze imperdibili, a partire dalla nuova partnership con FOX One che permette di seguire i momenti più visti al mondo a 10.500 metri di altitudine. FOX One riunisce l’intero catalogo di contenuti brandizzati FOX, con oltre 5.000 ore di programmazione annuale, oltre a sport, notizie, meteo e molto altro. Quest’estate, oltre a serie di successo come Masterchef, The Floor e l’intera programmazione di punta di FOX News, la piattaforma di streaming ospiterà l’evento sportivo più visto al mondo, a partire dall’11 giugno. Dalla partita inaugurale alla finale del 19 luglio, gli appassionati di calcio potranno seguire ogni momento del prossimo torneo a bordo dei voli domestici Delta tramite FOX One”. “Gli eventi sportivi in diretta sono una delle categorie che coinvolgono maggiormente i nostri clienti durante il volo”, ha dichiarato Julieta McCurry, vice president – In-flight Entertainment and Connectivity. “È un’esperienza condivisa, e fa parte del modo in cui i passeggeri rimangono connessi ai momenti importanti. La partnership con FOX One ci permette di portare a bordo un numero maggiore di questi momenti in modo significativo”. “Ci impegniamo a offrire la migliore programmazione FOX ai nostri spettatori quando e dove la desiderano, anche a migliaia di metri di altitudine”, ha dichiarato Tony Billetter, SVP of Strategy and Business Development, Direct to Consumer, Fox Corporation. “Quale modo migliore per inaugurare la nostra partnership con Delta se non portando l’evento sportivo più atteso dell’anno, insieme alla copertura giornalistica di punta di FOX e all’intrattenimento premium, ai loro fedeli viaggiatori”. “A partire da questo mese, i membri SkyMiles che si connettono al Wi-Fi Delta Sync sui voli domestici possono accedere a una prova gratuita di 24 ore di FOX One tramite il proprio dispositivo personale (senza bisogno di carta di credito), consentendo loro di connettersi, sintonizzarsi e tifare per le loro squadre preferite, sia a bordo che fuori, per non perdere nemmeno un’azione. I membri SkyMiles possono accedere a FOX One a bordo più volte all’anno ed esplorare tutto ciò che ha da offrire, tra cui notizie, programmi e intrattenimento on-demand e, naturalmente, sport. La partnership con FOX One è un altro modo in cui Delta offre ai membri SkyMiles esperienze digitali esclusive e sempre disponibili tramite Delta Sync, ora disponibile con Wi-Fi su quasi 1.200 aeromobili”, conclude Delta.

INAUGURATA ALL’AEROPORTO DI NAPOLI LA MOSTRA ‘WHAT WE WANT’ DI FRANCESCO JODICE – L’Aeroporto di Napoli informa: “È stata inaugurata oggi, nella sala imbarchi dell’aeroporto di Napoli, la mostra What We Want di Francesco Jodice, alla presenza dell’artista, di Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Eva Fabbris, Direttrice del museo Madre e Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. L’esposizione rappresenta il secondo ciclo di opere della collezione del museo Madre ospitate in aeroporto, successivo alla prima installazione, Le massacre du printemps (2020) di Mathilde Rosier. Il progetto di portare l’arte contemporanea negli spazi aeroportuali e arricchire l’esperienza di viaggio dei passeggeri nasce dalla collaborazione tra GESAC, il principale museo d’arte contemporanea della regione e l’Associazione Amici del Madre. What We Want si configura come un vasto archivio fotografico che indaga il rapporto tra paesaggio urbano e paesaggio umano: un atlante geopolitico composto da immagini e testi che raccontano la trasformazione dei territori come proiezione dei desideri collettivi. Il progetto, tuttora in evoluzione, raccoglie materiali realizzati in oltre 170 metropoli nei cinque continenti, nell’arco di venticinque anni. La Fondazione Donnaregina ha acquisito un corpus di opere fotografiche dalla serie What we Want, grazie al sostegno del bando Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e sono in questa occasione esposte per la prima volta dopo essere entrate così nella collezione del Madre. Le opere selezionate per l’esposizione in aeroporto – What We Want, Aral, T67, 2008, What We Want, São Paulo, T36, 2006, What We Want, Punta del Este, T16, 2001, What We Want, Hong Kong, T47, 2006 – restituiscono contesti geografici differenti, accomunati da una medesima chiave interpretativa: la città come organismo dinamico, attraversato da tensioni economiche, sociali e culturali. Il progetto espositivo è affiancato da un laboratorio performativo che ha coinvolto 12 studenti dell’Istituto Comprensivo Oriani-Guarino di San Pietro a Patierno, guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Buono”. “Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere questa mostra in aeroporto, offrendo ai passeggeri un contatto inatteso con l’arte contemporanea che arricchisce l’esperienza di viaggio e trasforma l’attesa in un momento di valore culturale”, ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “Allo stesso tempo, siamo lieti di valorizzare un artista campano di fama internazionale come Francesco Jodice e di rafforzare la collaborazione con realtà di eccellenza come il Museo Madre. Il coinvolgimento delle scuole, che abbiamo fortemente voluto, rappresenta per noi un investimento concreto sul capitale umano delle comunità locali: iniziative come questa rendono gli studenti protagonisti attivi, favoriscono lo sviluppo del pensiero critico e della consapevolezza civica e rafforzano il legame tra aeroporto e territorio, generando ricadute positive in termini di inclusione, partecipazione e coesione sociale”.

TEXTRON ANNUNCIA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors of Textron Inc. ha annunciato la distribuzione di un dividendo trimestrale di 0,02 dollari per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° luglio 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 12 giugno 2026”.

RTX RICONOSCIUTA COME GLOBAL LEADER IN BREVETTI E INNOVAZIONE – RTX informa: “RTX è stata riconosciuta come leader globale nell’innovazione, ottenendo le prime posizioni in diverse importanti patent and innovation organizations nel 2026. L’azienda si è classificata come leading aerospace and defense organization in tre importanti classifiche: ClarivateTM Top 100 Global Innovators, Harrity Patent Analytics Patent 300® List e European Patent Office (EPO) Patent Index”. “L’innovazione è un principio fondamentale della cultura di RTX”, ha dichiarato Juan de Bedout, Chief Technology Officer, RTX. “Ogni giorno, i nostri ingegneri, scienziati e ricercatori risolvono complesse sfide globali, sviluppando tecnologie innovative che continueranno a definire il futuro dell’industria aerospaziale e della difesa”. “Con oltre 7 miliardi di dollari investiti annualmente in company and customer funded research and development e un portafoglio di oltre 60.000 brevetti, RTX continua a trasformare la ricerca in soluzioni scalabili e pronte all’uso che aiutano i clienti a risolvere i problemi più complessi. Gli investimenti di RTX spaziano in un’ampia gamma di tecnologie, tra cui advanced materials and manufacturing, artificial intelligence and machine learning, autonomy, electrification, advanced sensing, propulsion systems. Queste classifiche rafforzano la posizione di RTX come leader nell’aerospace and defense industry e il suo impegno nello sviluppo di tecnologie di nuova generazione”, conclude RTX.

LOCKHEED MARTIN FORNIRA’ TRAINING DEVICES AND SERVICES PER L’E-130J PHOENIX II AIRCRAFT – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin fornirà training devices and services per l’E-130J Phoenix II nell’ambito del Northrop Grumman industry team a supporto dell’U.S. Navy Take Charge And Move Out (TACAMO) mission. Con questo annuncio, Lockheed Martin continua a dimostrare il suo impegno nell’accelerare la prontezza operativa attraverso servizi di supporto e soluzioni di addestramento di nuova generazione. L’E-130J Phoenix II è costruito sul C-130J-30 Super Hercules airframe di Lockheed Martin e fornirà una resilient airborne communications platform che manterrà la connettività ininterrotta anche in caso di compromissione dei collegamenti terrestri”. “In qualità di produttore originale del C-130J, Lockheed Martin possiede le qualifiche uniche per collaborare con Northrop Grumman al fine di soddisfare gli U.S. Navy E-130J training requirements”, afferma Todd Morar, vice president of Air and Commercial Solutions at Lockheed Martin. “La nostra esperienza nella progettazione e nelle performance del velivolo ci consente di ricreare ambienti avionici e di comunicazione reali, garantendo un addestramento altamente realistico ed efficace”. “Lockheed Martin è il principale fornitore di training systems for specially designed C-130 aircraft. Sfruttando la simultaneità intrinseca tra il C-130J e piattaforme come l’E-130J, Lockheed Martin può accelerare la produzione di high-fidelity simulations per stare al passo con i requisiti di missione e la modernizzazione del velivolo”, conclude Lockheed Martin.