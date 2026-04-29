Wizz Air si conferma al primo posto in Europa per l’intensità delle emissioni nel 2025

Wizz Air è stata classificata al primo posto in Europa e al secondo posto a livello globale nella classifica Cirium 2025 EmeraldSky Annual Review, il parametro di riferimento indipendente per la misurazione dell’efficienza delle emissioni delle compagnie aeree. La compagnia ha ottenuto lo status Gold, assegnato ai cinque vettori più efficienti al mondo, a conferma del suo continuo impegno nella riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2, mantenendo al contempo una connettività accessibile e affidabile.

“L’EmeraldSky Annual Review valuta le 100 maggiori compagnie aeree di linea al mondo in base alle emissioni di CO2 emesse per chilometro per posto disponibile (ASK). La metodologia è verificata in modo indipendente da PwC secondo lo standard ISAE 3000, rendendola una delle classifiche più affidabili e trasparenti sull’efficienza delle emissioni nel settore dell’aviazione. Inoltre, EmeraldSky è accreditata dal Rocky Mountain Institute come fornitore qualificato di dati sulle emissioni dei voli secondo le Pegasus Guidelines, il primo quadro di riferimento per la finanza climatica applicato all’aviazione.

Wizz Air ha registrato 52,9 g di CO2 per ASK a livello globale e 53,1 g di CO2 per ASK in Europa, posizionandosi nettamente davanti ai suoi concorrenti europei più vicini. Questa performance riflette il modello operativo della compagnia, incentrato sull’efficienza, e una delle flotte più giovani d’Europa, con un’età media degli aeromobili di 4,7 anni, composta in larga parte da Airbus A321neo di nuova generazione”, afferma Wizz Air.

“Nella classifica regionale europea, Wizz Air è in testa con 53,1 g di CO2 per ASK su una rete di oltre 335.000 voli all’anno, dimostrando che la riduzione dell’intensità delle emissioni può essere ottenuta anche in presenza di operazioni ad alto volume che collegano persone, economie e regioni in tutta Europa.

Il secondo posto a livello globale di Wizz Air è particolarmente significativo considerando le differenze di rotta. L’unico vettore che la precede opera su tratte medie significativamente più lunghe, superiori ai 2.100 km rispetto ai 1.547 km medi di Wizz Air, evidenziando la solidità delle sue prestazioni in termini di efficienza nel segmento dei voli a corto e medio raggio.

La performance di Wizz Air in termini di intensità delle emissioni è il risultato di investimenti a lungo termine, in linea con la roadmap della compagnia “Flying Towards Net Zero”. La modernizzazione della flotta rimane un elemento centrale, con continue consegne di aeromobili Airbus A321neo, che consumano significativamente meno carburante per posto rispetto agli aerei di generazione precedente”, prosegue Wizz Air.

“Le operazioni a corto e medio raggio sono la parte più difficile del settore da decarbonizzare in termini di intensità, perché c’è una minore distanza su cui distribuire il consumo di carburante legato al decollo e alla fase di salita. Questo è il contesto del posizionamento di Wizz Air nella classifica di quest’anno. Investimenti sostenuti in aeromobili di nuova generazione e nella progettazione della rete sono le due leve che permettono di migliorare il dato, e Wizz Air le ha utilizzate entrambe”, ha dichiarato Mike Malik, Chief Industry Officer di Cirium.

“Oltre al rinnovo della flotta, Wizz Air sta operando lungo l’intera catena del valore dell’aviazione per sostenere la decarbonizzazione. Questo include investimenti nel carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) attraverso aziende come Firefly, oltre a partnership con Gen Phoenix e Geven su materiali circolari e soluzioni leggere per le cabine, che contribuiscono a ridurre il consumo di carburante. Ulteriori riduzioni delle emissioni dipenderanno dalla continua collaborazione tra produttori, fornitori di carburante, aeroporti e policymakers”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)