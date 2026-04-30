Air France-KLM riporta i risultati del primo trimestre 2026

Air France-KLM ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre 2026.

“Ricavi del gruppo in aumento del 4,4% su base annua a 7,5 miliardi di euro, trainati dal passenger network.

Ricavi unitari a valuta costante in aumento del 3,4% grazie al passenger network, supportati dalla premiumization e dalla ridotta industry capacity a marzo a causa del conflitto in Medio Oriente, mentre la capacità del gruppo è cresciuta in questo trimestre del 4,0%.

L’aumento del prezzo del carburante dall’inizio del conflitto in Medio Oriente non è visibile nel primo trimestre a causa di un ritardo nella determinazione dei prezzi. Aumento dei costi unitari limitato al +0,5% a seguito di maggiori risarcimenti ai clienti a gennaio relativi all’impatto meteorologico.

Risultato operativo pari a -27 milioni di euro, in miglioramento di 301 milioni di euro rispetto all’anno scorso.

Forte free cash flow performance, positivo a 0,9 miliardi di euro, in aumento di 0,1 miliardi di euro su base annua”, afferma Air France-KLM.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Nel primo trimestre del 2026, Air France-KLM ha conseguito risultati solidi, con una forte crescita dei ricavi unitari supportata da un contesto di domanda favorevole. In un contesto geopolitico altamente volatile, abbiamo dimostrato la resilienza e l’agilità della nostra rete e abbiamo riallocato con successo la capacità per soddisfare al meglio la domanda. Abbiamo anche dimostrato ancora una volta il ruolo strategico dell’aviazione, partecipando alle operazioni di rimpatrio all’inizio della guerra in Medio Oriente. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti, in particolare coloro che hanno preso parte a queste operazioni, per la loro dedizione. Sebbene gli aumenti dei prezzi del carburante non si riflettano ancora nei risultati che presentiamo oggi, si prevede che peseranno sui prossimi trimestri. Abbiamo già introdotto misure a supporto della nostra performance finanziaria attraverso una gestione disciplinata dei costi e continuiamo a monitorare attentamente la situazione. Pur rimanendo incerto il contesto, restiamo impegnati nell’attuazione della nostra strategia”.

“Nel primo trimestre del 2026, Air France-KLM ha accolto 22,3 milioni di passeggeri, in aumento del 2,3% su base annua. Con un aumento della capacità del 4,0% e del traffico del 4,4%, il load factor è aumentato dall’86,0% all’86,3%”, prosegue Air France-KLM.

“Outlook per il FY20026 rivisto data l’attuale incertezza geopolitica.

Per il 2026, il Gruppo mantiene un approccio agile e prevede: capacità in aumento dal +2% al +4% rispetto al 2025 (precedentemente dal +3% al +5%); costo unitario in aumento tra lo 0% e il +2%, incluso un +0,5% da cabin premiumization.

Si prevede che la spesa per il carburante sarà pari a 9,3 miliardi di dollari nel FY2026, il che rappresenta un aumento di 2,4 miliardi di dollari comparato al FY2025”, conclude Air France-KLM.

Primo trimestre in miglioramento per KLM, ma i prezzi del carburante mettono sotto pressione il resto del 2026

KLM Group ha realizzato un fatturato di 3,0 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, quasi lo stesso dell’anno precedente.

“Il risultato operativo è migliorato di oltre 84 milioni di euro, attestandosi a -114 milioni di euro, in parte grazie a una solida operatività, all’aumento della capacità e al programma di miglioramento “Back on Track”. A partire dal secondo trimestre, KLM prevede che le conseguenze dell’incertezza geopolitica diventeranno evidenti”, afferma KLM.

Marjan Rintel, KLM CEO, afferma: “I risultati del primo trimestre dimostrano che stiamo compiendo passi importanti grazie a una solida operatività e al nostro programma di miglioramento, nonostante il difficile inizio d’anno dovuto alle condizioni meteorologiche invernali estreme di gennaio. A partire dal secondo trimestre, prevediamo una crescente pressione sui risultati a causa della persistente incertezza geopolitica e del forte aumento dei prezzi del carburante. Per questo motivo, il controllo dei costi, la stabilità operativa e la concentrazione sull’attuazione del nostro improvement program rimangono fondamentali”.

“Il Back on Track improvement program ha contribuito al risultato del primo trimestre, con risparmi e ricavi aggiuntivi superiori alle aspettative per un valore di 159 milioni di euro. In parte grazie a questo, l’aumento dei costi è stato contenuto, nonostante l’aumento delle tariffe aeroportuali, gli aumenti salariali previsti dal contratto collettivo e l’impatto finanziario derivante dalle condizioni meteorologiche invernali estreme. Gli sviluppi attuali sottolineano al contempo la necessità della trasformazione e del controllo dei costi annunciati per rendere KLM strutturalmente più resiliente. Un traguardo importante del primo trimestre è la proposta di acquisizione di KLM Catering Services da parte di Gategroup. Inoltre, nell’ambito della trasformazione, KLM sta avviando un programma di partecipazione con i colleghi di vari dipartimenti e con gli stakeholder strettamente coinvolti con KLM. L’obiettivo è sviluppare scenari futuri per KLM fino al 2030.

In Transavia, il fatturato del primo trimestre del 2026 è stato in linea con quello dello stesso periodo dell’anno precedente. La pressione sul fatturato derivante dal conflitto in Medio Oriente e dalle interruzioni dovute alle nevicate è stata parzialmente compensata dalla riduzione dei costi. Nel settore Cargo, le condizioni meteorologiche invernali di inizio anno hanno comportato una riduzione dei volumi e una pressione sui ricavi. I ricavi si sono ripresi a marzo. In Engineering & Maintenance, il risultato è migliorato rispetto all’anno precedente”, prosegue KLM.

Il CFO di KLM, Bas Brouns, ha dichiarato: “Non possiamo trasferire completamente ai nostri clienti gli elevati prezzi del carburante derivanti dall’incertezza geopolitica. Ciò mette sotto pressione la redditività delle nostre operazioni. Pertanto, abbiamo adottato misure per rispondere rapidamente al mutare delle circostanze, anche attraverso adeguamenti alla rete e una rigorosa gestione della nostra liquidità. Solo così possiamo continuare a investire nel futuro di KLM”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air France-KLM Group)