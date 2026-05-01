Air Canada annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026

Air Canada ha annunciato oggi i risultati finanziari per il primo trimestre 2026 e ha fornito la financial guidance per il secondo trimestre 2026.

“Data la volatilità e l’incertezza relative ai prezzi del jet fuel per la seconda metà dell’anno, Air Canada ha sospeso la financial guidance per l’intero anno 2026″, afferma Air Canada.

“Nel primo trimestre, Air Canada ha consolidato lo slancio del nostro best-ever fourth quarter, lanciandosi con forza verso il 2026. Abbiamo registrato ricavi operativi record di 5,8 miliardi di dollari, in aumento di oltre l’11% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il nostro operating income di 117 milioni di dollari ha registrato un incremento di 225 milioni di dollari rispetto all’anno precedente, e abbiamo generato un adjusted EBITDA record di 623 milioni di dollari, in crescita del 61%. Questi risultati dimostrano l’efficacia della nostra strategia e la dedizione dei nostri dipendenti, che ringrazio per il loro impegno”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer. “Ci impegniamo a mantenere una solida base finanziaria, generando al contempo valore a lungo termine per gli azionisti. Nel corso del trimestre, abbiamo generato 1,8 miliardi di dollari di cash from operating activities, 1,6 miliardi di dollari di free cash flow e riacquistato azioni proprie per oltre 140 milioni di dollari. Questa performance riflette il nostro approccio prudente all’allocazione del capitale e alla gestione del bilancio, che ci consente di investire nell’attività, gestire il debito e restituire capitale agli azionisti, preservando al contempo la flessibilità finanziaria”.

“Grazie alla solida domanda, la second quarter 2026 guidance riflette la nostra aspettativa di compensare tra il 50% e il 60% dell’aumento stimato delle spese per il carburante attraverso diverse azioni commerciali e di riduzione dei costi. Continuiamo a registrare una forte domanda su tutta la rete e per tutto il periodo di prenotazione per la seconda metà dell’anno. Ritengo che Air Canada sia in un’ottima posizione dal punto di vista finanziario, della flotta e della rete. Come dimostrato da due trimestri record consecutivi, la compagnia aerea sta ottenendo ottimi risultati e il team sta attuando con coerenza la nostra strategia a lungo termine”, ha proseguito Michael Rousseau.

Risultati finanziari del primo trimestre 2026:

Ricavi operativi pari a 5,785 miliardi di dollari.

Spese operative pari a 5,668 miliardi di dollari.

Operating income pari a 117 milioni di dollari, con operating margin del 2,0%, adjusted EBITDA record pari a 623 milioni di dollari, con adjusted EBITDA margin del 10,8%.

Income before income taxes pari a 123 milioni di dollari e adjusted pre-tax income pari a 18 milioni di dollari.

Net income pari a 48 milioni di dollari e diluted earnings per share di $0,16.

Adjusted net loss pari a 16 milioni di dollari e adjusted loss per diluted share di $0,05.

Net cash flows from operating activities pari a 1,798 miliardi di dollari, free cash flow pari a 1,604 miliardi di dollari.

“Considerata la continua perturbazione dei mercati energetici globali causata dai recenti sviluppi in Medio Oriente e la significativa volatilità dei prezzi del jet fuel, l’affidabilità di qualsiasi fuel forecast per la seconda metà del 2026 è sostanzialmente ridotta. Air Canada ha stabilito che sospendere la full year 2026 guidance e fornire una financial guidance per il secondo trimestre del 2026 è più appropriato.

Second Quarter 2026 Guidance:

Adjusted EBITDA: da $575 milioni a $725 milioni.

ASM capacity: in aumento dallo 0,5% all’1% rispetto al secondo trimestre 2025″, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)