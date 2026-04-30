LATAM Airlines seleziona Rolls-Royce con un ordine per i motori Trent 1000 XE

Rolls-Royce è stata selezionata da LATAM Airlines per equipaggiare tre Boeing 787 Dreamliner con motori Trent 1000 XE.

“I motori Trent 1000 XE presentano numerosi aggiornamenti in seguito al Rolls-Royce certified two-phase durability enhancement program. Ciò include una re-engineered high-pressure turbine (HPT) blade, che aumenta il cooling air flow del 40%, offrendo più del doppio del time-on-wing rispetto al suo predecessore.

La combinazione di durabilità notevolmente aumentata, investimenti significativi nell’espansione della maintenance, repair and overhaul (MRO) capacity, oltre all’affidabilità operativa del motore, sta già creando tra i clienti flotte prive di aircraft on the ground (AOG), qualcosa che rappresenta prestazioni leader del settore”, afferma Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, Chief Executive Officer, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che LATAM Airlines sia tornata a Rolls-Royce come partner per i motori del Boeing 787. Questo ordine dimostra la crescente fiducia del mercato nel Trent 1000 XE e riflette i vantaggi che la nostra continua trasformazione sta offrendo. I nostri investimenti significativi per migliorare il time on wing ed espandere il nostro MRO network significano che stiamo offrendo a clienti come LATAM Airlines una scelta di motori davvero competitiva che può aiutarli a raggiungere le loro ambizioni di crescita. Sono fiducioso che la decisione di selezionare i motori Trent 1000 XE per i loro ultimi Boeing 787, insieme a un forte rapporto a lungo termine con Rolls-Royce, aiuterà LATAM a raggiungere le proprie ambizioni di mercato”.

Roberto Alvo, CEO, LATAM Airlines Group, ha dichiarato: “Questo accordo riflette il rapporto di lunga data che abbiamo costruito con Rolls-Royce nel tempo, insieme all’evoluzione del motore Trent 1000 dal 2012. L’incorporazione del Trent 1000 XE sul nostro aereo Boeing 787 supporta i nostri sforzi per migliorare l’efficienza operativa, fornendo allo stesso tempo la possibilità di cogliere opportunità di crescita, mentre continuiamo a sviluppare la nostra rete a lungo raggio”.

“La fiducia nel Trent 1000 XE si basa sulla reale esperienza operativa della re-engineered HPT blade sul Trent 7000, che ha già accumulato più di 2 milioni di ore di volo sulla base degli stessi miglioramenti.

Rolls-Royce ha inoltre effettuato un investimento significativo nel proprio MRO network, garantendo un aumento della annual shop-visit capacity e una riduzione dei turnaround times, con nuove dedicated Trent 1000 XE facilities nel Regno Unito, a Singapore e in Germania. Ciò è ulteriormente supportato da una significativa espansione del suo global spare engine pool, garantendo la disponibilità della flotta e proteggendo le compagnie aeree da interruzioni operative non pianificate.

Questo investimento si aggiunge a un impegno più ampio di 1 miliardo di sterline per lo sviluppo e il miglioramento della famiglia di motori Trent“, conclude Rolls-Royce

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)